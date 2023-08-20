ضغوط تمارسها سيدة فلسطينية تشعل الجدل حول خليفة عباس على رأس السلطة.. ما القصة؟

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وطن- أعادت جهود الضغط التي بذلتها زوجة أحد كبار قادة فتح من أجل إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي، إشعال الجدل حول من سيخلف محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية.

والتقت فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي، مؤخرًا بمسؤولين من الأردن ومصر وجامعة الدول العربية وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وتناضل السيدة من أجل إطلاق سراح زوجها الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ عام 2002 في سجن إسرائيلي بسبب مشاركته في المقاومة المسلحة خلال الانتفاضة الثانية.

ومروان البرغوثي ، الذي خاض انتخابات 2021 التي ألغيت الآن، هو أحد أكثر الشخصيات الفلسطينية شعبية، وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة أنه سيفوز في أي سباق انتخابي.

وتقول بعض التقارير إن جهود الضغط التي تبذلها فدوى لا تهدف فقط إلى الإفراج عن زوجها ولكن أيضًا إلى حشد الدعم له ليصبح خليفة عباس.

تسريبات فلسطينية تكشف الخطة

وقالت مصادر مقربة من العائلة لموقع ميدل إيست آي، إن الهدف الوحيد من الحملة هو إخراج مروان من السجن.

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لكن مساعيها تزامنت مع تسريبات لوسائل إعلام فلسطينية تقول إن عباس تراجع عن دعمه للرجل الذي كان يتوقع على نطاق واسع حتى وقت قريب أن يكون الرئيس الفلسطيني المقبل، حسين الشيخ.

واستشهدت التقارير، بأعضاء فتح قالوا إن اسم البرغوثي قد تم طرحه كخليفة محتمل بدلاً من ذلك.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من شعبيته لدى الجمهور، لا يزال البرغوثي يواجه عقبات كبيرة في أن يصبح الرئيس الفلسطيني المقبل، ليس أقلها سجنه والتنافس الذي يواجهه داخل فتح.

ولهذا السبب، لا يزال يُنظر إلى شيخ على أنه المرشح الأول، على الرغم من تحفظات العديد من الفلسطينيين على مؤهلاته.

ومن بين الخلفاء المحتملين الآخرين لعباس، ماجد فرج ، رئيس المخابرات الفلسطينية، ومحمود العالول القيادي البارز في فتح، ومحمد دحلان، قيادي بارز سابق في حركة فتح مقيم في الإمارات العربية المتحدة.

أفضل المرشحين

في السنوات القليلة الماضية ، اكتسب الشيخ سمعة بأنه أحد المقربين الرئيسيين لعباس، ويُنظر إليه هو وفراج على أنهما حراس بوابات الرئيس وعضوان أساسيان في دائرته المقربة.

وفي عام 2022، عين عباس الشيخ أمينًا عامًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ثاني أعلى منصب في المنظمة.

وكان يُنظر إلى هذا القرار في ذلك الوقت على أنه خطوة استراتيجية لوضع اللاعب البالغ من العمر 62 عامًا كخليفة.

وتاريخياً ، تطلع العديد من قادة فتح إلى هذا الدور، والذي يتضمن العمل كبديل للرئيس في غيابه.

وأضاف هذا الدور إلى مسؤوليات الشيخ الكبيرة بالفعل بصفته وزيرًا في الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية ، والتي تنسق الشؤون الأمنية والمدنية في الضفة الغربية المحتلة مع السلطات الإسرائيلية.

ونتيجة لذلك ، يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين ويحافظ على علاقات جيدة مع الدبلوماسيين الأمريكيين.

وعلى الرغم من مكانته العالية في السلطة الفلسطينية ومع المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين ، لا يتمتع الشيخ بدعم شعبي كبير بين الفلسطينيين.

وكان سيحصل على ثلاثة بالمائة فقط من الأصوات إذا أجريت انتخابات رئاسية العام الماضي ، وفقًا لمسح أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

كما تضررت سمعته بسبب مزاعم بأنه تحرش جنسيًا بموظفة في عام 2012.

