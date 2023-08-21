الإثنين, أغسطس 21, 2023
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سبب توقيف الشيخ مسعود المقبالي في عُمان.. هل يتدخل الخليلي لإطلاق سراحه؟

نشطاء أطلقوا حملة بوسم "الحرية للشيخ مسعود المقبالي" عبر موقع إكس ـ تويتر سابقا ـ داعين الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان للتدخل

كتب فهمي الورغمي
سبب توقيف الشيخ مسعود المقبالي في عُمان.. هل يتدخل الخليلي لإطلاق سراحه؟
الشيخ مسعود المقبالي
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وطن- أفاد عمانيون عبر مواقع التواصل بالسلطنة بتوقيف السلطات العمانية لـ “الشيخ مسعود المقبالي”، الداعية والمُحاضر الديني العماني الشهير، واحتجازه لدى أجهزة الأمن، منذ 16 أغسطس 2023، وسط مطالبات واسعة بإطلاق سراحه وكشف ملابسات الأمر.

وسبب اعتقال الشيخ مسعود المقبالي، بحسب رواية البعض هي “محاضرة انتقد فيها الفساد”.

تفاعل واسع مع الخبر المتداول حول اعتقال الشيخ مسعود المقبالي، قوبل بحملة أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “الحرية للشيخ مسعود المقبالي”.

ورأى جزء كبير من العمانيين أن الأمر في مثل هذه القضايا يجب أن يأخذ منزلته القصوى من التروّي، واستشارة الوجاهات من الشخصيات المرموقة وذات المكانة الاعتبارية في السلطنة لمعرفة حقيقة مايحدث.

الشيخ مسعود المقبالي
الشيخ مسعود المقبالي

دعوة لتدخل المفتي العام لسلطنة عمان

أطلقها أكثر من مغرّد ومتفاعل مع خبر اعتقال الشيخ سعود المقبالي على موقع “إكس” تويتر سابقا.

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حيث أنه وفي خضم هذا الجدل استحضر كثيرون المكانة الرمزية الكبيرة للشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان.

وهي حملة عاضدها الدكتور “حمود النوفلي“، الاستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع إكس “سماحة الشيخ بدر الدين الخليلي الله يحفظه هو من سيحل الموضوع بإذن الله”.

وتابع أن الشيخ أحمد بن حمد الخليلي هو من “سيسدي نصحه للشيخ إن كان هناك خطأ غير مقصود وقع، وكذلك سيطلب له العفو من الجهات المعنية والجهات تقدر مكانة وجهد الشيخ”.

وفي الأثناء، دعا البعض لضرورة استيفاء المعلومات الدقيقة في مثل هذا الموضوع من الجهات الأمنية والحقوقية المختصة في السلطنة.

وعلى جانب آخر، طالب عمانيون السلطات المعنية بضرورة نشر توضيحات في الغرض حول مصير الشيخ سعود المقبالي، وما وضعه الصحي حتى يتسنّى للرأي العام في السلطنة البقاء على بيّنة مما هو مُتداول.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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