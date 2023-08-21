وفد أمني مصري في زامبيا.. هل يتم لملمة الفضيحة وما الذي سيقدمه السيسي في المقابل؟

- Advertisement -

وطن- أفادت صحيفة “العربي الجديد”، أن وفداً أمنياً مصرياً يزور العاصمة الزامبية “لوساكا” منذ مساء، الخميس الماضي، للتفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين والطائرة التي كانت قادمة من القاهرة، قبل أن يتم احتجازها بعد العثور داخلها على مواد وصفت بالخطيرة من مخدرات وذهب وأموال وسلاح.

وكشفت وثائق رسمية هوية المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، وهم: محمد عبد الحق جودة، ضابط ومساعد الملحق العسكري السابق لمصر في واشنطن، ومالك شركة مصرية تعمل في مجال التصنيع العسكري، ومايكل عادل بطرس، وهو على صلة وثيقة بالمؤسسة العسكرية المصرية، إلى جانب تاجر الذهب منير شاكر.

فضيحة طائرة زامبيا

ونقلت “العربي الجديد” عن مصدر مصري لم تسمه قوله إن “الطائرة رقم T7-WSS المسجلة في سان مارينو، تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال المصريين البارزين الذي يتمتع بحصانة برلمانية، وتربطه بأجهزة الدولة علاقات عمل وطيدة”.

بالمقابل نفى مصدر مصري آخر “ما روجته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة، والأموال المضبوطة عليها”.

كما نفى أن تكون الطائرة والأموال مخصصة لأية أهداف سياسية، ومتوجهة لإحدى دول حوض النيل، من أجل منعها من التوقيع على وثيقة إثيوبية مرتبطة بإعادة تقسيم مياه النيل، بحسب قوله.

وبدت السلطات المصرية حريصة على التقليل من شأن احتجاز الطائرة المشبوهة، ولكن هذا لم يمنعها من اعتقال صحفيين غطيا الحادث في القاهرة دون توجيه اتهامات لهما.

- Advertisement -

ويوم السبت، اقتحم مسؤولو الأمن منزل الصحفي “كريم أسعد” أحد الذين غطوا رحلة الطائرة من أجل Matsada2sh ، وفقًا لموظف آخر بالموقع ، طلب عدم نشر اسمه لدواعي أمنية.

وأجبر مسؤولو الأمن الصحفي كريم أسعد، على حذف منشورين على صفحة المنفذ على فيسبوك تفيد بأن أعضاء سابقين أو حاليين في المؤسسة الأمنية المصرية محتجزون في زامبيا. ثم تم اعتقاله.

كما تم اعتقال موظفة أخرى في الموقع نفسه ، وهي امرأة تعمل مع فريق التواصل الاجتماعي التابع له ، مساء السبت. لم يتم الكشف عن اسمها على الفور.

لم يمثلوا أمام المحكمة

وفي سياق متصل بالحادث الذي شغل الرأي العام العالمي خلال الأيام الماضية قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن المواطنين المصريين المعتقلين لم يمثلوا إلى الآن أمام المحكمة في لوساكا إلى جانب المحتجزين الزامبيين الأسبوع الماضي حيث قال محاموهم إنهم مرضى- وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية-.

ورفض المسؤولون الزامبيون تحديد هوية المعتقلين المصريين. وقال مسؤولون زامبيون إن مواطنًا هولنديًا وإسبانيًا احتجزا أيضًا في المداهمة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى يوم الاثنين ، لكن لم يتضح ما إذا كان المصريون سيحضرون.

وتتمتع زامبيا ومصر بعلاقات وثيقة ، على الرغم من أن زامبيا غالبًا ما يتم الاحتفاء بها بسبب حكمها الديمقراطي وغالبًا ما يتم انتقاد مصر باعتبارها قمعية.

وربما ستصبح هذه العلاقة على المحك إذا رفضت السلطات الزامبية الإفراج عن المعتقلين.

وأصبحت فضيحة الطائرة في زامبيا بمثابة اختبار لتصميم البلاد على قمع الفساد وإفلات النخبة السياسية من العقاب.

وقادت السلطات جولات إخبارية للطائرة المضبوطة وقدمت تأكيدات عامة بأن الأموال لن تختفي، في إظهار لجهود البلاد في عهد الرئيس هاكايندي هيشيليما لاجتثاث الفساد.