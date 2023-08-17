الخميس, أغسطس 17, 2023
الرئيسيةالهدهدقيادي في البوليساريو.. سبب وفاة النعمة سعيد الجماني المفاجئة في إسبانيا
الهدهد

قيادي في البوليساريو.. سبب وفاة النعمة سعيد الجماني المفاجئة في إسبانيا

تقلد الراحل عدة مهام ومسؤوليات في الدولة والجبهة، منها وزيرا للتنمية الاقتصادية، واليا لولاية أوسرد، سفيرا لدى دولة كوبا

كتب فهمي الورغمي
قيادي في البوليساريو.. سبب وفاة النعمة سعيد الجماني المفاجئة في إسبانيا
وفاة النعمة سعيد الجماني
- Advertisement -

وطن- أفادت وسائل إعلام مغربية و”صحراوية” بوفاة القيادي في جبهة البوليساريو الصحراوية “النعمة سعيد الجماني”، اليوم الخميس، بعد مكوثه لأيام في أحد مستشفيات مدينة “خاين” الإسبانية.

وبينما اكتفت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) بأن الوفاة جاءت بعد “صراع طويل مع المرض”، كشفت مصادر لموقع “هسبريس” المغربي أن وفاة القيادة في جبهة البوليساريو جاءت بسبب “تداعيات سرطان المعدة” على صحته.

وحسب هسبريس، تعود أصول الراحل “النعمة ولد الجماني” إلى قبائل الركيبات.

وهو شقيق “خطري ولد سعيد الجماني” أحد أبرز شيوخ الصحراء، وعمّ كل من “محمد سالم الجماني”، عضو مجلس النواب، و”المختار الجماني”ـ عضو مجلس المستشارين.

وطوال مسيرته المهنية، تقلد الراحل عدة مهام ومسؤوليات في الدولة والجبهة، منها وزيرا للتنمية الاقتصادية، واليا لولاية أوسرد، سفيرا لدى دولة كوبا، حسب معطيات لـ وكالة الأنباء الصحراوية.

- Advertisement -

وجبهة البوليساريو هي حركة “تحررية” صحراوية (توصف في المغرب بـ الانفصالية) تأسست في 20 مايو 1973، وتسعى لـ “تحرير” الصحراء الغربية مما تراه استعمارًا مغربيًا.

غير أن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كدولة عضو في الأمم المتحدة لكن تعترف بالجبهة كمفاوض للمغرب.

المصدروكالة الأنباء الصحراوية ، هسبريس ،توتير ، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“البطيخ الملوث” يثير رعب المغاربة.. البرلمان استجوب 3 وزراء والسلطات توضح

الهدهد

لتهديد الجزائر.. المغرب يستعين بسلاح إسرائيلي مُلطخ بدماء الفلسطينيين

حياتنا

إطلالة نادرة لابنة أخت الملك محمد السادس مع مولودتها الجديدة (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تكرر إهانتها لـ محمد السادس.. هل تعمدت هذه المرة وما هو سر إطلالتها الفاضحة؟ (شاهد)

الهدهد

المصالح تحكم.. موقف جزائري مفاجئ من تعامل إدارة بايدن مع قضية الصحراء

تقارير

للا سلمى والمرض الغامض.. كيف غيّر عام 2018 حياة الملك محمد السادس؟

الهدهد

إبراهيم غالي يهدد محمد السادس على الملأ ويتوعد المغرب بهجمات مسلحة (فيديو)

الهدهد

غارق في الاستمتاع ولا يُبالي.. مشهد مثير لنجل الملك محمد السادس قد يستفز المغاربة (شاهد)

الهدهد

لن تعرفه.. صور نادرة لملك المغرب محمد السادس خلال سنوات مراهقته

الهدهد

المغرب.. مسؤول رياضي يعتدي على طفل جنسياً أمام مصطافي الشاطئ دون أن يعترضه أحد! (شاهد)

الهدهد

اعتذار مصري عاجل لجهة مغربية ينزع فتيل أزمة “مُقاطعة”.. ما القصة؟

الهدهد

ما فعلته جزائرية مع شاب مغربي في فرنسا يحظى بتفاعل واسع (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زامبيا لم تفرج عن “طائرة الكنز”.. وفيديو يؤكد أنها هي نفسها طائرة وزير الداخلية المصري والوفود الأمنية

كم راتب ياسين بونو في الهلال السعودي؟.. الصفقة تأكدت ولحق بنيمار رفقة ميتروفيتش

رقص وحركات فاضحة داخل مسجد.. فيديو لفتاة تركية يفجر موجة غضب

شاهد ما فعله وزير خارجية إيران في السعودية بأول زيارة للمملكة منذ سنوات

لن تعرفها.. رجوة آل سيف كما لم تراها من قبل وفق تصور الذكاء الاصطناعي (شاهد)

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

50 صاروخاً من غزة نحو البحر نُصرةً للأسرى .. المقاومة تُنذر إسرائيل بالنار

سعد الصغير يصور زوجته في غرفة النوم

صور خيانة بوراك اوزجفيت زوجته فهرية أفجان مع “فاتنة” فرنسية تثير الجدل! (شاهد)

الاعتداء على نادين نجيم ونقلها إلى المستشفى.. هذا ما حدث بالتفصيل (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

50 صاروخاً من غزة نحو البحر نُصرةً للأسرى .. المقاومة تُنذر إسرائيل بالنار

محمد بن سلمان في لندن بعد 5 سنوات من مقتل خاشقجي .. ماذا تريد منه بريطانيا!؟

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC