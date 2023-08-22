“سبَّ الحكم أيضا”.. تصرف غير أخلاقي من رونالدو تجاه إداري شباب الأهلي دبي (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو يُظهر انفعالا حادا للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، وهو ينفعل على حكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا، وعلى أحد إداريي الفريق المنافس.

والتُقط مقطع الفيديو بين شوطي المباراة، حيث كان رونالدو ينفعل على حكم المباراة أثناء مغادرة الملعب، وقال له: “استيقظ .. استيقظ، عليك اللعنة”.

بعدها، أكمل رونالدو طريقه صوب غرف الملابس، لكن أحد إداريي نادي شباب الأهلي حاول التقاط صورة سيلفي معه، فدفعه الدون بقوة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 حديث كرستيانو رونالدو لـ الحكم: استيقظ .. استيقظ، اللعنة.

pic.twitter.com/pkfuPqeu2N — عمرو (@bt3) August 22, 2023

وكان رونالدو ينفعل بسبب عدم احتساب حكم المباراة ركلة جزاء في الشوط الأول، رأى الدون أنها كانت مستحقة.

ففي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، كاد رونالدو، أن يسجل هدفًا عالميًا لنادي النصر بكرة مقصية رائعة.

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وأظهرت الإعادة التلفزيونية، اصطدام كرة رونالدو، في يد مدافع نادي شباب الأهلي دبي، وهي في طريقها إلى المرمى.

وطلب الدون من الحكم، التوجه إلى تقنية الفيديو “فار”، غير الموجودة أساسًا في هذا الدور من البطولة، فيما قرر الحكم استكمال اللعب بشكل طبيعي، دون احتساب ركلة جزاء.

فوز النصر على شباب الأهلي دبي

ونجح فريق النصر السعودي، في تحويل تأخره إلى فوز مثير على شباب أهلي دبي الإماراتي، بأربعة أهداف لهدفين في الدور المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكان تاليسكا افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة 10، قبل أن يرد الأهلي الإماراتي بهدفين عن طريق يحيى الغساني في الدقيقتين 18 و46.

وكاد شباب الأهلي على وشك تفجير مفاجأة مدوية والإطاحة بالنصر من البطولة، قبل أن يسجل سلطان الغنام الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 88.

وحسم النصر، هذه الموقعة المثيرة بهدفين سجلهما تاليسكا وبروزفيتش في الدقيقتين 95 و97 من الشوط الثاني، ليتأهل العالمي إلى دور المجموعات.