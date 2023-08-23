وطن-حين يستهلك الإنسان مادة مخدرة فإنها تسري في جسمه لفترة من الزمن، ويصبح من الممكن رصدها عبر تحاليل مخبرية، لكن الكشف عن هذه الممنوعات يختلف من مادة إلى أخرى، إذ ثمة مواد تُبقي أثرا طويل الأمد بينما تختفي أخرى بصورة سريعة.
وبحسب ما نقلت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، فإن التفاعلات الكيميائية الناجمة عن تناول مواد مخدرة تنتقل إلى كل من دم الإنسان وبوله وشعره؛ وبالتالي فإن السلطات لا تجد مشقة كبيرة في كشف المدمنين.
وبخلاف ما هو شائع، لا يعد الدم أفضل طريقة ممكنة لكشف تعاطي المخدرات فالممنوعات الخطيرة مثل الهيروين تمكث لفترة قصيرة في هذا السائل الحيوي لكنها تظل لأشهر في شعر الإنسان.
ويظل الكوكايين مثلا يومين فقط في دم الإنسان فيما لا يقضي سوى ساعتين في البول أما في الشعر فقد يبقى لأكثر من تسعين يوما أي ثلاثة أشهر كاملة.
في غضون ذلك، تبقى “الماريغوانا” أربعة عشر يوما في الدم وثلاثين يوما في البول لكن هذه المدة تفوق ثلاثة أشهر في الشعر، وبالتالي فإن الشعر يُصَعب مهمة إخفاء الإدمان.
وما ينطبق على الماريغوانا يسري أيضا على الكحول فهذا المشروب الذي يختفي أثره من الدم والبول في غضون 12 ساعة على الأكثر تبقى تفاعلاته في الشعر لربع عام كامل.
ويقضي مخدر المورفين 8 ساعات في دم الإنسان ويظل 6 ساعات في البول و3 أشهر في الشعر، لكن مخدرا واحدا يستطيع الاختفاء من الدم والبول والشعر خلال أيام قليلة، وهو مخدر الهلوسة المعروف بـ”LSD”.
ويعتمد الأطباء والمحققون على الشعر بشكل كبير بالنظر إلى دقة النتائج التي يكشف عنها إذ يقدم جردا لكل ما تناوله الإنسان الخاضع لاختبارات الدم.
وتقدم هذه التحليلات خدمة كبيرة للمحققين خلال عملية التأكد من تعاطي للمخدرات لاسيما حين يجري ضبط كمية من الممنوعات ويصر المشتبه فيه على الإنكار.
مدة المخدرات في الجسم:
الماريجوانا: الماريجوانا، المعروفة بموادها النشطة رباعي هيدروكانابينول (THC) ، يمكن أن تظل في الجسم لأسابيع بعد الاستهلاك. في المستخدمين العاديين ، يمكن اكتشاف THC في اختبارات المخدرات لفترة أطول ، بسبب تخزينها في الأنسجة الدهنية. على الرغم من أن التأثيرات الأولية قد تستمر ساعات ، إلا أن بقايا THC يمكن أن تؤثر على الأداء المعرفي والتنسيق بعد فترة طويلة من اختفاء التأثيرات النفسية.
الكوكايين: الكوكايين ، وهو منشط قوي ، عادة ما يكون له مدة عمل أقصر بكثير. يمكن أن تدوم التأثيرات المنبهية حوالي 15 إلى 30 دقيقة ، ولكن يمكن اكتشاف مستقلبات الكوكايين في اختبارات المخدرات لعدة أيام. يمكن أن تمارس الكوكايين تأثيرات ضارة على نظام القلب والأوعية الدموية ، ويمكن أن يؤدي استهلاكه المتكرر إلى مشاكل صحية طويلة المدى، وفق ما ترجمته “وطن“.
البطلة: الهيروين ، أفيونيات إدمان للغاية ، ينقسم بسرعة إلى الجسم. ومع ذلك ، يمكن أن تستمر آثارها من 4 إلى 6 ساعات. يُعرف الهيروين بقدرته على التسبب في الاعتماد البدني والنفسي ، ويمكن أن يؤدي التوقف المفاجئ إلى أعراض الانسحاب الشديدة. على الرغم من أن التأثيرات المباشرة يمكن أن تتلاشى سريعًا نسبيًا ، إلا أن التأثيرات على الصحة العقلية والبدنية قد تستمر لفترة طويلة.
التفاعل مع الكائن الحي
يمكن أن تتفاعل الأدوية بطرق مختلفة مع أنظمة الجسم ، ولا تقتصر هذه التفاعلات دائمًا على الفترة الزمنية التي تكون فيها الآثار واضحة. على سبيل المثال ، يمكن أن تؤثر بعض الأدوية ذات التأثير النفسي على كيمياء الدماغ على المدى الطويل ، وتغيير إنتاج وتنظيم الناقلات العصبية. هذا يمكن أن يكون له آثار في الصحة العقلية والعاطفية حتى بعد القضاء على الدواء من الجسم.
لماذا تبقى بعض الأدوية في الجسم لأسابيع بينما يتم التخلص من الآخرين بشكل أسرع؟
تعتمد مدة الدواء في الجسم على تكوينه الكيميائي ، والطريقة التي يتم استقلابها وتقاربه للأنسجة الدهنية. يمكن إطلاق الأدوية التي يتم تخزينها في الأنسجة الدهنية ببطء مع مرور الوقت ، مما يطيل اكتشافه في اختبارات المخدرات.
هل الآثار الجانبية طويلة المدى للأدوية شائعة؟
نعم ، العديد من الأدوية والمواد لديها القدرة على التسبب في آثار جانبية طويلة المدى. يمكن أن تغير بعض الأدوية كيمياء الدماغ ، والتي يمكن أن تؤثر على الوظيفة المعرفية والمزاج والسلوك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات المطول إلى تلف الأعضاء مثل القلب والكبد والرئتين.
كيف يؤثر التمثيل الغذائي الفردي على مدة الأدوية في الجسم؟
يختلف التمثيل الغذائي بين الأشخاص بسبب العوامل الوراثية والهرمونية ونمط الحياة. يمكن لبعض الناس استقلاب الأدوية والقضاء عليها بشكل أسرع من غيرها. هذا يعني أن نفس الجرعة من الدواء يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة على أفراد مختلفين وأن الوقت الذي يبقى فيه الدواء في الجسم يمكن أن يختلف.
يمكن أن يكون للوقت الذي يبقى فيه الدواء في الجسم وتأثيراته المتبقية تأثير كبير على صحة طويلة المدى. إن فهم كيفية تفاعل الأدوية مع الجسم وكيف يتم القضاء عليها أمر ضروري لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدامها. لا تؤثر الأدوية على الجسم فقط خلال الفترة التي تنشط فيها ، ولكن يمكنها أيضًا ترك علامة دائمة على الأنظمة الحيوية. يعد التعليم حول آثار ومدة الأدوية أمرًا ضروريًا لتعزيز السلامة الطويلة المدى والبئر.