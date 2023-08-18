موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد في المباراة القادمة أمام ألميريا، السبت، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب ( ألعاب البحر الأبيض المتوسط).

وستنطلق مباراة ريال مدريد القادمة أمام ألميريا، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

بينما ستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ألميريا

كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وستنقل مباراة ريال مدريد وألميريا، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD Premium)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12379، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ريال مدريد أمام ألميريا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين ريال مدريد وألميريا، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية السعودية، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

⏳ نستعد في كل لحظة للمباراة القادمة #ألميريا_ريال_مدريد ⚔️ pic.twitter.com/giwBaqYmhk — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) August 17, 2023

تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه ألميريا، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا، أندري لونين.

دفاع التشكيلة: داني كارفخال، ناتشو، دافيد ألابا، إريك غارسيا.

خط الوسط: تشواميني ، فالفيردي (لوكا مودريتش)، كامافينغا (توني كروس).

مركز الهجوم: رودريغو، جواد بيلينغهام، فينيسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

كما وجاء فريق ألميريا في المركز ال18 من جدول الترتيب بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.