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رياضة

رد فعل ديفيد بيكهام مع ميسي بعد تتويج إنتر ميامي ببطولته الأولى (فيديو)

النجم الأرجنتيني فاز بجائزة هدافي البطولة برصيد تسعة أهداف في 6 مباريات بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب

كتب خالد السعدي
رد فعل ديفيد بيكهام مع ميسي بعد تتويج إنتر ميامي ببطولته الأولى (فيديو)
ديفيد بيكهام وميسي
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وطن- وثّق مقطع فيديو، عناقا حارا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، ومالك الفريق ديفيد بيكهام، بعد التتويج بكأس الدوريات الأمريكي.

وأظهر مقطع الفيديو، التقاء ميسي وبيكهام في أرضية الملعب، ويجمعهما عناق حار، استمرّ لعدة ثوان.

فوز إنتر ميامي بكأس الدوريات

وفاز نادي إنتر ميامي، على منافسه ناشفيل وذلك في نهائي بطولة كأس الدوريات، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوديس بارك.

وجاء تتويج إنتر ميامي بعد الفوز بنتيجة 10 / 9 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله.

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وسجّل ميسي هدف فريقه الوحيد، ففي الدقيقة 23 من عمر المباراة، تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد صاروخية لا تصد ولا تُرد على يمين الحارس.

ونجح فريق ناشفيل في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57، علما بأن العارضة تصدت لتسديدة من ميسي كادت أن تحسم المباراة دون الحاجة للتوجه لركلات الترجيح.

وهذا الفوز قاد فريق إنتر ميامي للتتويج بأول بطولة في تاريخ النادي.

ميسي يحصد الجوائز

وفاز النجم الأرجنتيني بجائزة هدافي البطولة برصيد تسعة أهداف في 6 مباريات، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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