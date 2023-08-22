ليس فوتوشوب.. خليجي اصطحب أسدا لمغسلة سيارات وأنعشه بدش بارد

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وطن- وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات قد لا يُصدقها البعض إذا لم توثق بالفيديو كما هو ظاهر، لشاب يقوم بغسيل أسد في مغسلة للسيارات.

اللحظات العصيبة والمخيفة التي عبّر عنها البعض من الحضور في مغسلة السيارات، أثارت غضبُا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صاحب السيارة.

وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر أسدًا ضخمًا يوجد داخل عربة سيارة بينما يقوم أحد بغسله ويبدو منسجمًا بالمياه.

غسل أسد داخل مغسلة للسيارات

حظي المقطع المثير للجدل بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اندهشوا من رؤية المقطع مؤكدين أن ذلك لا يمكن أن يكون في المملكة العربية السعودية.

شاب يغسل اسد في مغسله سيارات ويتحدى: "اتحدى احد يسوي الي سويته" pic.twitter.com/0mzbBkR66d — Golden Dose (@GoldenDose) August 22, 2023

تفاعل واسع

كتب البعض معلقا “أظن الأسد مو مربوط”. وتابع آخر”ما أقنعني غسيل مكيف”.

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فيما تابع ثالث “متونس الحين بالشاور بس يقلب مزاجه الله يستر”.

علّق رابع قائلاً:” هذا مستحيل يكون داخل المملكة، هذا خطر على حياة المواطنين”.

متداول :

شاب يغسل أسد في مغسلة سيارات 😰! pic.twitter.com/BuDgDscEdi — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 22, 2023

بينما قال آخر :” هذا مهجن ومش أسد حقيقي بتبين بالشعرات والحجم لكن بضل خطير”.

وأضاف آخر “ليش يغسلة كذا انا اغسل قطوتي في البيت”.