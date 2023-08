خلال قمة بريكس.. هذا الحادث الغريب دفع رئيس الصين للوقوف في حيرة من أمره (فيديو)

- Advertisement -

وطن- شوهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قمة بريكس بجنوب أفريقيا، وهو يتصرف بشكل غريب بعد أن أوقف أفراد الأمن شخصًا بدا أنه جزء من وفده.

كان الرئيس الصيني مرتبكًا بشكل واضح مع ما حدث في المكان الذي التقى فيه أيضًا برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وقع الحادث أثناء لقاء الرئيس شي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث يشارك الزعيمان في الجلسة العامة لدول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا).

بدا الرئيس شي في حيرة من أمره بسبب التحول غير المتوقع للأحداث خلال الاجتماع.

حيث يبدو أن الشخص الذي احتجزته قوات الأمن كان جزءًا من وفد الرئيس شي. أضاف الحادث لحظة من الارتباك لزيارة الرئيس شي للمكان.

ويتواجد الرئيس شي جين بينغ حاليًا في جنوب إفريقيا لحضور قمة البريكس 2023، والتي من المقرر أن تختتم في 24 أغسطس.

Incident at the #BRICS summit in South Africa: the security service twisted Xi Jinping's aide

The footage shows a Chinese official lagging behind Xi and trying to catch up with him in the meeting room, which aroused the suspicion of the guards.

They detained him and closed the… pic.twitter.com/pG1IBE0vN1

— Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) August 23, 2023