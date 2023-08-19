السبت, أغسطس 19, 2023
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طائرة الوليد بن طلال تنقل نيمار إلى السعودية .. سعرها خيالي وما بداخلها لا يُوصف! (شاهد)

تلقب طائرة الوليد بن طلال بـ”القصر الجوي”، لما تحتوي عليه من مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم

كتب أنس السالم
طائرة الوليد بن طلال نقلت نيمار إلى السعودية للانضمام الى الهلال
طائرة الوليد بن طلال نقلت نيمار إلى السعودية للانضمام الى الهلال
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وطن – رسمياً، قدم نادي الهلال السعودي، مساء السبت، لاعبه الجديد، البرازيلي نيمار، في ملعب الملك فهد شرقيّ الرياض، بعدما وصل إلى العاصمة السعودية، حيث نقلته طائرة الوليد بن طلال المعروفة بـ”القصر الجوي”.

وكان نيمار وصل إلى السعودية، على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال آل سعود، صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة البرازيلي إلى الهلال، كونه معروفا بحبه الشديد للنادي الأزرق.

ولمن لا يعرف، فإنّ طائرة الوليد بن طلال التي أقلت نيمار إلى السعودية، يبلغ سعرها 500 مليون دولار، وهي من طراز “إيرباص A380”.

”القصر الجوي” .. طائرة الوليد بن طلال تنقل نيمار

تلقب طائرة الوليد بن طلال بـ”القصر الجوي”، لما تحتوي عليه من مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم.

طائرة الوليد بن طلال
طائرة الوليد بن طلال

يمكن أن تستوعب الطائرة عادة نحو 600 مسافر. وهي مجهزة للأمير السعودي بشكل خاص.

تحتوي الطائرة على غرفة استراحة تستوعب 25 شخصا من مساعديه، و5 أجنحة ملكية. وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائما موجهة نحو مكة. وحمام تركي، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومكان ركن للسيارات.

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تستوعب الطائرة عادة نحو 600 مسافر
تستوعب الطائرة عادة نحو 600 مسافر

في حين يوفر تصميم الإيرباص قدرة على الطيران لمسافة تقدر بـ 15200 كيلومترا. أي أنها تستطيع الطيران من هونغ كونغ في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وتبدأ سرعتها الفعلية من 900 كم/ساعة.

طائرة الوليد بن طلال من الداخل
طائرة الوليد بن طلال من الداخل

وصول نيمار الى السعودية

ووصل نيمار مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحًا أزرق اللون بألوان قميص الهلال السعودي، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، وأحد الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مخطط لجعل الدوري المحلي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

بينما يمتد عقد نيمار مع الهلال لعامين براتب 2.5 مليون إسترليني (11.7 مليون ريال سعودي) أسبوعياً، (561 مليون ريال في الموسم الواحد).

نيمار في طريقه الى السعودية على متن طائرة الأمير الوليد بن طلال
نيمار في طريقه الى السعودية على متن طائرة الأمير الوليد بن طلال

كما كان نيمار طلب من نادي الهلال 8 سيارات فخمة لتكون في مرآبه بالمملكة، إلى جانب قائمة واسعة من الطلبات التي تشمل، بالإضافة إلى السيارات، منزل به 25 غرفة نوم، وثلاث حمامات ساونا. وكذلك مسبح لا تقل مساحته عن 40 × 10 متر، وطائرة خاصة.وفقًا لصحيفة The Sun البريطانية

 

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A post shared by Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial)

المصدررصد ومتابعة وطن - مواقع الكترونية - مواقع التواصل

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