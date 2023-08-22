راتب محمد صلاح في الاتحاد السعودي بعد تأكيد صحيفة الكأس للصفقة

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وطن- في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة “الكأس” السعودية، عن تطورات جديدة بشأن الصفقة التي يعمل عليها نادي الاتحاد السعودي، لضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لصفوف النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة الكأس الرياضية السعودية، أن صفقة انضمام الفرعون المصري (صلاح) للاتحاد، شبه منتهية وأنه سيكون أحد لاعبي الفريق السعودي خلال ساعات.

صحيفة الكأس: محمد صلاح نمرًا عالميًا جديدًا خلال ساعات

وكتبت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي x، أن مصادرها في لندن أكدت سفر أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة إلى هناك من أجل حسم صفقة محمد صلاح.

وقالت ما نصه:”أنمار الحائلي يقترب من إنهاء كافة التفاصيل مع ليفربول، ليصبح محمد صلاح نمرًا عالميًا جديدًا خلال ساعات.”

فيما ذكرت حسابات أخرى موثقة عبر تويتر، أن صلاح سيوقع في صفوف نادي الاتحاد السعودي مقابل 135 مليون يورو، لمدة 3 سنوات.

عاااجل : رسميا محمد صلاح يوقع في صفوف نادي الإتحاد السعودي مقابل 135 مليون يورو لمدة 3 سنوات والاعلان خلال ساعات – صحيفة الكأس السعودية pic.twitter.com/URRsstJYPx — نايف الميلبي Naif Al-Milbi (@php4mee) August 22, 2023

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هذا وأفادت صحيفة عكاظ السعودية، أن هناك وفد من إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، يوجد حاليا في لندن وذلك لحسم الاتفاق مع نادي ليفربول بشأن ضم صلاح هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من تأكيد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن ليفربول حسم موقفه بشأن رحيل صلاح مؤكدا رفض إدارة الريدز لأي عروض تصل إلى اللاعب وأبدت تمسكها الشديد بالنجم المصري، ولكن اتحاد جدة ما زال لديهم أمل في حسم الصفقة.