الأحد, أغسطس 20, 2023
الرئيسيةحياتناعائلة حليمة بولند تتبرأ منها بعد تصرفها المشين (فيديو)
حياتنا

عائلة حليمة بولند تتبرأ منها بعد تصرفها المشين (فيديو)

ردت حليمة بولند على البيان وتوعدت بمقاضاة أي شخص يسيء لها ولعائلتها

كتب رفيف عبدالله
عائلة حليمة بولند تتبرأ منها بعد تصرفها المشين (فيديو)
عائلة حليمة بولند
- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون إعلان براءة عائلة الإعلامية الكويتية حليمة بولند، منها، بسبب ما وصفوه بالسلوك المشين.

وجاء في إعلان البراءة الموقع باسم حسين بولند: “نحن أسرة حسين بولند في الكويت نعلن براءتنا من المدعوة حليمة بولند الأخت العاقة التي أساء بسلوكها المشين. والخارج عن أعرافنا وقيمنا الإسلامية إلى سمعة وكرامة الأسرة”.

وتابع البيان: “نطالب أبناء الوطن بعدم تحميل العائلة وزر أعمالها”.

عائلة حليمة بولند تتبرأ منها
بيان عائلة حليمة للبراءة منها

حليمة ترد

وردت حليمة بولند على الشائعات بفيديو عبر “سناب شات“، تتوسط والدها وشقيقها.

وتقول حليمة بالفيديو: “بابا شو رأيك في الإشاعة اللي طالعة علي؟!”.

ورد والدها متعجبا: “بدون تعليق”.

- Advertisement -

وأيدت حليمة والدها قائلاً: “أي والله بدون تعليق..عندي الحين أكبر رد بالصوت والصورة”.

إشاعات وخرابيط

وتابعت: “يخليكم لي تاج فوق راسي، أي والله، أنسى الإشاعات والخرابيط، ويحفظك ويحفظ أخوي وأمي وعماتي وأعمامي، وخالاتي وأخوالي”.

وعاد والدها يعلق ساخراً: “ما في شيء خلاص.. انسي الموضوع والناس نسيوا الموضوع”.

وقامت حليمة بولند بتقبيل يد والدها، مردفة: “الإشاعات المغرضة..هذا رد واضح وصريح من أبوي، عميد عائلة بولند، ومن أخوي وصورت لكم أمي وعماتي وخالاتي.. الله يخلي لي أمي وأبوي عزوتي، وكفاية إشاعات مغرضة”.

تهديد بالقضاء

وظهرت حليمة برفقة شقيقها قائلة: “حبيبي أخوي، فديتك الله يحفظك لعيوني.. الله لا يحرمني منك ولا من أبوي ولا من إخواني ولا من أهلي ولا من عزوتي كلهم”.

وتابعت: “جودكم حولي رد على أي إشاعة مغرضة تطلع علي، الله يخليكم لي يارب”.
وتوعدت حليمة بمقاضاة أي شخص يسيء لها ولعائلتها.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد “شخطة قلم” الكويت.. وزير الاقتصاد اللبناني يتوجّه لمصر بهذا التصريح الغريب

الهدهد

الكويت.. أوامر بتجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين وهذه التفاصيل

الهدهد

رصد متحور كورونا “EG.5” في الكويت.. الصحة توصي الكويتيين بأمر ضروري

الهدهد

ما قصة بيان “نساء قبيلة مطير” الذي أثار تفاعلا كبيرا في الكويت؟

الهدهد

مشاري العفاسي يثير القلق بشأن صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

تقارير

وثائق مسربة.. السعودية تتجسس على وفد التفاوض الكويتي الخاص بحقل الدرة..تفاصيل صادمة أخرى!

الهدهد

قضية احتيال تشعل الرأي العام في الكويت: شاب يوهم فتاة بالزواج مقابل 26 ألف دولار!

الهدهد

فضيحة.. ضبط سعودي في الكويت استغل سيارة جمعية المحامين لفعل المحظور

الهدهد

فيلم باربي ومشاهده الجنسية.. السعودية والإمارات تعرضانه ودولتان إحداهما خليجية تمنعانه!

الهدهد

شقيقة أمير الكويت تستمتع بأجواء خريف ظفار بسلطنة عمان وتطبخ لنفسها وتحلب الناقة (شاهد)

الهدهد

الكويت لم تحشد آليات عسكرية على الحدود مع العراق.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

حياتنا

شقيق حسين الجسمي يفزع لحليمة بولند في قضية مكالمتها مع رونالدو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خالد مشعل يحذر من مخطط إسرائيلي في الضفة الغربية وهدم الأقصى.. ما علاقة الأردن؟

الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن 2023 بعد ختام الجولة الثانية

رد فعل ديفيد بيكهام مع ميسي بعد تتويج إنتر ميامي ببطولته الأولى (فيديو)

نجم مانشستر سيتي لابورت يقترب من التوقيع مع النصر السعودي

ضغوط تمارسها سيدة فلسطينية تشعل الجدل حول خليفة عباس على رأس السلطة.. ما القصة؟

فيلم إباحي وسط بغداد يثير غضب العراقيين (فيديو)

الأول في تاريخه.. إنتر ميامي يُتوج بكأس الدوريات الأمريكي تحت قيادة ميسي (شاهد)

مهرب لبناني يفتح خزائن أسرار عمليات تهريب المهاجرين ويفضح رشاوى أجهزة الأمن

مناشدة أخيرة من مصري – تركي معتقل في السعودية قبل إعدامه أو ترحيله.. ما قصته؟

مشجع مصري حديث السعوديين بسبب “غفلة” حارس نادي النصر (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC