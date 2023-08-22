انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد مسألة وقت.. نجم سعودي سابق يُؤكد ذلك (فيديو)

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وطن- أكد نجم الكرة السعودية ولاعب نادي الاتحاد السابق، محمد نور، عن وجود مفاوضات بين نادي اتحاد جدة السعودي مع المصري الدولي محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد معه هذا الصيف.

وقال الكابتن السعودي محمد نور، في تصريح تلفزيوني عبر القناة (السعودية)، بشأن مفاوضات اتحاد جدة مع المصري صلاح، ” محمد صلاح اتحادي بإذن الله. بنسبة 75% سوف ينضم إلى نادي الاتحاد”.

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت في وقت سابق عن دخول نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. هذا الصيف، قادماً من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

لكن التقارير ذاتها، أشارت بأن العقبة الوحيدة التي ما زالت تقف. أمام انتقال المصري صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي قبيل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، هو موافقة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي رفض الموافقة على رحيل اللاعب هذا الصيف.

كما وبدأت التكهنات حول مستقبل المصري صلاح مع نادي ليفربول، بعد خروج اللاعب غاضباً. بسبب استبداله من قبل المدرب كلوب، في المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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وفي حال صدقت تلك الأنباء وخرجت بشكل رسمي إلى العلن رغم كل الاجتهاد. من قبل وسائل الإعلام ونجوم الكرة السعودية السابقين، فإن نجم الكرة المصرية محمد صلاح المعروف. ب “أبو مكة”، سيزامل أسطورة ريال مدريد السابق الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كانتي وزميله البرازيلي فابينيو.

مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي

وفي سياق آخر، يستعد بطل الدوري السعودي الموسم الماضي اتحاد جدة للمباراة القادمة. أمام الرياض، في منافسات الجولة الثالثة على ملعب ( فيصل بن فهد).

ويعتلي فريق اتحاد جدة السعودي صدارة جدول ترتيب دوري روشن الممتاز. برصيد 6 نقاط، متساوياً بتلك النقاط مع فريقا الأهلي والاتفاق في المركزين الثاني والثالث حتى يومنا هذا.