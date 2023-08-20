عائلة حليمة بولند تتبرأ منها بعد تصرفها المشين (فيديو)

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وطن- تداول ناشطون إعلان براءة عائلة الإعلامية الكويتية حليمة بولند، منها، بسبب ما وصفوه بالسلوك المشين.

وجاء في إعلان البراءة الموقع باسم حسين بولند: “نحن أسرة حسين بولند في الكويت نعلن براءتنا من المدعوة حليمة بولند الأخت العاقة التي أساء بسلوكها المشين. والخارج عن أعرافنا وقيمنا الإسلامية إلى سمعة وكرامة الأسرة”.

وتابع البيان: “نطالب أبناء الوطن بعدم تحميل العائلة وزر أعمالها”.

حليمة ترد

وردت حليمة بولند على الشائعات بفيديو عبر “سناب شات“، تتوسط والدها وشقيقها.

وتقول حليمة بالفيديو: “بابا شو رأيك في الإشاعة اللي طالعة علي؟!”.

ورد والدها متعجبا: “بدون تعليق”.

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وأيدت حليمة والدها قائلاً: “أي والله بدون تعليق..عندي الحين أكبر رد بالصوت والصورة”.

إشاعات وخرابيط

وتابعت: “يخليكم لي تاج فوق راسي، أي والله، أنسى الإشاعات والخرابيط، ويحفظك ويحفظ أخوي وأمي وعماتي وأعمامي، وخالاتي وأخوالي”.

وعاد والدها يعلق ساخراً: “ما في شيء خلاص.. انسي الموضوع والناس نسيوا الموضوع”.

وقامت حليمة بولند بتقبيل يد والدها، مردفة: “الإشاعات المغرضة..هذا رد واضح وصريح من أبوي، عميد عائلة بولند، ومن أخوي وصورت لكم أمي وعماتي وخالاتي.. الله يخلي لي أمي وأبوي عزوتي، وكفاية إشاعات مغرضة”.

تهديد بالقضاء

وظهرت حليمة برفقة شقيقها قائلة: “حبيبي أخوي، فديتك الله يحفظك لعيوني.. الله لا يحرمني منك ولا من أبوي ولا من إخواني ولا من أهلي ولا من عزوتي كلهم”.

وتابعت: “جودكم حولي رد على أي إشاعة مغرضة تطلع علي، الله يخليكم لي يارب”.

وتوعدت حليمة بمقاضاة أي شخص يسيء لها ولعائلتها.