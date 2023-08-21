بحسب خبراء النفس.. لماذا تجعل اللحية الرجل يشعر بالجاذبية؟

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وطن-إن جاذبية وإدراك الجمال من التفاصيل المعقدة التي تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات، وتتأثر بالتفاعل المعقد بين العوامل البيولوجية والثقافية والنفسية. ولطالما، كانت اللحية عند الرجل موضع اهتمام علماء النفس وخبراء الموضة.

ومن وجهة نظر نفسية، فإن السبب وراء شعور الرجال بالجاذبية عند ما يكون لديهم لحى مرتبط بمفاهيم مثل الذكورة والنضج واحترام الذات.

وفيما يلي كشفت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، سرّ هذه الظاهرة وكيف تؤثر على تصوراتنا للجاذبية.

اللحية والذكورة

المجتمع الذكوري؛ هو بناء اجتماعي وثقافي له سياقات متعددة. ومع ذلك، عبر التاريخ، ارتبطت اللحية بسمات ذكورية مثل الرجولة والقوة. من الحضارات القديمة إلى التمثيلات المعاصرة في وسائل الإعلام، يُنظر إلى اللحية على أنها رمز للنضج والذكورة. ومن منظور نفسي، يمكن أن يثير وجود اللحية إحساسًا بالسلطة والثقة، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على شعور الرجل تجاه جاذبيته.

الصورة الذاتية واحترام الذات

لا ريب أن الصورة الذاتية؛ هي عبارة عن إدراكنا لأنفسنا، بينما يشير احترام الذات إلى كيفية تقديرنا لأنفسنا وشعورنا فيما يتعلق بتلك الصورة.

يمكن أن يكون لوجود اللحية تأثير كبير على الصورة الذاتية للرجل، وبالتالي على تقديره لذاته. وعندما يشعر الرجل بالجاذبية بلحية، فمن المرجح أن يشعر بثقة أكبر في نفسه واحترامه لذاته. يمكن أن يمتد هذا التصور الإيجابي للذات إلى تفاعلك مع الآخرين ويعزز جاذبيتك المتصورة للآخرين، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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الهوية الشخصية والتعبير عن الذات

تلعب الطريقة التي نقدم بها أنفسنا للعالم دورًا أساسيًا في بناء هويتنا الشخصية. يمكن أن يكون قرار إطلاق اللحية أو حلقها شكلاً من أشكال التعبير عن الذات وتأكيد الفردية. كما يمكن أن تسمح اللحية للرجل بتحديد أسلوبه والشعور بمزيد من الأصالة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الشعور بالأصالة إلى الشعور بالرضا والرفاهية، والذي يرتبط مرة أخرى بكيفية إدراك جاذبيتك.

تأثير الجاذبية المتصورة على العلاقات الاجتماعية

لا يؤثر تصور الجاذبية على شعورنا تجاه أنفسنا فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير على علاقاتنا الاجتماعية. يخبرنا علم النفس الاجتماعي أن الناس يميلون إلى أن يكونوا أكثر انجذابًا للأفراد الذين يظهرون الثقة بالنفس. وبهذا المعنى، يمكن أن يُنظر إلى وجود لحية على أنها علامة على العناية الشخصية والثقة بالنفس، ما قد يزيد من احتمال أن ينظر الآخرون إلى الرجل على أنه جذاب.

التكيف الثقافي واتجاهات الموضة

من المهم ملاحظة أن مفهوم الجمال والجاذبية يتأثر بشدة بالاتجاهات الثقافية والموضة. ما يعتبر جذابًا يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا في أوقات وأماكن مختلفة. وفي بعض الأحيان، قد تكون اللحية عصرية وتعتبر جذابة، بينما في أوقات أخرى، قد يميل أشحاص آخرون إلى حلقها، فضلاً عن ذلك، يلعب التكيف الثقافي دورًا كبيرًا في كيفية إدراك الرجال لجاذبيتهم فيما يتعلق باللّحى.

باختصار، فإن علم النفس وراء جعل اللحى تجعل الرجال يشعرون بالجاذبية متجذر في مفاهيم الذكورة، والصورة الذاتية، واحترام الذات، والتعبير عن الذات.

يمكن أن يؤثر وجود اللحية في كيفية إدراك الرجل لنفسه وكيف ينظر إليه الآخرون. وفي حين أن العلاقة بين اللحية والجاذبية يمكن أن تختلف اعتمادًا على الاتجاهات الثقافية والشخصية، لا يمكن إنكار أن اللحى كان لها تأثير دائم على تصور جاذبية الذكور بمرور الوقت.