طائرة الوليد بن طلال تنقل نيمار إلى السعودية .. سعرها خيالي وما بداخلها لا يُوصف! (شاهد)

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وطن – رسمياً، قدم نادي الهلال السعودي، مساء السبت، لاعبه الجديد، البرازيلي نيمار، في ملعب الملك فهد شرقيّ الرياض، بعدما وصل إلى العاصمة السعودية، حيث نقلته طائرة الوليد بن طلال المعروفة بـ”القصر الجوي”.

وكان نيمار وصل إلى السعودية، على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال آل سعود، صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة البرازيلي إلى الهلال، كونه معروفا بحبه الشديد للنادي الأزرق.

ولمن لا يعرف، فإنّ طائرة الوليد بن طلال التي أقلت نيمار إلى السعودية، يبلغ سعرها 500 مليون دولار، وهي من طراز “إيرباص A380”.

”القصر الجوي” .. طائرة الوليد بن طلال تنقل نيمار

تلقب طائرة الوليد بن طلال بـ”القصر الجوي”، لما تحتوي عليه من مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم.

يمكن أن تستوعب الطائرة عادة نحو 600 مسافر. وهي مجهزة للأمير السعودي بشكل خاص.

تحتوي الطائرة على غرفة استراحة تستوعب 25 شخصا من مساعديه، و5 أجنحة ملكية. وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائما موجهة نحو مكة. وحمام تركي، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومكان ركن للسيارات.

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في حين يوفر تصميم الإيرباص قدرة على الطيران لمسافة تقدر بـ 15200 كيلومترا. أي أنها تستطيع الطيران من هونغ كونغ في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وتبدأ سرعتها الفعلية من 900 كم/ساعة.

وصول نيمار الى السعودية

ووصل نيمار مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحًا أزرق اللون بألوان قميص الهلال السعودي، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، وأحد الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مخطط لجعل الدوري المحلي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

بينما يمتد عقد نيمار مع الهلال لعامين براتب 2.5 مليون إسترليني (11.7 مليون ريال سعودي) أسبوعياً، (561 مليون ريال في الموسم الواحد).

كما كان نيمار طلب من نادي الهلال 8 سيارات فخمة لتكون في مرآبه بالمملكة، إلى جانب قائمة واسعة من الطلبات التي تشمل، بالإضافة إلى السيارات، منزل به 25 غرفة نوم، وثلاث حمامات ساونا. وكذلك مسبح لا تقل مساحته عن 40 × 10 متر، وطائرة خاصة.وفقًا لصحيفة The Sun البريطانية