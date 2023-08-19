السبت, أغسطس 19, 2023
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ملامح صادمة لأحمد دومة في أول ظهور بعد الإفراج عنه (شاهد)

إطلاق سراح الناشط المصري أحمد دومة بعفو رئاسي بعد 10 سنوات في معتقلات نظام السيسي

كتب باسل سيد
ملامح صادمة لأحمد دومة في أول ظهور بعد الإفراج عنه
أحمد دومة
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وثقت الظهور الأول للناشط المصري أحمد دومة، عقب الإفراج عنه اليوم، السبت، من قبل نظام السيسي بعدما قضى داخل المعتقل 10 سنوات سجن، بسبب معارضته لنظام السيسي بعدما كان من مؤيديه عقب الانقلاب على مرسي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم، السبت، قرارًا جمهوريًا رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم نهائيًا، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، وفقًا لعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي.

حمدين صباحي وأحمد دومة
حمدين صباحي وأحمد دومة

أول ظهور لأحمد دومة بعد الإفراج عنه

ووفقا للصور التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، ظهر أحمد دومة “على الأسفلت” عقب الإفراج عنه رفقة عدد من الشخصيات الفنية والسياسية المعروفة.

وكان في استقبال “دومة” بحسب الصور، المخرج والنائب السابق خالد يوسف، الذي ظهر يحتضنه ويضحك في صور سيلفي.

كما ظهر بجانب أحمد دومة، السياسي المصري البارز حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وعدد من أفراد أسرة دومة.

وكان لافتا التغير الكبير الذي ظهر على ملامح أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها في معتقلات النظام المصري أنهكته بشكل كبير على ما يبدو.

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ظهور لأحمد دومة بعد الإفراج عنه
ظهور لأحمد دومة بعد الإفراج عنه
أحمد دومة
الإفراج عن أحمد دومة

ويشار إلى أن “دومة” المحبوس من عشر سنوات، كان يتبقى له خمس سنوات من أصل 15 سنة سجن صدر بها حكم نهائي بحقه في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، بالإضافة إلى غرامة ستة ملايين جنيه.

وداخل المعتقل عانى أحمد دومة من تدهور حالته الصحية بشكل مطرد بسبب حبسه في زنزانة انفرادية لسنوات.

وأصابته أمراض مزمنة من بينها تآكل في مفصلي الركبة، والتهاب مزمن بالأعصاب، وانزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، واكتئاب ونوبات قلق حادة، خشونة في مفصل الكتف، نوبات صداع نصفي حادة، اضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدم إضافة إلى المشاكل الصحية.

وسبق أن أثارت منظمات حقوقية، ملابسات اعتقال دومة وقالت إن استهدافه كان بسبب نشاطه السياسي وآرائه المعارضة للسلطات.

ويشار إلى أنه إلى جانب العفو الرئاسي، أصدرت نيابة أمن الدولة، أمس، قرارًا بإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا، حبسوا جميعًا على ذمة قضايا في 2022، بحسب ما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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