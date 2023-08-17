بينهم عقيد صاعقة.. أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا بسبب الطائرة المشبوهة

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وطن– لا تزال قضية الطائرة الزامبية التي تم احتجازها بعد قدومها من القاهرة وعلى متنها بضائع وصفت بالخطرة، من مخدرات ومسدسات وسبائك ذهبية بكميات ضخمة، محل جدل واسع وفي أحدث تطور تم الكشف عن أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا، على خلفية قضية الطائرة المشبوهة.

واحتجزت السلطات الزامبية طائرة مصرية خاصة، يوم الثلاثاء، وعلى متنها 5.69 مليون دولار نقدا، و602 سبيكة ذهب مشتبه بها، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة ذخيرة.

وقال مسؤولون زامبيون، الثلاثاء، إن الطائرة المستأجرة نقلت إلى لوساكا من القاهرة، وتم اعتقال 10 أشخاص- ستة مصريين، وهولندي، وإسباني، ولاتفيا، وزامبي – على ذمة التحقيق.

أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا

وفيما لم تعلق السلطات المصرية على العملية في زامبيا وحذفت وسائل الإعلام المصرية خبر المصادرة كشفت منصة “متصدقش” المختصة بالتحقق من الأخبار، أسماء 5 من 6 أشخاص مصريين كانوا على متن الطائرة واحتجزتهم السلطات الزامبية على ذمة القضية.

وحصلت المنصة على أسماء المصريين الذين كانوا متواجدين على متن الطائرة القادمة من مصر، بعد الحصول على المذكرة القانونية التي أرسلها مكتب المحاماة المُكلف بالدفاع عنهم إلى لجنة مكافحة المخدرات.

📌 توصلت منصة متصدقش إلى أسماء 5 من الـ6 المصريين الذين احتجزتهم السلطات الزامبية على ذمة قضية "الطائرة القادمة من مصر"، بعد الحصول على المذكرة القانونية التي أرسلها مكتب المحاماة المُكلف بالدفاع عنهم إلى لجنة مكافحة المخدرات. ⭕ المصريين المتهمين المحتجزين: 1- مايكل عادل ميشيل… pic.twitter.com/zWrcs5utIQ — متصدقش (@matsda2sh) August 17, 2023

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والمصريين المحتجزين هم بحسب المصدر:

ـ مايكل عادل ميشيل بطرس

ـ وليد رفعت فهمي بطرس

ـ ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي

ـ منير شاكر جرجس عوض

ـ محمد عبد الحق محمد جودة

وأشارت المنصة إلى أن مكتب المحاماة أكد في مذكرته المرسلة إلى لجنة مكافحة المخدرات الزامبي، على عدم قانونية بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص ضبط وتفتيش الطائرة واحتجاز الموجودين عليها.

ومنها: “احتجازهم في البداية دون اتهامهم بأي جريمة بالمخالفة للقانون” و”حرمانهم من الوصول إلى ممثل قانوني عقب القبض عليهم” و”مخالفة الإجراءات الواجب اتباعها في تفتيش الطائرة”.

وطالب مكتب المحاماة –بحسب المصدر- بالإفراج عن موكليه الخمسة على الفور، مهددًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد لجنة مكافحة المخدرات، للتحقيق في سبب الاستمرار في احتجازهم دون سند قانوني.

ياسر الششتاوي عقيد صاعقة مصري

ومن جانبه تساءل الإعلامي المصري المعارض “محمد ناصر”من خلال برنامج “النهاردة” على قناة “مكملين” المعارضة، إن كان “ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي” المذكور ضمن الأسماء التي كشف عنها، هو عقيد في الجيش وفي سلاح الصاعقة ضمن الفرقة 8399 السيل المصرية.

ونشر صورة له مع عميد يدعى هشام سامي من الضفادع البشرية.

واستدرك ناصر: هل هذا مجرد تشابه أسماء، أم أن الضابط المذكور هو من كان على متن الطائرة المحتجزة واتهم بتهريب الأسلحة والذهب والأموال.

وكانت ادعاءات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن السلطات الأمنية في زامبيا، أفرجت عن الطائرة القادمة من القاهرة، وسمحت لها بمغادرة البلاد بكامل طاقهما ومن كانوا على متنها وحمولتها..

الأمر الذي نفته منصة” صحيح مصر” ونشرت فيديو يُظهر الطائرة متواجدة داخل مطار كينيث كاوندا الدولي، بالعاصمة لوساكا، وأظهر الفيديو رقم سجل الطائرة المدون على ذيلها وهو T7- WSS، وليس الرقم الخاطئ الوارد في التحقيقات T7- WW.

وسمحت السلطات الزامبية للصحفيين بالتواجد على أرض المطار، وتصوير الطائرة، لدحض الشائعات عن مغادرتها البلاد، والتأكيد على أنها لازلت محتجزة لدى زامبيا.