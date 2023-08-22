دراسة صينية تكشف كيف يدمر الكوكايين الدماغ؟

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وطن-السيطرة على الحركات، والتعلم، والتنظيم العاطفي، والعديد من وظائف المخ تتغير بسبب استهلاك وتعاطي الكوكايين، إذ كشفت دراسة تصوير عصبي جديدة أجريت في الصين على أشخاص يعانون من اضطرابات تعاطي الكوكايين، عن تغيرات واسعة النطاق في الدماغ، وخاصة في “العقد القاعدية” (المسؤولة عن التحكم في الحركة الإرادية، والتعلم الإجرائي، والإدراك والتنظيم العاطفي)، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

تكون هذه التغييرات أكثر وضوحًا لدى الأفراد الذين بدأوا في تعاطي الكوكايين قبل سن 18 عامًا.

دراسة أجريت على 68 مدمنًا للكوكايين

وللتوصل إلى هذه النتائج، قام العلماء بتحليل ملفات 68 شخصا معالين، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وجميعهم تعاطوا الكوكايين مرتين على الأقل في الأسبوع خلال الشهر السابق للتصوير. ثم قارن الباحثون صور أدمغة هؤلاء المشاركين ببيانات من 52 فردًا سليمًا تم استخدامها كعناصر تحكم. ونشرت الدراسة لاحقا في مجلة أبحاث الطب النفسي في فبراير.

ولا تزال العديد من الأسئلة بلا إجابة، بما في ذلك الآليات الدقيقة التي يغير بها الكوكايين الدماغ، والعوامل التي تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة للخطر من غيرهم. هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من الدراسات لتطوير تدخلات فعالة لمنع وعلاج اضطرابات تعاطي الكوكايين، حسبما ترجمته “وطن“.

كشفت دراسة تصوير عصبي جديدة أجريت في الصين على أشخاص يعانون من اضطرابات تعاطي الكوكايين، عن تغيرات واسعة النطاق في الدماغ، وخاصة في “العقد القاعدية” (المسؤولة عن التحكم في الحركة الإرادية، والتعلم الإجرائي، والإدراك والتنظيم العاطفي).

تكون هذه التغييرات أكثر وضوحًا لدى الأفراد الذين بدأوا في تعاطي الكوكايين قبل سن 18 عامًا.

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دراسة أجريت على 68 مدمنًا للكوكايين

وللتوصل إلى هذه النتائج، قام العلماء بتحليل ملفات 68 شخصا معالين، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وجميعهم تعاطوا الكوكايين مرتين على الأقل في الأسبوع خلال الشهر السابق للتصوير. ثم قارن الباحثون صور أدمغة هؤلاء المشاركين ببيانات من 52 فردًا سليمًا تم استخدامها كعناصر تحكم. ونشرت الدراسة لاحقا في مجلة أبحاث الطب النفسي في فبراير.

ولا تزال العديد من الأسئلة بلا إجابة، بما في ذلك الآليات الدقيقة التي يغير بها الكوكايين الدماغ، والعوامل التي تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة للخطر من غيرهم. هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من الدراسات لتطوير تدخلات فعالة لمنع وعلاج اضطرابات تعاطي الكوكايين.

زيادة في تعاطي الكوكايين في فرنسا

وقد زاد استهلاك الكوكايين بشكل كبير في فرنسا في السنوات الأخيرة. ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فقد جرب أكثر من 1.5 مليون شخص هذا الدواء مرة واحدة على الأقل في حياتهم، أي بزيادة قدرها 50٪ خلال عشر سنوات.