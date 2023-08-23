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خلال قمة بريكس.. هذا الحادث الغريب دفع رئيس الصين للوقوف في حيرة من أمره (فيديو)

الرئيس الصيني لم يدرك لوهلة ما يجري خلفه من شد وجذب بين الموظفين الجنوب أفريقيين وأحد مرافقيه في قمة بريكس

كتب فهمي الورغمي
خلال قمة بريكس.. هذا الحادث الغريب دفع رئيس الصين للوقوف في حيرة من أمره
شي جين بينغ
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وطن- شوهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قمة بريكس بجنوب أفريقيا، وهو يتصرف بشكل غريب بعد أن أوقف أفراد الأمن شخصًا بدا أنه جزء من وفده.

كان الرئيس الصيني مرتبكًا بشكل واضح مع ما حدث في المكان الذي التقى فيه أيضًا برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

موقف محرج لرئيس الصين في قمة بريكس

وقع الحادث أثناء لقاء الرئيس شي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث يشارك الزعيمان في الجلسة العامة لدول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا).

رئيس الصين في قمة بريكس
رئيس الصين في قمة بريكس

بدا الرئيس شي في حيرة من أمره بسبب التحول غير المتوقع للأحداث خلال الاجتماع.

حيث يبدو أن الشخص الذي احتجزته قوات الأمن كان جزءًا من وفد الرئيس شي. أضاف الحادث لحظة من الارتباك لزيارة الرئيس شي للمكان.

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ويتواجد الرئيس شي جين بينغ حاليًا في جنوب إفريقيا لحضور قمة البريكس 2023، والتي من المقرر أن تختتم في 24 أغسطس.

وقد جمعت القمة زعماء من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لمناقشة مختلف المسائل المهمة.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

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