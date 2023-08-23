تنافس جورجينا في التعري.. حرارة السعودية تؤرق حبيبة نيمار (فيديو)

- Advertisement -

وطن- فاجأت برونا بيانكاردي، صديقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال السعودي، متابعيها من جميع دول العالم بدعوة صديقاتها في مجموعة خاصيات ستوري، لزيارة المملكة معبّرة عن إعجابها بها.

وعبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، عبّرت “برونا” عن إعجابها بكرم الشعب السعودي، مشيدة بالمعاملة التي حظيت بها وصديقها نيمار مباشرة بعد انتقاله لصفوف الهلال.

وقالت “برونا” إن الشعب السعودي رائع ومهذب. ولفتت أن الناس في السعودية “في غايه اللطف ودائما يرحبون فينا في أي مكان نذهب إليه ويبادلوننا الاحترام”.

برونا : برونا زوجة نيمار "الشعب السعودي رائعين ومهذبين" 💜. pic.twitter.com/O3jEA8qWwu — X's Tweets (@XsTwets) August 22, 2023

وبينما كانت تشارك أفكارها بصراحة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لم تستطع التغاضي عن الحرارة التي كانت غير مريحة لها على حدّ تعبيرها.

ولكن قبل أن تبدأ مشاكلها مع الحرارة، أوضحت أنها لا تريد أن تقوم وسائل الإعلام بتحريف كلماتها. ثم شرعت برونا في الشكوى من الحرارة التي تمنعها من التجول في الخارج.

- Advertisement -

ومنذ وصولها إلى المملكة، تهدد بيانكاردي بسحب البساط من تحت أقدام عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

وقبل أيام أثارت برونا بيانكاردي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورا ومقاطع فيديو توثق وصولها إلى المملكة، حيث جاءت لتعيش رفقة والد طفلها المنتظر نيمار.

نيمار جونيور ينضمّ لصفوف الهلال

بدأ نيمار جونيور رحلته في الرياض بعد انضمامه إلى الهلال في صفقة بقيمة 435 مليون دولار.

وجاءت هذه الخطوة من باريس بمثابة صدمة لجمهور راقص السامبا، حيث لم يتوقع الكثيرون، في أقصى خيالهم، أن يغادر الأيقونة البرازيلية أوروبا في وقت مبكر جدًا.

في حين أن الأغلبية منا يفكرون دائمًا في مثل هذه التنقلات الجغرافية من منظور رياضي، إلا أننا نحتاج أيضًا إلى التفكير في عائلة اللاعب. حيث أنه في كل مرة يقوم فيها اللاعب بتبديل الدوري، تفعل عائلته نفس الشيء أيضًا.