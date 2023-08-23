السبب الحقيقي لإقدام محمد بن سلمان على اعتقال والدته لسنوات.. يكشفه مغرد شهير

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وطن- كشف حساب سعودي بارز على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، عما سماها الأسباب الحقيقية لإقدام ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، على اعتقال والدته الأميرة فهدة بنت حثلين.

وقال في حساب “دبلوماسي قديم” في سلسلة تغريدات، إنه في عام 2015 وحين كان محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، حاولت الأميرة فهدة ان تضع ابنها المفضل خالد بدلاً من محمد، وذلك بسبب مرض محمد النفسي وصعوبة علاجه وتهوره الزائد، وحين علم محمد بالأر قبض عليها مع شقيقتها وابنتها بتهمة محاولة سحر الملك ووضع شعوذات وسحر في طعامه.

في عام 2015 وحين كان محمد بن سلمان ولياً لولي العهد

حاولت الاميرة فهدة ان تضع إبنها المفضل خالد بدلاً من محمد

وذلك بسبب مرض محمد النفسي وصعوبة علاجه وتهوره الزائد حين علم محمد بالامر قبض عليها مع شقيقتها وإبنتها

بتهمة : محاولة سحر الملك ووضع شعوذات وسحر في طعامه pic.twitter.com/3qxxs6yBGZ — دبلوماسي قديم (@d_iplo) August 22, 2023

وأضاف: “تم حبس والدة ولي العهد وشقيقتها لمدة 7 سنوات، وتم قطع أي اتصال بينها وبين زوجها الملك، وحين كان الملك يسأل عنها، كان الرد يأتيه بأنها مريضة أو على سفر.. وكان مجبوراً على تصديق ما يصل حتى لا يلقى نفس المصير ويشاركها الزنزانة”.

محمد بن سلمان يعتقل والدته

يُشار إلى أن شبكة “NBCNEWS” الأمريكية، كانت قد كشفت مارس/آذار 2018، عن قيام محمد بن سلمان، باحتجاز والدته، ومنعها من لقاء والده الملك سلمان بن عبد العزيز منذ 2016، خشيةَ معارضتها لإجراءاته، التي يتّخذها للاستيلاء على السلطة.

وآنذاك، نقلت الشبكة عن 14 مسؤولاً بالإدارة الأمريكية (بين سابقين وحاليين في تلك الفترة)، أنّ ابن سلمان أبقى والدته بعيدة عن والده، لكونها معارِضةً لاستيلائه السريع على السلطة، والذي تعتقد أنه سيؤدّي إلى انقسام الأسرة السعودية.

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وأشارت المصادر إلى أن ابن سلمان وضع والدته تحت الإقامة الجبرية في أحد القصور بالسعودية، دون علم الملك سلمان، الذي كان يعتقد أنها تتلقّى العلاج في الخارج.

ووفق تقييم الاستخبارات الأمريكية، فإنّ ابن سلمان احتجز والدته فهدة بنت فلاح بن حثلين، ووضعها تحت الإقامة الجبرية، وأخفى وجودها عن والده، مدّعياً أنّها تتلقّى العلاج بالخارج، أي في ظلّ إدارة الرئيس باراك أوباما، واستمرّ باحتجازها خشيةَ معارضتها سيطرته على السلطة.

رد سعودي رسمي

في حين نفت السفارة السعودية في واشنطن، أن تكون والدة بن سلمان تحت أي نوع من أنواع الإقامة الجبرية.

وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن آنذاك فاطمة باعشن، إن التقارير التي نشرتها شبكة “NBCNEWS” الأمريكية غير صحيحة بالمرة.