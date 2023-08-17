الخميس, أغسطس 17, 2023
الرئيسيةرياضة8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي.. يجب أن تكون...
رياضة

8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي.. يجب أن تكون في مرآبه (صور)

كانت هناك أيضًا طلبات أخرى يجب تلبيتها من أجل تأمين توقيعه، وهي ليست بسيطة كما يمكن أن نتخيل

كتب أنس السالم
8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي
نيمار طلب 8 سيارات فخمة من نادي الهلال السعودي لتكون في مرآبه بالمملكة
- Advertisement -

وطن – كان توقيع النجم البرازيلي نيمار مع نادي الهلال السعودي، قادماً من باريس سان جيرمان، أحدث إضافة إلى دوري المحترفين السعودي؛ بفضل “الملايين” السعودية، لكن يبدو أن اللاعب يطمعم في أموال السعوديين، حيث طلب 8 سيارات يريدها أن تكون في مرآبه .

لكن الأمر لا يقتصر على الأموال عندما ينتقل نجم مثل نيمار من نادٍ إلى آخر (انتقال البرازيلي سيجلب له ما بين 200 و 350 مليون يورو لمدة عامين، خلف كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما).

كانت هناك أيضًا طلبات أخرى يجب تلبيتها من أجل تأمين توقيعه، وهي ليست بسيطة كما يمكن أن نتخيل.

وكشفت صحيفة The Sun البريطانية، النقاب عن قائمة واسعة من الطلبات التي تشمل، بالإضافة إلى السيارات، منزل به 25 غرفة نوم، وثلاث حمامات ساونا، ومسبح لا تقل مساحته عن 40 × 10 متر ، وطائرة خاصة .

لكن مع التركيز على المركبات، فإن المطلب الأول الذي طلبه نيمار هو سائق وسيارة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم.

نيمار طلب 8 سيارات له ولحاشيته في السعودية
نيمار طلب 8 سيارات له ولحاشيته في السعودية

8 سيارات طلبها نيمار من الهلال لإقامته في السعودية

في هذه الحالة، ووفقًا لصحيفة The Sun، فإن سيارة مرسيدس يجب أن تكون جاهزة إما لنفسه أو لعائلته وأصدقائه.

- Advertisement -

يريد لاعب سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق الحصول على سيارة مرسيدس جي كلاس في مرآبه، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة شائعة جدًا بين لاعبي كرة القدم ومناسبة تمامًا لطرق المملكة العربية السعودية.

نيمار يريد أيضاَ سيارة مرسيدس جي كلاس
نيمار يريد أيضاَ سيارة مرسيدس جي كلاس

ومرسيدس جي كلاس مناسبة جداً للرحلات الاستكشافية عبر الصحاري في المملكة. حيث يقام رالي داكار.

سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي من بين السيارات التي طلبها نيمار
سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي من بين السيارات التي طلبها نيمار

كما أن سيارة الدفع الرباعي الأخرى جزء من الرغبة الشديدة لدى نيمار، ومنها سيارة “أستون مارتن دي بي إكس”.

يرغب نيمار في سيارة أستون مارتن دي بي إكس
يرغب نيمار في سيارة أستون مارتن دي بي إكس

وبالنسبة للسيارات الرياضية، يريد نجم الهلال أيضًا امتلاك سيارة “لامبورغيني هوراكان” الفخمة.

لامبورغيني هوراكان
لامبورغيني هوراكان

أخيرًا، ستضيف بنتلي كونتيننتال جي تي لمسة من الفخامة والبريق إلى مرآب نيمار.

بنتلي كونتيننتال جي تي
بنتلي كونتيننتال جي تي

ستضيف هذه المركبات الثمانية حوالي 1.5 مليون يورو إلى المبلغ الإجمالي للانتقال (والذي يشمل أيضًا أكثر من 100 مليون يورو لناديه المحلي باريس سان جيرمان).

المصدرthesun - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

كم راتب ياسين بونو في الهلال السعودي؟.. الصفقة تأكدت ولحق بنيمار رفقة ميتروفيتش

الهدهد

نيمار يبرر انتقاله للهلال السعودي ويكشف عن السخرية من رونالدو بعد انتقاله إلى النصر

الهدهد

نيمار سعيد برؤية الوليد بن طلال وضحكات متبادلة في أول لقاء بينهما (فيديو)

رياضة

منزل بالخدم وطائرة خاصة.. نيمار ينضم إلى نادي الهلال السعودي بشروط خاصة جدا

رياضة

الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار.. كم سيتقاضى سنوياً؟!

رياضة

ضعف راتب باريس .. الهلال السعودي يغري البرازيلي نيمار بهذا العرض للحصول على خدماته

حياتنا

مؤثرة برازيلية تفضح نيمار وتكشف عن ممارسته الجنس مع هذا الرجل الشهير! (شاهد)

رياضة

عقب انتهاء عطلته.. نيمار يتعرض لانتكاسة جديدة مع باريس سان جيرمان

رياضة

موعد الهلال ضد غوريكا الودية والتشكيلة والقنوات الناقلة

رياضة

موعد مباراة الهلال ضد فيلدين في وديات الأندية والتشكيلة

حياتنا

تغريم نيمار 3.3 مليون دولار بسبب تلويثه الفج للبيئة.. هذا ما فعله وأغضب السلطات!

رياضة

غرامة مالية باهظة على نيمار لهذا السبب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو جديد صادم لكارثة الطائرة الماليزية.. سقطت على السيارات وقتلى بالجملة

سباحة وفعل غريب.. لينا خالد تواصل إطلالاتها المثيرة من صلالة (فيديو)

حفيد السيسي يستنفر علاء مبارك بعد مباراة الجودو المثيرة للجدل

“حكيم العرب”.. ماذا وراء الثناء الكبير لنجيب ساويرس على محمد بن زايد؟

هذا ما حدث عند قبر طالب أردني توفي بطريقة مأساوية وأحزن الأردنيين

بكاء نجلي عادل إمام وفيديو يلفت الأنظار.. فماذا حدث؟

عمانيات يرمين رجالاً يرقصون بالكراسي في ظفار.. فيديو مثير فجر الجدل

رئيس الهلال مع ياسين بونو داخل مطعم.. فما الذي دار بينهما؟ (فيديو)

“أفسدتم إجازة بناتي”.. تصريح صادم من الدبيبة بأول تعليق على اشتباكات طرابلس

زامبيا لم تفرج عن “طائرة الكنز”.. وفيديو يؤكد أنها هي نفسها طائرة وزير الداخلية المصري والوفود الأمنية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

50 صاروخاً من غزة نحو البحر نُصرةً للأسرى .. المقاومة تُنذر إسرائيل بالنار

محمد بن سلمان في لندن بعد 5 سنوات من مقتل خاشقجي .. ماذا تريد منه بريطانيا!؟

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC