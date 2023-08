رد فعل ديفيد بيكهام مع ميسي بعد تتويج إنتر ميامي ببطولته الأولى (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وثّق مقطع فيديو، عناقا حارا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، ومالك الفريق ديفيد بيكهام، بعد التتويج بكأس الدوريات الأمريكي.

وأظهر مقطع الفيديو، التقاء ميسي وبيكهام في أرضية الملعب، ويجمعهما عناق حار، استمرّ لعدة ثوان.

وفاز نادي إنتر ميامي، على منافسه ناشفيل وذلك في نهائي بطولة كأس الدوريات، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوديس بارك.

وجاء تتويج إنتر ميامي بعد الفوز بنتيجة 10 / 9 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله.

وسجّل ميسي هدف فريقه الوحيد، ففي الدقيقة 23 من عمر المباراة، تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد صاروخية لا تصد ولا تُرد على يمين الحارس.

ونجح فريق ناشفيل في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57، علما بأن العارضة تصدت لتسديدة من ميسي كادت أن تحسم المباراة دون الحاجة للتوجه لركلات الترجيح.

11 ROUNDS. 🤯

Every penalty from the shootout that saw @InterMiamiCF claim the #LeaguesCup2023 crown. pic.twitter.com/mInGVgoIo1

— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023