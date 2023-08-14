الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار.. كم سيتقاضى سنوياً؟!

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وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، عن توصل الهلال السعودي إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار جونيور، للحصول على خدماته هذا الصيف، قادماً من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، في تقرير نشرته، الأحد، بأن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق للتعاقد مع البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان في سوق الميركاتو الحالي.

اتفاق الهلال السعودي مع نيمار

وتابعت، ” اللاعب نيمار جونيور اتفق مع نادي الهلال السعودي على عقد. لمدة موسمين، سيحصل خلالهما على ما يقارب 160 مليون يورو”.

كما وأردفت، ” الهلال سيتعين عليه التفاوض، مع باريس سان جيرمان من أجل التوصل لاتفاق بشأن شروط الصفقة”.

Neymar s'est mis d'accord avec Al-Hilal sur un contrat de deux ans. Le PSG et le club saoudien discutent des modalités de transfert de l'attaquant brésilien. https://t.co/5peTgzR3VT pic.twitter.com/VCKd3rng84 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 13, 2023

وأشارت الصحيفة الفرنسية، ” الهلال السعودي قدم العرض الأول لشراء السنوات الأربعة الأخيرة من عقده البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان..”.

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عرض الهلال لضم نيمار

وبينت، بأن عرض نادي الهلال لضم البرازيلي نيمار من نادي باريس سان جيرمان، حيث يبلغ العرض أكثر من 80 مليون يورو”.

وتابعت، ” رحيل البرازيلي نيمار عن نادي باريس سان جيرمان يبدو الآن. بعد 6 مواسم قضاها اللاعب داخل ملعب حديقة الأمراء الباريسية”.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، قادماً من صفوف نادي برشلونة، بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ولم يقدم لاعب باريس سان جيرمان نيمار جونيور، المستوى المنتظر منه مع النادي الباريسي. منذ قدومه، إلى جانب الإصابات المتكررة التي غيب اللاعب لأشهر طويلة عن الفريق.

يذكر بأن عقد البرازيلي نيمار جونيور سينتهي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2027. إلا أن رحيل اللاعب شبه مؤكد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.