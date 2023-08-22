زوجة ميسي وجورجينا شريكة رونالدو .. ماذا نعرف عن علاقتهما! (صور)

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وطن – لم يسبق لعارضة الأزياء الأرجنتينية، أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، وجورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، أن شوهدتا معًا في الأماكن العامة، لكنهما تحافظان على علاقة ودية على الشبكات الاجتماعية، حيث تتبادلان الإعجابات والتعليقات على منشوراتهما.

وعلقت رودريغيز، البالغة من العمر (29 عامًا)، على منشورات مختلفة من زوجة ميسي، ووصفتها ذات مرة بأنها “رائعة”.

وفي الوقت نفسه، تقوم زوجة ميسي في كثير من الأحيان بوضع الإعجابات على حساب شريكة رونالدو على إنستغرام.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وفيما يتعلق بالتنافس بين رونالدو وميسي، فإنهما ليس لديهما سوى احترام بعضهما البعض.

وقال رونالدو لصحيفة ماركا: “ميسي لاعب مذهل. ساحر. قمة. كشخص، تقاسمنا المسرح 16 عامًا. تخيل 16 عامًا. لذا، لدي علاقة رائعة معه.”

اعترف ميسي ذات مرة أنه على الرغم من أنهما ليسا أصدقاء، إلا أن السنوات التي تنافسا فيها بشكل مباشر في كرة القدم الإسبانية كانت “مميزة للغاية”.

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أنتونيلا روكوزو (35 عاما) متزوجة من ميسي ولديهما ثلاثة أطفال، تياجو وماتيو وسيرو.

من ناحية أخرى، لم تتزوج جورجينا وكريستيانو بعد، ولكن لديهما أيضًا ابنتان: ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا.

في حالة أنتونيلا، فهي أيضًا عارضة أزياء بارزة ومؤثرة ولديها أكثر من 36.5 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

وفي الوقت نفسه، جورجينا عارضة أزياء وسيدة أعمال ولديها 50.7 مليون متابع.

ويعيش زوجة ميسي معه في فلوريدا منذ نحو شهر، بينما تعيش جورجينا رودريغيز ورونالدو، اللذين التقيا عام 2016، في السعودية.