الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
الرئيسيةفيديوليس فوتوشوب.. خليجي اصطحب أسدا لمغسلة سيارات وأنعشه بدش بارد
فيديو

ليس فوتوشوب.. خليجي اصطحب أسدا لمغسلة سيارات وأنعشه بدش بارد

مقطع الفيديو الذي وثق تواجد الأسد في الصندوق الخلفي للشاحنة، داخل مغسلة للسيارات حظي بتفاعل واسع بين النشطاء

كتب فهمي الورغمي
ليس فوتوشوب.. خليجي اصطحب أسدا لمغسلة سيارات وأنعشه بدش بارد
غسيل أسد في مغسلة سيارات
- Advertisement -

وطن- وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات قد لا يُصدقها البعض إذا لم توثق بالفيديو كما هو ظاهر، لشاب يقوم بغسيل أسد في مغسلة للسيارات.

اللحظات العصيبة والمخيفة التي عبّر عنها البعض من الحضور في مغسلة السيارات، أثارت غضبُا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صاحب السيارة.

وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر أسدًا ضخمًا يوجد داخل عربة سيارة بينما يقوم أحد بغسله ويبدو منسجمًا بالمياه.

غسل أسد داخل مغسلة للسيارات

حظي المقطع المثير للجدل بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اندهشوا من رؤية المقطع مؤكدين أن ذلك لا يمكن أن يكون في المملكة العربية السعودية.

غسل أسد داخل مغسلة للسيارات
غسل أسد داخل مغسلة للسيارات

تفاعل واسع

كتب البعض معلقا “أظن الأسد مو مربوط”. وتابع آخر”ما أقنعني غسيل مكيف”.

- Advertisement -

فيما تابع ثالث “متونس الحين بالشاور بس يقلب مزاجه الله يستر”.

علّق رابع قائلاً:” هذا مستحيل يكون داخل المملكة، هذا خطر على حياة المواطنين”.

بينما قال آخر :” هذا مهجن ومش أسد حقيقي بتبين بالشعرات والحجم لكن بضل خطير”.

وأضاف آخر “ليش يغسلة كذا انا اغسل قطوتي في البيت”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

راتب محمد صلاح في الاتحاد السعودي بعد تأكيد صحيفة الكأس للصفقة

الهدهد

في لمح البصر بعد العمرة.. أردنية تفقد زوجها وكل أبنائها في حادث بشع بالسعودية

الهدهد

سعودية تقوم بحركات إباحية وتستعرض بمؤخرتها في موسم “الجيمرز” (فيديو)

فيديو

سعودي يرمي الأموال على عروسه المصرية والمعازيم يتدافعون لالتقاطها

الهدهد

خطير.. مخطط محمد بن سلمان للاستيلاء على مساحة شاسعة من أراضي السعودية

حياتنا

“كأنه سعودي أبا عن جد”.. أحدث ظهور لكريستيانو رونالدو يلفت الأنظار (فيديو)

الهدهد

“الغيرة من دبي وحذف قبلة المسلمين”.. الكشف عن فضائح مدوية لرؤية وزارة الإعلام السعودية

الهدهد

اتهام السعودية بارتكاب جرائم قتل جماعي للمهاجرين على حدود اليمن (شهادات مؤلمة)

حياتنا

زوج ميريام فارس يصورها بنفسه وهي ترقص بالمايوه (فيديو)

الهدهد

عرض فيلم باربي في الإمارات.. مقرب من ابن زايد يطرح تساؤلات صادمة ثم يحذف تغريدته

حياتنا

هل تعمد حكيمي إهانة السعوديين وابن سلمان؟.. داعب نيمار وأوصاه بهذا الأمر (فيديو)

حياتنا

ميريام فارس تهزّ مؤخرتها برقصة مثيرة أمام آلاف في السعودية وتشعل جدلاً! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

راتب محمد صلاح في الاتحاد السعودي بعد تأكيد صحيفة الكأس للصفقة

هل تتغذى هذه النبتة على لحم الموتى وتمتص دمائهم.. فيديو من المقابر يثير ذعرا

يُعامله “كالكلب”.. والدة مبابي الجزائرية تنفجر في وجه ناصر الخليفي

بجرأة وبراعة .. لحظة تنفيذ عملية الخليل (فيديو)

في لمح البصر بعد العمرة.. أردنية تفقد زوجها وكل أبنائها في حادث بشع بالسعودية

لأول مرة في العالم.. ولادة زرافة غير مرقطة في حالة فريدة من نوعها

شعر بالخطر.. حارس ميسي الشخصي يقتحم الملعب وسط اللعب (فيديو)

حسن السيسي “المتهم السادس المجهول” بقضية طائرة زامبيا.. معارضة مصرية تفجر مفاجأة

العمانية سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج وتنافس 11 امرأة من جميلات العالم بمسابقة دولية

جمال لافت وإطلالة مثيرة لإعلامية سعودية من ظفار في سلطنة عُمان (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC