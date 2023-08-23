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ظهور للا سلمى في طنجة بحراسة مشددة ومحمد السادس يُراقب من القصر.. ما القصة؟

اختفت الأميرة للا سلمى عن الأنظار منذ سنوات، وسط صمت رسمي إلى الآن حول مصير علاقتها مع الملك محمد السادس

كتب خالد الأحمد
ظهور للا سلمى في طنجة بحراسة مشددة ومحمد السادس يُراقب من القصر.. ما القصة؟
الأميرة للا سلمى
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وطن- فجّر موقع إسباني، نقلاً عن مصادره الخاصّة، مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة للأخبار التي تتعلق بالعائلة الحاكمة في المغرب، وتحديدا طليقة الملك محمد السادس، الأميرة للا سلمى.

حيث أفاد موقع “فانيتاتيس” بتواجد الأميرة للا سلمى، طليقة العاهل المغربي محمد السادس، في المغرب بعد سنوات من الاختفاء عن الأضواء. مشيراً أنها شوهدت يوم، 21 أغسطس/آب، وهي تتسوق في أحد المتاجر الفاخرة بطنجة.

للا سلمى في المغرب يوم عيد ميلاد الملك

ويتزامن موعد ظهور الأميرة للا سلمى المفاجئ، مع الذكرى الستون لميلاد العاهل المغربي وزوجها السابق، محمد السادس التي وافقت، يوم الإثنين الماضي.

وحسب الموقع الإسباني، فإن آخر المعلومات عن الأميرة للا سلمى، هي تلك التي قدمتها أسبوعية “الصحيفة” المغربية بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ44 في مايو الماضي.

وزعمت وسائل الإعلام المذكورة أن زوجة محمد السادس السابقة، استمتعت بحفل في عقار مملوك للعائلة المالكة يقع في الرباط. وذكرت أيضًا أن هذا هو المكان الذي تقيم فيه عادة مع ابنتها الأميرة خديجة. وبالطبع لم تكن هناك صور للاجتماع.

وحسب ذات المصدر، فقد سبق هذا الظهور غياب ملفت للنظر لصور للا سلمى أو ظهورها علناً، حتى بصحبة أبنائها، الأمر الذي أثار كل أنواع التخمينات.

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وبدأ الشك بأن القيود العامة المفروضة على الأميرة بعد طلاقها تضاف إلى أخرى مفروضة على حياتها الخاصة، مثل حرمانها بعد الطلاق من رؤية أبنائها كما أرادت، حيث ما أرادت ومتى أرادت.

الأميرة للا سلمى
الأميرة للا سلمى

الأميرة للا سلمى في متجر راقٍ بحراسة مشددة

موقع فانيتاتيس، التابع لصحيفة “elconfidencial” المشهورة، زعم أنه كان “شاهدا مباشرا على آخر ظهور للا سلمى في المغرب”، رغم أنه لم ينشر أي صورٍ تفيد بظهور طليقة ملك المغرب.

وقال الموقع أن الأميرة للا سلمى “شوهدت في متجر معروف، وهو بوتيك “لاس تشيكاس”، حيث تتوافر أحدث صيحات الموضة في الملابس والإكسسوارات.. وحتى إكسسوارات المنزل”.

وهو متجر أسعاره ليست في متناول المواطن المغربي العادي، حسب “فانيتاتيس”، حيث أن تكاليف الحصول على أي منتج مرغوب فيه مرتفعة ولا يمكن الوصول إليها إلا للجيوب الغنية.

دخل أفراد الأمن المرافقون للأميرة إلى المؤسسة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، حتى تتمكن زوجة محمد السادس السابقة من إجراء عمليات الشراء دون أي إزعاج وبكل راحة بال، على حدّ زعم الموقع الإسباني.

الأميرة للا سلمى ومحمد السادس
الأميرة للا سلمى ومحمد السادس

محمد السادس يُراقب للا سلمى

مُواصلة لما ذكره موقع فانيتاتيس الإسباني، قال موقع “أفريك” الناطق باللغة الفرنسية أنّه “رغم انفصالهما، يواصل ملك المغرب محمد السادس مراقبة زوجته السابقة للا سلمى”.

واعتبر “أفريك” أنّ الحادثة التي أشار لها الموقع الإسباني حول وصول الأميرة للا سلمى، إلى المتجر في طنجة، وما سبقه من تأمين حراسة مشددة له من قبل أفراد الأمن، “دليل على أن القصر الملكي يواصل مراقبة السيدة الأولى السابقة”.

ولفت إلى أن الحراسة التي حظيت بها الأميرة للا سلمى “تُذكّر بالأعياد التي قضتها للا سلمى في اليونان، تموز / يوليو 2019. بينما كان برفقتها ابنها ولي العهد مولاي الحسن“.

المصدرموقع فانيتاتيس، موقع أفريك، رصد وتحرير وطن

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