رد فعل ديفيد بيكهام مع ميسي بعد تتويج إنتر ميامي ببطولته الأولى (فيديو)

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وطن- وثّق مقطع فيديو، عناقا حارا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، ومالك الفريق ديفيد بيكهام، بعد التتويج بكأس الدوريات الأمريكي.

وأظهر مقطع الفيديو، التقاء ميسي وبيكهام في أرضية الملعب، ويجمعهما عناق حار، استمرّ لعدة ثوان.

فوز إنتر ميامي بكأس الدوريات

وفاز نادي إنتر ميامي، على منافسه ناشفيل وذلك في نهائي بطولة كأس الدوريات، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوديس بارك.

وجاء تتويج إنتر ميامي بعد الفوز بنتيجة 10 / 9 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله.

إنتر ميامي هم أول أبطال لكأس الدوري على الإطلاق

البطوله الاولى للفريق مع ليونيل ميسى بعد ركلات ترجيح ماراثونيه انتهت ١٠-٩ لصالح الفريق pic.twitter.com/fu4EsSDLrJ — جراح كوره (@jrah_kwrh) August 20, 2023

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وسجّل ميسي هدف فريقه الوحيد، ففي الدقيقة 23 من عمر المباراة، تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد صاروخية لا تصد ولا تُرد على يمين الحارس.

صباح الخير

ي عالم هدف تاريخي 🔥🔥😍 ميسي يصبح الاكثر تتويج ف الكوره. ❤️ pic.twitter.com/i57RC9HaCO — RAOUF (@RAOUF202) August 20, 2023

ونجح فريق ناشفيل في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57، علما بأن العارضة تصدت لتسديدة من ميسي كادت أن تحسم المباراة دون الحاجة للتوجه لركلات الترجيح.

11 ROUNDS. 🤯 Every penalty from the shootout that saw @InterMiamiCF claim the #LeaguesCup2023 crown. pic.twitter.com/mInGVgoIo1 — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

وهذا الفوز قاد فريق إنتر ميامي للتتويج بأول بطولة في تاريخ النادي.

ميسي يحصد الجوائز

وفاز النجم الأرجنتيني بجائزة هدافي البطولة برصيد تسعة أهداف في 6 مباريات، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب.