عمرها 34 عاما.. الإعلان عن وفاة الأميرة السعودية نورة بنت فيصل آل سعود

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا أن الصلاة عليها ستكون بعد صلاة عصر اليوم الاثنين في الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وقال الديوان الملكي في بيان رسمي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله يوم غدٍ الاثنين الموافق 11/ 8/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.https://t.co/uRZIsXm7sI#واس pic.twitter.com/Rm5pI4EDew — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 13, 2022

وكشفت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأميرة الراحلة صغيرة في السن وتبلغ 34 عاما.

وفاة صاحبة السمو الملكي الاميرة نوره بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز 34 عاما 🇸🇦💔 pic.twitter.com/VPGmv9cTsh — أنا بنت الدوله ⚔ 🇪🇬 ✌ (@love1_egypt) March 13, 2022

وأشارت حسابات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأميرة الراحلة أدخلت المستشفى مؤخرا بعد تعرضها لوعكة صحية حادة ألمت بها، قبل أن يتم الإعلان عن رحيلها.

من هي الأميرة نورة؟!

والأميرة نورة بنت فيصل بن سعود بن محمد آل سعود هي الأخت الشقيقة للأمير البارز، خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. والذي تولى مناصب رسمية أخرى كثيرة، بجانب كونه شاعرا معروفا ومن أبرز المهتمين بالثقافة العربية.

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كما أن الأميرة الراحلة، هي ابنة الملك فيصل من زوجته الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، والتي أنجبت له أيضا الأمير خالد والأمير الراحل سعد.

والأميرة الراحلة نورة هي أخت الأمير الراحل سعود الفيصل، الدبلوماسي السعودي الأشهر ووزير خارجية المملكة طوال 40 عاما.

وبرحيل الأميرة نورة يتبقى عدد محدود من أبناء الملك فيصل على قيد الحياة. بينهم الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية والسفير السابق أيضا في واشنطن.

وبجانب الأميرين فيصل وتركي، توجد أربع أميرات من بنات الملك فيصل على قيد الحياة. وهن سارة ولطيفة ولولوة وهيفاء.

والأميرة نورة هي زوجة الأمير الراحل سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن. والذي ينتمي لفرع الأمير محمد، أحد أخوة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن في العائلة المالكة الكبيرة.

وللأميرة الراحلة ثلاثة أبناء، هم الأمراء خالد ومحمد وبندر، وابنتين، هما الأميرتان مها وهناء.

وينخرط ابنها الأمير خالد في العمل الحكومي. وشغل منصب مساعد وزير الخارجية التي يعد خاله الراحل الأمير سعود الفيصل أشهر من تولى حقيبتها في تاريخ المملكة بين عامي 1975 و2015.

وحكم الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، البلاد خلفا لأخيه الملك الراحل سعود. منذ العام 1964 إلى حين مقتله عام 1975، وكان الحاكم السادس عشر من أسرة آل سعود.

(المصدر: تويتر – وطن)

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