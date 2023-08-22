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الهدهد

بجرأة وبراعة .. لحظة تنفيذ عملية الخليل (فيديو)

أعلنت حركة حماس تبينها عملية الخليل التي قتلت فيها مستوطِنة وأصيب آخر بجروح خطيرة

كتب أنس السالم
لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع جنوب مدينة الخليل
لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع جنوب مدينة الخليل
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وطن – نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، مشاهد حصرية، توثق لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع جنوب مدينة الخليل، يوم الإثنين 21/8/2023.

يظهر المقطع الذي وثقته كاميرا مثبتة بالمركبة المستهدفة، كيف تجاوزت مركبة المنفذين لمركبة المستوطنين وامطارها بعشرات الرصاصات.

كما سبق وذكرت مصادر إعلامية عبرية أنّ المنفذين أطلقوا 25 رصاصة. وقد أصابت 22 منها المركبة ومن بداخلها.

وبعد 24 ساعةً على وقوعها، واعتقال جيش الاحتلال الاسرائيلي، لمنفذيها محمد وصقر الشنتير، أعلنت حركة حماس تبينها عملية الخليل التي قتلت فيها مستوطِنة وأصيب آخر بجروح خطيرة.

وأكد مصدر في حماس لقناة الجزيرة القطرية، أنّ منفذي عملية الخليل ينتمون إلى الحركة.

حماس تتبنى عملية الخليل بعد اعتقال منفذيها محمد وصقر الشنتير
محمد وصقر الشنتير منفذا عملية الخليل

في حين، نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي مقطع فيديو لعملية اعتقال منفذي عملية الخليل الشابين محمد وصقر الشنتير من نشطاء الحركة .

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بينما قال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك” والقوات الخاصة التابعة لحرس الحدود المعروفة باسم “اليمام” اعتقلت المتهمين اللذين تربطهما علاقة قرابة. وإنه تم ضبط بندقية بحوزتهما استخدمت في الهجوم.

كما أضاف البيان العسكري أنهما اعترفا بعلاقتهما بالعملية المسلحة. ويخضعان للتحقيق في أحد مراكز جهاز الشاباك.

ووقعت عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع جنوب مدينة الخليل، وأوقعت قتيلةً في الأربعين من عمرها ومصاباً بجروح خطيرة يبلغ من العمر 35 عامًا. وفق ما ذكر موقع walla العبري

عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع جنوب الخليل
عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع جنوب الخليل
ويفرض الاحتلال لليوم الثاني طوقًا أمنيا وإجراءات مشددة على مدينة الخليل ومداخلها، ويخضع بلداتها لاقتحامات ومداهمات واسعة وتفتيشات دقيقة.
المصدررصد وطن + مواقع الكترونية

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