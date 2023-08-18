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“الخليج الفارسي”.. فضيحة سعودية فجّرها وزير إيراني تكشف عمق الخلاف بين الرياض وأبوظبي

فضيحة دبلوماسية في قلب الرياض: كيف أثار وزير الخارجية الإيراني الجدل بتسمية الخليج وما هي تداعيات هذه الخطوة على العلاقات الإقليمية؟

كتب فهمي الورغمي
حسين أمير عبداللهيان و الامير فيصل بن فرحان
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وطن- استطاع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، تمرير السردية الإيرانية الخاصة بـ “منطقة الخليج” التي تفصل بين بلاده والدول العربية. وهي المنطقة التي تشهد منذ عقود نزاعات متواصلة: بين طهران التي تُطلق عليها لقب “الخليج الفارسي” والدول العربية التي تسميها “الخليج العربي”.

وفي خطوة غير مُتوقعة من الوزير الإيراني خاصة في سياق التطورات السياسية مع السعودية، وصف عبد اللهيان الخليج بـ”الفارسي” خلال لقائه مع نظيره السعودي في الرياض، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك، أمس الخميس.

الأمير فيصل بن فرحان وأمير عبد اللهيان
الأمير فيصل بن فرحان وأمير عبد اللهيان

وقال عبداللهيان “إنه استمرارا للمحادثات السابقة بينه وبين المسؤولين والقادة في دول جوار الخليج الفارسي، طرحت فكرة الحوار والتعاون الإقليمي”، مؤكدا أنه “طرح” الفكرة على نظيره السعودي.

 

وزير الخارجية السعودي لم يُعلّق

اللافت أن الوصف الذي أطلقه الوزير الإيراني حسين أمير عبداللهيان -وما يحمله من رمزيات للدول العربية والخليجية بشكل خاص- لم يثر أي استنكار أو اعتراض من نظيره السعودي، رغم أن المصطلح دائما ما يثير الجدل، حيث تستخدم الدول العربية وصف “الخليج العربي” بدلا من “الفارسي”.

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وفي مقابل تصريح عبد اللهيان، قال وزير الخارجية السعودي إن “الرياض تتطلع لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمملكة بناء على دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز“، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي استئناف بعثات المملكة وإيران لأعمالهما ومباشرة سفيري البلدين مهامهما، لأنها “خطوة مهمة”.

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الرياض حريصة على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالجوانب الأمنية والتشاور والتنسيق مع إيران.

 

سخرية واسعة

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تصريحات عبد اللهيان. حيث علّق الناشط “معيّض هادي” على التصريح قائلا “وزير خارجية الملالي يمثل سياسة بلده القذرة ولن تغير سلوكها واستفزازها لجيرانها لانها لاتتعامل بتعامل دولة بل بتعامل مليشيات ارهابية يعيشون على الشعارات والاكاذيب من اجل من يتبعهم من اذناب وليست بالمرة الاولى التي يصفون فيها الخليج العربي بالخليج الفارسي”.

وتابع “لا ننسى احتلالهم للجزر الثلاث الاماراتية وتصميمهم على عدم الانسحاب من هذه الجزر التي ليس لهم فيها حق كان يفترض ان يتم الرد على في نفس الوقت وتصحيح كلامه لكي لايتم استخدامها اعلاميا من قبل الملالي لان حال ايران كحال كوريا الشمالية لن تخضع الا اذا حست بالخطر يتعاملون بالتقيا لايفون بأي تعهد يقطعونه على انفسهم بما يخص المعاهدات الدولية”.

وكتب الإعلامي الإسرائيلي ‘إيدي كوهين” في حسابه على إكس “تحية لوزير خارجية إيران الشجاع الذي لم يخاف خلافا لوزير الخارجية السعودية الذي خاف ولم يعلق على كلامه. فقط في قلبه. الاعجمي شجاع”.

وتابع “فضيحة فضيحة فضيحة.. وزير الخارجية الإيراني يذل السعودية علنا ووزير الخارجية السعودي ينصاع ويسكت أمام الفضيحة ..يا للذل. يا للعار . دولة تقول عن نفسها عظمى كيف تقبل ان بذلها وزير عجمي فارسي حين يقول الخليج الفارسي؟؟ لا اريد التطبيع مع أشخاص يحبون أن يذلوهم أمام الجميع…عار”.

استعلاء إيراني وصمت سعودي

تفاعل الدكتور التونسي “محمد الهاشمي الحامدي” هو الآخر مع تصريح عبد اللهيان قائلاً “بن سلمان استقبل وزير الخارجية الإيراني لمدة 90 دقيقة.. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، استخدم الوزير الإيراني تسمية الخليج الفارسي دون رد. ولم تصدر عن الوزير الإيراني كلمة واحدة فيها ذرّة براءة من حلفائه في العراق ولبنان وسوريا واليمن.ثبات وعزّة مفقودان عربيا للأسف”.

بدوره، علّق المحلل السياسي الفلسطيني “ياسر الزعاترة” بقوله “في الرياض.. الخليح فارسي على لسان عبد اللهيان!
في المؤتمر الصحفي مع نظيره السعودي في الرياض؛ استخدم عبد اللهيان مصطلح “الخليج الفارسي”.

وأضاف “كان بوسعه أن يكتفي بـ”الخليج” دون إضافة، تبعا للخلاف المعروف، بخاصة أنه زائر بلافتة التعاون، لكنه لم يفعل!
إنه “غرور القوة” أمام وضع عربي مشرذم”.

أما المحلل السياسي العراقي فكتب “وزير خارجية ايران يهين الدول الخليجية من الرياض ويقول الخليج الفارسي و ابو براطم وزير خارجية السعودية يكتفي بالسكوت”.

وفي السياق أيضاً، علّق حساب باسم “إماراتي تويت بوزايد” قائلاً “بلغة استعلائية وانتهازية نرفضها ونستنكرها وزير خارجية ايران من الرياض. استبدل مسمى الخليج العربي بـ الخليج الفارسي..كما وصرح بدعم ايران لملف استضافة السعوديه لمعرض اكسبو2030”.

جدير بالذكر أن إيران سبق واعترضت على استخدام مصطلح “الخليج العربي” في عدد المناسبات كان من بين آخرها استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، مطلع العام الجاري، السفير العراقي في طهران، للاحتجاج على استخدام العراق مصطلح “الخليج العربي”.

المصدرتويتر، وطن

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