وكشفت مجلة فورين بوليسي مؤخرًا أنه تم دفع 100000 دولار من أموال الصمت لسحب الدعوى المرفوعة ضده.

لكن الخلافات حول الشيخ تبقى ضئيلة مقارنة بالتأييدات التي يتلقاها من الأوساط الإسرائيلية والأمريكية والعربية ، بحسب المحلل السياسي هاني المصري.

وقال المصري: “تظل الكيانات غير مبالية بماضي المرء إذا أظهر براعته في المناورة السياسية التي تتماشى مع أجندتها ، وهو إنجاز حققه الشيخ بشكل ملحوظ مؤخرًا”.

وأضاف أنه رغم كل هذا ، لا يزال من الصعب تحديد خليفة نهائي لعباس ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود مرشح واحد يحظى بالإجماع يرضي الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وكذلك الفصائل الفلسطينية.

تعقيدات قانونية

لهذا السبب، يعتقد جمال حويل ، العضو البارز في فتح المتحالف بشكل وثيق مع البرغوثي ، أن الزعيم المسجون سيكون المرشح الأنسب لتوحيد الفلسطينيين.

وقال حويل: “ينجذب عامة الناس دائمًا نحو أولئك الذين يتحملون الأعباء بجانبهم ، وليس أولئك الذين يمليون على رفاهية الإقامة من فئة الخمس نجوم”.

وأشار إلى سجل البرغوثي الخالي من الادعاءات بارتكاب مخالفات مالية أو إدارية أو أخلاقية، وقال: “البرغوثي لن يعتنق الرئاسة الا اذا منحها تصويت الناخبين”.

وبشكل ملحوظ، يشير مرسي إلى أن أي تفاؤل بشأن مستقبل البرغوثي السياسي لا يزال يجب موازنته مقابل حقيقة أن إسرائيل لم تظهر بعد أي بوادر لإطلاق سراحه من السجن.

وكل هذا الغموض حول الخلافة يترك قلقًا متزايدًا بين الفلسطينيين من احتمال حدوث اضطراب محتمل بمجرد أن يصبح الرئيس غير موجود في الصورة.

وعباس ، 87 عامًا ، هو رئيس السلطة الفلسطينية منذ عام 2005 ، وقد خدم بالفعل 14 عامًا في المنصب بعد فترة ولايته ، التي انتهت في عام 2009 ، ولم تكن هناك انتخابات منذ ذلك الوقت.

وإذا أصبحت الرئاسة شاغرة ، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، وهي غياب خليفة متفق عليه بالإجماع ، ومجلس تشريعي معلق ، ومنظمة التحرير الفلسطينية متضائلة ، وظل يلوح في الأفق للانقسام السياسي المستمر ، والذي تفاقم بسبب الافتقار الواضح إلى النية لإجراء الانتخابات في أي وقت قريبا.

ويزداد مناخ عدم اليقين هذا تعقيدًا بسبب عدم وجود مسار قانوني واضح لانتقال السلطة في حالة وجود منصب رئاسي شاغر.

وبموجب القانون الأساسي الفلسطيني شبه الدستوري، يصبح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيسًا مؤقتًا إذا كان هناك شاغر مفاجئ في المنصب ، مثل الوفاة أو الاستقالة، لكن عباس حل المجلس التشريعي في 2018 ولم يجر انتخابات تشريعية منذ ذلك الحين.

ويقول النقاد إن هذه الخطوة ، من بين خطوات أخرى اتخذها الرئيس في السنوات الأخيرة ، تشير إلى أن المحكمة الدستورية تتمتع بصلاحية إعلان إجراءات استثنائية يمكن من خلالها تعيين رئيس دون انتخابات.

وأحد السيناريوهات المحتملة هو أن منصب نائب الرئيس يمكن تقديمه وجعله في المرتبة الثانية دستوريًا في خط الخلافة.