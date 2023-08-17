8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي.. يجب أن تكون في مرآبه (صور)

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وطن – كان توقيع النجم البرازيلي نيمار مع نادي الهلال السعودي، قادماً من باريس سان جيرمان، أحدث إضافة إلى دوري المحترفين السعودي؛ بفضل “الملايين” السعودية، لكن يبدو أن اللاعب يطمعم في أموال السعوديين، حيث طلب 8 سيارات يريدها أن تكون في مرآبه .

لكن الأمر لا يقتصر على الأموال عندما ينتقل نجم مثل نيمار من نادٍ إلى آخر (انتقال البرازيلي سيجلب له ما بين 200 و 350 مليون يورو لمدة عامين، خلف كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما).

كانت هناك أيضًا طلبات أخرى يجب تلبيتها من أجل تأمين توقيعه، وهي ليست بسيطة كما يمكن أن نتخيل.

وكشفت صحيفة The Sun البريطانية، النقاب عن قائمة واسعة من الطلبات التي تشمل، بالإضافة إلى السيارات، منزل به 25 غرفة نوم، وثلاث حمامات ساونا، ومسبح لا تقل مساحته عن 40 × 10 متر ، وطائرة خاصة .

لكن مع التركيز على المركبات، فإن المطلب الأول الذي طلبه نيمار هو سائق وسيارة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم.

8 سيارات طلبها نيمار من الهلال لإقامته في السعودية

في هذه الحالة، ووفقًا لصحيفة The Sun، فإن سيارة مرسيدس يجب أن تكون جاهزة إما لنفسه أو لعائلته وأصدقائه.

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يريد لاعب سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق الحصول على سيارة مرسيدس جي كلاس في مرآبه، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة شائعة جدًا بين لاعبي كرة القدم ومناسبة تمامًا لطرق المملكة العربية السعودية.

ومرسيدس جي كلاس مناسبة جداً للرحلات الاستكشافية عبر الصحاري في المملكة. حيث يقام رالي داكار.

كما أن سيارة الدفع الرباعي الأخرى جزء من الرغبة الشديدة لدى نيمار، ومنها سيارة “أستون مارتن دي بي إكس”.

وبالنسبة للسيارات الرياضية، يريد نجم الهلال أيضًا امتلاك سيارة “لامبورغيني هوراكان” الفخمة.

أخيرًا، ستضيف بنتلي كونتيننتال جي تي لمسة من الفخامة والبريق إلى مرآب نيمار.

ستضيف هذه المركبات الثمانية حوالي 1.5 مليون يورو إلى المبلغ الإجمالي للانتقال (والذي يشمل أيضًا أكثر من 100 مليون يورو لناديه المحلي باريس سان جيرمان).