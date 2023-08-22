الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
الرئيسيةرياضةانتقال محمد صلاح إلى الاتحاد مسألة وقت.. نجم سعودي سابق يُؤكد ذلك...
رياضة

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد مسألة وقت.. نجم سعودي سابق يُؤكد ذلك (فيديو)

محمد نور: محمد صلاح اتحادي بإذن الله وبنسبة 75% سينضم إلى النادي

كتب فارس أبو شيحة
انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي
المصري محمد صلاح
- Advertisement -

وطن- أكد نجم الكرة السعودية ولاعب نادي الاتحاد السابق، محمد نور، عن وجود مفاوضات بين نادي اتحاد جدة السعودي مع المصري الدولي محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد معه هذا الصيف.

وقال الكابتن السعودي محمد نور، في تصريح تلفزيوني عبر القناة (السعودية)، بشأن مفاوضات اتحاد جدة مع المصري صلاح، ” محمد صلاح اتحادي بإذن الله. بنسبة 75% سوف ينضم إلى نادي الاتحاد”.

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت في وقت سابق عن دخول نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. هذا الصيف، قادماً من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

لكن التقارير ذاتها، أشارت بأن العقبة الوحيدة التي ما زالت تقف. أمام انتقال المصري صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي قبيل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، هو موافقة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي رفض الموافقة على رحيل اللاعب هذا الصيف.

كما وبدأت التكهنات حول مستقبل المصري صلاح مع نادي ليفربول، بعد خروج اللاعب غاضباً. بسبب استبداله من قبل المدرب كلوب، في المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

- Advertisement -

وفي حال صدقت تلك الأنباء وخرجت بشكل رسمي إلى العلن رغم كل الاجتهاد. من قبل وسائل الإعلام ونجوم الكرة السعودية السابقين، فإن نجم الكرة المصرية محمد صلاح المعروف. ب “أبو مكة”، سيزامل أسطورة ريال مدريد السابق الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كانتي وزميله البرازيلي فابينيو.

المصري صلاح
مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح

مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي

وفي سياق آخر، يستعد بطل الدوري السعودي الموسم الماضي اتحاد جدة للمباراة القادمة. أمام الرياض، في منافسات الجولة الثالثة على ملعب ( فيصل بن فهد).

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح والاتحاد السعودي

ويعتلي فريق اتحاد جدة السعودي صدارة جدول ترتيب دوري روشن الممتاز. برصيد 6 نقاط، متساوياً بتلك النقاط مع فريقا الأهلي والاتفاق في المركزين الثاني والثالث حتى يومنا هذا.

المصدروطن + القناة السعودية + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

النصر السعودي يُوقع مع البرتغالي أوتافيو بصفقة قياسية.. وهذه تفاصيلها

رياضة

لابورت يُوقع مع النصر السعودي بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل عقده

رياضة

الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن 2023 بعد ختام الجولة الثانية

رياضة

نجم مانشستر سيتي لابورت يقترب من التوقيع مع النصر السعودي

رياضة

رونالدو في الصدارة.. أغلى 10 رواتب لاعبين في كرة القدم حالياً

رياضة

كيف يمكنني حجز تذاكر الهلال والفيحاء وأسعارها في الدوري السعودي روشن؟!

رياضة

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

رياضة

تفاصيل عقد ياسين بونو بعد تعاقده مع الهلال السعودي

رياضة

موعد مباراة النصر ضد التعاون والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

رياضة

موعد الأهلي السعودي ضد الخليج والتشكيلة في دوري روشن الممتاز

رياضة

النصر السعودي يرغب في التعاقد مع حارس ليفربول

رياضة

بعد صفقة نيمار.. الهلال السعودي يقترب من التوقيع مع المغربي ياسين بونو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو منصة متصدقش الذي فجر غضب عمرو واكد.. اتهامات مباشرة وتلميحات خطيرة

صادم.. مسؤولون سابقون بالمخابرات الإسرائيلية يتولون التحقق من حسابات تويتر

الأمير الحسين في تصرف غير متوقع مع صحفي كان يلتقط له الصور (فيديو)

زوجة ميسي وجورجينا شريكة رونالدو .. ماذا نعرف عن علاقتهما! (صور)

موعد مباراة العربي القطري ضد أولماليك والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

ميا خليفة تثير القلق بـ 7 كلمات فقط.. هل تم اختطافها تمهيداً لقتلها؟ (شاهد)

“ماتت قلوب السلطات”.. تفاصيل مروعة لاختطاف مركب مهاجرين انطلقوا من لبنان

الخطوة التي أثارت اهتمام كل الليبيين.. ما أهمية لم شمل فرعي البنك المركزي؟

شيماء سعيد في ظهور نادر بعد 5 سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب (شاهد)

النصر السعودي يُوقع مع البرتغالي أوتافيو بصفقة قياسية.. وهذه تفاصيلها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC