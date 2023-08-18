معلومات جديدة عن طائرة الكنز المصرية.. هكذا حاولت خداع السلطات الزامبية للمرور بحمولتها

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وطن- تتواصل المعلومات التي يتم الكشف عنها بخصوص طائرة الكنز المصرية التي تم توقيفها في زامبيا وهي محملة بكميات كبيرة من الذهب والدولارات والأسلحة، وقد وصلت إلى هناك قادمة من مطار القاهرة.

وفيما تلتزم القاهرة الصمت تجاه الواقعة، كشف مصدر في لجنة مكافحة المخدرات الزامبية أن الطائرة T7-WSS التي غادرت مطار القاهرة طلبت الهبوط في مطار كينيث كاوندا الدولي في زامبيا لفترة مؤقتة دون دخول زامبيا أو تحرك أي من طاقمها لداخل المطار (ترانزيت) وهو ما سمحت به إدارة المطار.

وأضاف في حديث لموقع “مدى مصر“، أنه بعد هبوطها، وقبل توقفها، طلب طاقم الطائرة التوقف في مكان معين، ما رفضته إدارة المطار، ليطلب بعدها قائد الطائرة التزود بالوقود، وهو ما أثار الاشتباه، لا سيما أن المكان الذي طلب الطاقم التوقف به كان قريبًا من طائرة أخرى كان مشتبه بها بالفعل (King Air B190).

طالب مكتب محاماة زامبي بإخلاء سبيل خمسة مصريين كانوا على متن الطائرة المتحفظ عليها الإثنين الماضي، لعدم توجيه اتهامات لهم من قِبل سلطات بلاده حتى الآن، أو عرضهم على المحكمة، كما دفع بعدم قانونية بعض إجراءات لجنة مكافحة المخدرات، بحسب خطاب رسمي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه. ويمثل… pic.twitter.com/cacnEDUrJk — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) August 17, 2023

وأشار المصدر إلى أنه بناءً على هذا الاشتباه، طلبت إدارة المطار من طاقم الطائرة بيانات الرحلة وطاقمها والركاب، وهو ما قال المصدر إنه إجراء طبيعي متعارف عليه، لكن الطاقم رفض الإدلاء بتلك المعلومات، ما زاد من شكوك لجنة مكافحة المخدرات، ليقرر رئيسها تفتيش الطائرة.

وخلال عملية التفتيش، وُجد على متن الطائرة نحو 5.7 مليون دولار، تأكد البنك المركزي الزامبي من صحتها وتحفظ عليها، وأسلحة وذخائر، بالإضافة إلى 602 قطعة من سبائك معدنية كان يشتبه في كونها ذهبًا قبل أن تنفي ذلك تحليلات أجرتها وزارة تنمية المعادن الزامبية.

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مكتب محاماة زامبي طالب بإخلاء سبيل المصريين الخمسة

يُشار إلى أن مكتب محاماة زامبي كان قد طالب بإخلاء سبيل المصريين الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة المتحفظ عليها لعدم توجيه اتهامات لهم من قِبل سلطات بلاده حتى الآن، أو عرضهم على المحكمة، كما دفع بعدم قانونية بعض إجراءات لجنة مكافحة المخدرات.

ومكتب المحاماة يمثل خمسة مصريين من أصل ستة كانوا على متن الطائرة، وهم مايكل عادل مايكل بطرس، ووليد رفعت فهيم بطرس عبد السيد، وياسر مختار عبد الغفور الششتاوي، ومنير شاكر جرجس عوض، ومحمد عبد الحق محمد جودة، فيما لا تزال هوية المصري السادس غير معلومة، وأشار الخطاب إلى أن الخمسة المذكورين ليسوا من أفراد طاقم الطائرة.

وأفاد خطاب محامي المصريين الخمسة، بأن السلطات الزامبية قبضت عليهم يوم الأحد الماضي، فيما أجرى فريق أمني مشترك عمليات تفتيش صارمة على الطائرة طوال يوم الإثنين الماضي.

وأصدرت لجنة مكافحة المخدرات في ختام عملية التفتيش، إشعارًا بالمصادرة ومنعت ركاب الطائرة وطاقمها من الوصول إلى محامٍ وقتها، وهو ما قال المحامي إنه يتعارض مع الدستور.