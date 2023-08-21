سبب توقيف الشيخ مسعود المقبالي في عُمان.. هل يتدخل الخليلي لإطلاق سراحه؟

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وطن- أفاد عمانيون عبر مواقع التواصل بالسلطنة بتوقيف السلطات العمانية لـ “الشيخ مسعود المقبالي”، الداعية والمُحاضر الديني العماني الشهير، واحتجازه لدى أجهزة الأمن، منذ 16 أغسطس 2023، وسط مطالبات واسعة بإطلاق سراحه وكشف ملابسات الأمر.

وسبب اعتقال الشيخ مسعود المقبالي، بحسب رواية البعض هي “محاضرة انتقد فيها الفساد”.

تفاعل واسع مع الخبر المتداول حول اعتقال الشيخ مسعود المقبالي، قوبل بحملة أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “الحرية للشيخ مسعود المقبالي”.

#الحرية_للشيخ_مسعود_المقبالي

الابتلاء شيء مكتوب على الإنسان المؤمن ليعلم المولى عز وجل الصادق من المنافق، والشيخ مسعود كان وما زال له دور فعال في خدمة دينه ووطنه، ولا عزاء للشامتين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم. pic.twitter.com/qkZzrDB1ie — دِرغام (@Dargham08) August 21, 2023

ورأى جزء كبير من العمانيين أن الأمر في مثل هذه القضايا يجب أن يأخذ منزلته القصوى من التروّي، واستشارة الوجاهات من الشخصيات المرموقة وذات المكانة الاعتبارية في السلطنة لمعرفة حقيقة مايحدث.

دعوة لتدخل المفتي العام لسلطنة عمان

أطلقها أكثر من مغرّد ومتفاعل مع خبر اعتقال الشيخ سعود المقبالي على موقع “إكس” تويتر سابقا.

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حيث أنه وفي خضم هذا الجدل استحضر كثيرون المكانة الرمزية الكبيرة للشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان.

وهي حملة عاضدها الدكتور “حمود النوفلي“، الاستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع إكس “سماحة الشيخ بدر الدين الخليلي الله يحفظه هو من سيحل الموضوع بإذن الله”.

وتابع أن الشيخ أحمد بن حمد الخليلي هو من “سيسدي نصحه للشيخ إن كان هناك خطأ غير مقصود وقع، وكذلك سيطلب له العفو من الجهات المعنية والجهات تقدر مكانة وجهد الشيخ”.

تنبيه:

سماحة الشيخ بدر الدين الخليلي الله يحفظه هو من سيحل الموضوع بإذن الله، وسيسدي نصحه للشيخ إن كان هناك خطأ غير مقصود وقع، وكذلك سيطلب له العفو من الجهات المعنية،

والجهات تقدر مكانة وجهد الشيخ،

ونرجو عدم الاستعانة مطلقاً بأي منشور من شلة لندن.#الحريه_للشيخ_مسعود_المقبالي pic.twitter.com/ccMKWnhoFV — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) August 21, 2023

وفي الأثناء، دعا البعض لضرورة استيفاء المعلومات الدقيقة في مثل هذا الموضوع من الجهات الأمنية والحقوقية المختصة في السلطنة.

وعلى جانب آخر، طالب عمانيون السلطات المعنية بضرورة نشر توضيحات في الغرض حول مصير الشيخ سعود المقبالي، وما وضعه الصحي حتى يتسنّى للرأي العام في السلطنة البقاء على بيّنة مما هو مُتداول.