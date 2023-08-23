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أحد بُناة الاقتصاد السعودي.. سبب وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود

تولى الأمير فيصل بن تركي وظيفة مستشار الديوان الملكي بالسعودية برتبة وزير

كتب خالد الأحمد
أحد بُناة الاقتصاد السعودي.. سبب وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود
الديوان الملكي السعودي
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وطن- توفي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 58 عاماً.

وتأتي وفاة الأمير السعودي، بعد أيام قليلة إعلان وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، بالعاصمة الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية وقالت فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الخميس 8 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة“.

ونعى سعوديون الراحل الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويُسكنه فسيح جناته.

هذا ولم يذكر الديوان الملكي السعودي، السبب وراء الأمير واكتفت وسائل الإعلام المحلية بذكر مسيرته الحافلة في العمل على بناء اقتصاد المملكة.

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من هو الأمير الراحل

وُلد الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود بالمملكة العربية السعودية عام 1965 وحصل على بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية وماجستير في الظهران.

وتولى الأمير الراحل وظيفة مستشار الديوان الملكي بالسعودية برتبة وزير، ومستشار لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ونائب الرئيس السابق لبرنامج تطوير التجمعات الصناعية الوطنية في المملكة العربية السعودية.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة معادن تأسست عام 1997 بموجب مرسوم ملكي مهمتها تطوير قطاع المعادن بالمملكة.

وساهم الراحل في التنويع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وتطوير صناعة البتروكيماويات من خلال التخصص الاستراتيجي للغاز.

كما أنشأ الأمير الراحل برنامج تطوير التجمعات الصناعية الوطنية، المعروف حاليا باسم المركز الوطني للتنمية الصناعية.

تأسس البرنامج على يده في عام 2008 كهيئة حكومية مهمتها قيادة تطوير بعض القطاعات الصناعية الأسرع نموا والموجهة نحو التصدير بالمملكة العربية السعودية.

وشغل الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود منصب نائب رئيس مجلس إدارة البرنامج لعدة سنوات، وساهم في تطوير التجمعات الصناعية الوطنية من خلال جذب الاستثمارات المتخصصة لتطوير الصناعات ذات التقنية العالي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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