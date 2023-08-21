الإثنين, أغسطس 21, 2023
الرئيسيةحياتنازوج ميريام فارس يصورها بنفسه وهي ترقص بالمايوه (فيديو)
حياتنا

زوج ميريام فارس يصورها بنفسه وهي ترقص بالمايوه (فيديو)

لم تتمكن ميريام فارس من إغلاق التعليقات عبر "فيسبوك" كما فعلت عبر انستجرام مافتح المجال للمتابعين بانتقاد زوجها

كتب رفيف عبدالله
زوج ميريام فارس يصورها بنفسه وهي ترقص بالمايوه (فيديو)
ميريام فارس
- Advertisement -

وطن- أثار زوج الفنانة اللبنانية ميريام فارس، غضباً واسعاً وسط متابعيها، بعد قيامه بتصويرها بنفسه وهي ترتدي مايوه على أحد الشواطئ.

وقامت ميريام فارس بنشر الفيديو الذي التقطه لها زوجها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

“المصور هو رجلي”

وظهرت ميريام بالفيديو وهي ترتدي مايوه أبيض وتتمدد على بطنها، وتتراقص على أغنية “الساحل الشمالي” التي أدتها مع الفنان المصري محمد منير.

وعلقت ميريام على الفيديو: “المصور، هو رجلي”، في إشارة إلى زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري.

ولم تتمكن الفنانة اللبنانية من إغلاق التعليقات عبر “فيسبوك” كما فعلت عبر انستجرام، مافتح المجال للمتابعين بانتقاد زوجها.

انتقادات

وجاء في التعليقات: “يعني اعتراف منك أنه خروف”.

- Advertisement -

وكتب آخر: “بارك الله بي فعلا رجل ونعم الرجل “.

وقالت ثالثة: “طبعا اللي راضي بحفلاتك والرقص للعالم بيرضى يصورك كذه”.

حفل السعودية

وأحيت ميريام فارس حفلاً في السعودية أثار غضب شريحة واسعة من المواطنين بسبب جرأتها على المسرح.

وأطلت الفنانة اللبنانية مرتديةً “جامبسوت” أسود لامع ضيق، بتصميم كمّ واحد، والأخر بحمالات، من تصميم “جان بيير خوري”.

واستعرضت ميريام جسدها بإثارة، على المسرح، وأخذت تؤدي رقصة المؤخرة بجرأة أمام الحضور .

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

اتهام السعودية بارتكاب جرائم قتل جماعي للمهاجرين على حدود اليمن (شهادات مؤلمة)

الهدهد

عرض فيلم باربي في الإمارات.. مقرب من ابن زايد يطرح تساؤلات صادمة ثم يحذف تغريدته

حياتنا

هل تعمد حكيمي إهانة السعوديين وابن سلمان؟.. داعب نيمار وأوصاه بهذا الأمر (فيديو)

حياتنا

ميريام فارس تهزّ مؤخرتها برقصة مثيرة أمام آلاف في السعودية وتشعل جدلاً! (فيديو)

الهدهد

السعودية.. رقص فاضح وحركات جنسية داخل أحد “اللاونجات” (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تستغل دورة المياه لإبراز مؤخرتها بطريقة مثيرة (فيديو)

الهدهد

دولتان خليجيتان تلعبان دورا مهما.. هل اقترب موعد الصفقة الأمريكية الإيرانية؟

الهدهد

مناشدة أخيرة من مصري – تركي معتقل في السعودية قبل إعدامه أو ترحيله.. ما قصته؟

رياضة

مشجع مصري حديث السعوديين بسبب “غفلة” حارس نادي النصر (فيديو)

الهدهد

وفاة مأساوية لأردني في السلطنة.. افتدى ابنه بنفسه وإجازة تحولت لكابوس (شاهد)

حياتنا

زوجة نيمار عارية في السعودية.. تنافس جورجينا وتشعل الأجواء بأول ظهور

حياتنا

قمر اللبنانية تؤدي العمرة لتطلب من الله هذا الأمر بعد سنوات من التعري والفسق (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اتهام السعودية بارتكاب جرائم قتل جماعي للمهاجرين على حدود اليمن (شهادات مؤلمة)

التخدير فوق الجافية يزيد من مخاطر إصابة ابنك بالتوحد

عرض فيلم باربي في الإمارات.. مقرب من ابن زايد يطرح تساؤلات صادمة ثم يحذف تغريدته

لابورت يُوقع مع النصر السعودي بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل عقده

فضيحة في الكويت.. هذا ما حدث مع سيدة في حمام النساء في البنك وهرعت للشرطة (شاهد)

“فعلتها قبله”.. تعليق مثير من نجيب ساويرس على رفض هشام قاسم دفع الكفالة

موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

ما السر وراء وضع ميغان ماركل لاصقة زرقها على معصمها الأيسر! (صور)

رد فعل مذهل للمصلين الفلسطينيين في واقعة اقتحام مسجد عقربا (فيديو)

وثائق تفضح مخطط رفعت الأسد للانقلاب على حافظ.. ما علاقة السعودية والمغرب؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC