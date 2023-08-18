الجمعة, أغسطس 18, 2023
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شروط طلاق ميغان ماركل من الأمير هاري بعد توتر العلاقة بينهما!

"دوقة ساسكس لم ترتد الخاتم منذ مايو على الأقل"

كتب أنس السالم
شروط طلاق ميغان ماركل من الأمير هاري
ازدادت الشائعات حول توتر العلاقة بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
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وطن – ازدادت الشائعات حول توتر العلاقة بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعد رصد الأخيرة، وهي لا ترتدي خاتم زواجهما، فيما ادعت تقارير أن دوقة ساسكس وضعت عدة شروط من أجل الطلاق .

الخاتم اللامع، الذي قيل إن قيمته 180 ألف دولار، يتميز بشكل خاص بالألماس من مجموعة مجوهرات الراحلة الأميرة ديانا والدة الأمير هاري .

خاتم ميغان ماركل
تم رصد ميغان ماركل لا ترتدي خاتم خطوبتها وفق التقارير

ووفق ما ذكر سابقاً موقع RadarOnline، فإن دوق ودوقة ساسكس قد واجها ضغوطًا مؤخرًا على زواجهما – وهو ادعاء نفياه – بعد أن تأثرا بالانتقادات العامة، وفشل الصفقات التجارية، والمشاحنات العامة مع أحبائهم، وفقًا لمصادر داخل القصر.

حياة ميغان ماركل والأمير هاري جحيم!

أضاف المصدر أن هاري وميغان، الذيْن انتقلا إلى كاليفورنيا في مارس 2020 بعد طردهما من العائلة الملكية “تحت ضغط مالي هائل لتمويل أسلوب حياتهما الفخم في كاليفورنيا، بما في ذلك قصرهم الذي يبلغ 14 مليون دولار وتكاليف الأمان الهائلة.”

وقال المصدر: “هذا الإجهاد، بالإضافة إلى مشكلاتهم العاطفية، جعل الحياة جحيمًا حقيقيًا لهم”.

وبينما دافع الثنائي عن تقرير للموقع نشر في 8 يوليو بشأن انفصالهما، نفى مصدر قريب من الزوجين ذلك باعتباره “غير صحيح” – إلا أنهما قضيا فعلاً وقتاً بعيداً عن بعضهما، حيث سافر هاري مؤخرًا إلى طوكيو، وقضى عطلته مع صديق.

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خلافات ميغان ماركل والأمير هاري
حديث عن خلافات ميغان ماركل والأمير هاري

لكن RadarOnline اكد أيضًا أن دوقة ساسكس لم ترتد الخاتم منذ مايو على الأقل، بما في ذلك عندما تم التقاط صور لها أثناء رحلة مشي في كاليفورنيا، بعد ساعات قليلة من غيابها عن تتويج الملك تشارلز الثالث، وفي ظهورها في جوائز Ms. Foundation’s Women of Vision.

ومع ذلك، استمرت والدة أرتشي، البالغ من العمر 4 سنوات، وليليبيت، البالغة من العمر 2 سنة، في ارتداء خاتم زواجها.

شروط طلاق ميغان ماركل والأمير هاري
هاري وميغان

شروط طلاق ميغان ماركل من الأمير هاري

وكشفت مصادر العائلة المالكة البريطانية عن شروط ميغان ماركل لطلاقها من الأمير هاري، منها مطالبتها بمبلغ 80 مليون دولار وحق الوصاية على إبنيهما أرتشي وليليبيت. إضافةً لتمسكها بلقبها النبيل “دوقة ساسكس”.

ويبدو أن الأمير ويليام مستعد لمساندة شقيقه هاري لإنجاز معاملات الطلاق.

المصدرRadarOnline

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