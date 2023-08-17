قيادي في البوليساريو.. سبب وفاة النعمة سعيد الجماني المفاجئة في إسبانيا

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وطن- أفادت وسائل إعلام مغربية و”صحراوية” بوفاة القيادي في جبهة البوليساريو الصحراوية “النعمة سعيد الجماني”، اليوم الخميس، بعد مكوثه لأيام في أحد مستشفيات مدينة “خاين” الإسبانية.

وبينما اكتفت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) بأن الوفاة جاءت بعد “صراع طويل مع المرض”، كشفت مصادر لموقع “هسبريس” المغربي أن وفاة القيادة في جبهة البوليساريو جاءت بسبب “تداعيات سرطان المعدة” على صحته.

وحسب هسبريس، تعود أصول الراحل “النعمة ولد الجماني” إلى قبائل الركيبات.

وهو شقيق “خطري ولد سعيد الجماني” أحد أبرز شيوخ الصحراء، وعمّ كل من “محمد سالم الجماني”، عضو مجلس النواب، و”المختار الجماني”ـ عضو مجلس المستشارين.

وطوال مسيرته المهنية، تقلد الراحل عدة مهام ومسؤوليات في الدولة والجبهة، منها وزيرا للتنمية الاقتصادية، واليا لولاية أوسرد، سفيرا لدى دولة كوبا، حسب معطيات لـ وكالة الأنباء الصحراوية.

البقاء لله… النعمة سعيد الجماني في ذمة الله ودع ذا الخلق اليوم إنسان … جييد ومعلوم أفلوطان النعمة سعيد اللي لان..للرفاق أعطى شبابو ماخان الرفاق ولا خان ..العهد وتم أعلى بابو مناضل مشبع بإيمان … الميثاق اللي لصحابو ومن ساعة يالرحمان أمشيت … بالنعمة يسر حسابو 🥹💔🇪🇭 pic.twitter.com/a8Y33h3EGB — Safia babaahmed (@Safaitu1) August 17, 2023

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وجبهة البوليساريو هي حركة “تحررية” صحراوية (توصف في المغرب بـ الانفصالية) تأسست في 20 مايو 1973، وتسعى لـ “تحرير” الصحراء الغربية مما تراه استعمارًا مغربيًا.

غير أن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كدولة عضو في الأمم المتحدة لكن تعترف بالجبهة كمفاوض للمغرب.