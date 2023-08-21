زوج ميريام فارس يصورها بنفسه وهي ترقص بالمايوه (فيديو)

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وطن- أثار زوج الفنانة اللبنانية ميريام فارس، غضباً واسعاً وسط متابعيها، بعد قيامه بتصويرها بنفسه وهي ترتدي مايوه على أحد الشواطئ.

وقامت ميريام فارس بنشر الفيديو الذي التقطه لها زوجها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

“المصور هو رجلي”

وظهرت ميريام بالفيديو وهي ترتدي مايوه أبيض وتتمدد على بطنها، وتتراقص على أغنية “الساحل الشمالي” التي أدتها مع الفنان المصري محمد منير.

وعلقت ميريام على الفيديو: “المصور، هو رجلي”، في إشارة إلى زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري.

ولم تتمكن الفنانة اللبنانية من إغلاق التعليقات عبر “فيسبوك” كما فعلت عبر انستجرام، مافتح المجال للمتابعين بانتقاد زوجها.

انتقادات

وجاء في التعليقات: “يعني اعتراف منك أنه خروف”.

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وكتب آخر: “بارك الله بي فعلا رجل ونعم الرجل “.

وقالت ثالثة: “طبعا اللي راضي بحفلاتك والرقص للعالم بيرضى يصورك كذه”.

حفل السعودية

وأحيت ميريام فارس حفلاً في السعودية أثار غضب شريحة واسعة من المواطنين بسبب جرأتها على المسرح.

وأطلت الفنانة اللبنانية مرتديةً “جامبسوت” أسود لامع ضيق، بتصميم كمّ واحد، والأخر بحمالات، من تصميم “جان بيير خوري”.

واستعرضت ميريام جسدها بإثارة، على المسرح، وأخذت تؤدي رقصة المؤخرة بجرأة أمام الحضور .