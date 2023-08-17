الخميس, أغسطس 17, 2023
الرئيسيةالهدهدعمانيات يرمين رجالاً يرقصون بالكراسي في ظفار.. فيديو مثير فجر الجدل
الهدهد

عمانيات يرمين رجالاً يرقصون بالكراسي في ظفار.. فيديو مثير فجر الجدل

مقطع الفيديو حظي بتفاعل واسع بين العمانيين الذين يعرفون دون غيرهم الخصوصية التي تتمتع بها ظفار العمانية

كتب فهمي الورغمي
عمانيات يرمين رجالاً يرقصون بالكراسي في ظفار.. فيديو مثير فجر الجدل
عمانيات يرمين رجالاً يرقصون بالكراسي في ظفار
- Advertisement -

وطن- رمت مجموعة من النساء العمانيات بعضاً من الشباب الذكور بالكراسي، في حفل مختلط، بعدما بدأ الأخيرون الرقص بطريقة مستفزة وغريبة.

وانتشر مقطع فيديو على موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ ، في الفترة الماضية، أثار الكثير من الجدل والانتقادات في منطقة ظفار بسلطنة عمان وثّق تلك الحادثة.

وتظهر مجموعة كبيرة من النساء المنتقبات فيما يشبه حفلاً، حضره عشرات الشباب الذي بدأ بعضهم في تأدية رقصات شعبية بطريقة أثارت غضب النسوة اللاتي قررت بعضهن طردهم.

وتسبب الفيديو بموجة جدل واسعة في السلطنة، وسط انتقادات حادة للرجال الذين ظهروا في الفيديو وهم يرقصون.

واعتبر البعض أن قيام الرجال بمثل هذه الأفعال مخالف للمروءة ولعادات المجتمع العماني المحافظ.

- Advertisement -

وشجع آخرون تصرف النساء الذين استفزهم هذا المشهد الغير معتاد في السلطنة، وقيامهن بقذف الكراسي على الرجال الراقصين.

وفي سلطنة عمان، تُعد عروض الموسيقى والرقصات التقليدية من أبرز فقرات المهرجانات الشعبية المحلية في عدد من المحافظات، شأن ظفار.

والفولكلور العماني غني برقصاته وموسيقاه التي تعزف في الأفراح والمناسبات الأخرى وتتميز كل منطقة برقصاتها التقليدية وتنويعاتها المتميزة من الرقصات والموسيقى الشعبية.

الرقص الشعبي في ظفار

ومن أشهر الفنون الغنائية في محافظة ظفار الجنوبية فن الهبوت والذي يؤدى بأن يصطف المشاركون في مسيرة غنائية في صفوف قصيرة عرضية يتلو كل منها أهازيج مُعينة وبنظام خاص حيث يتقدم كبار السن والشيوخ يعقبهم بقية المشاركين بالتدريج ويطفون في الغالب في دائرة.

وهناك أيضا فنون منها الشرح والبرعة والربوبة. لكن اللافت في ظفار تحديداً، أن بعض الفنون الغنائية تُمارس بصورة مشتركة بين الرجال والنساء وهو ما تتميز به المحافظة عن غيرها.

فتشترك النساء في صفوف متداخلة مع الرجال في رقصة المدار.

ويصاحب الرقص استخدام آلات موسيقية منها المزمار والطبل والقربة وهى أداة جلدية ينفخ فيها الهواء لتصدر أصوات مميزة وجميلة.

وتسمى الفترة الحالية في ظفار محليا بالخريف وهي فترة جذب سياحي، إذ يتوافد الزوار من مختلف أرجاء الخليج على المهرجان للتمتع بالخضرة والطقس الأميل للبرودة.

وتصل زخات من الأمطار الموسمية الآسيوية، إلى محافظة ظفار في أواخر الصيف لتضفي على المنطقة رونقا مختلفا.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

إطلالة لينا خالد المثيرة من صلالة بالثوب الظفاري تثير حفيظة العمانيين

الهدهد

فخامة سلطانية منقطعة النظير.. عرض إحدى سيارات السلطان قابوس في مهرجان شعبي (شاهد)

الهدهد

تهور سائق كاد يتسبب بكارثة وفيديو فجر الغضب من سلطنة عمان

الهدهد

“مُخزية”.. مقاطع الرقص من مهرجان صلالة تفجر غضب إعلامي عُماني

الهدهد

نشر صور مخلة لفتاة عمانية وابتزازها.. صورتها لنفسها وتحذير للفتيات بعد مفاجأة عن هوية المبتز

الهدهد

جنة الله على الأرض.. مشاهد ساحرة من “شاطئ الفزايح” في سلطنة عمان

حياتنا

الظهور الأول.. طيران عُمان يتألق بملعب تشيلسي في حضور محمد صلاح (شاهد)

الهدهد

عُماني يضرب المثل في البر بوالدته.. ما فعله جعله حديث الساعة في سلطنة عمان (شاهد)

الهدهد

ميان بنت شهاب بن طارق زوجة ذي يزن بن هيثم في أول جلسة تصوير رسمية لها (شاهد)

الهدهد

سبب الوفاة المفاجئة للفنان التشكيلي العُماني موسى الزدجالي عن 52 عاما

الهدهد

سلطنة عمان.. انفجار مروع بالعاصمة مسقط هز المعبلية وخسائر فادحة (فيديو)

الهدهد

هجوم الأسود على المدرب بسيرك النسيم العالمي يثير رعب العمانيين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس الهلال مع ياسين بونو داخل مطعم.. فما الذي دار بينهما؟ (فيديو)

“أفسدتم إجازة بناتي”.. تصريح صادم من الدبيبة بأول تعليق على اشتباكات طرابلس

زامبيا لم تفرج عن “طائرة الكنز”.. وفيديو يؤكد أنها هي نفسها طائرة وزير الداخلية المصري والوفود الأمنية

كم راتب ياسين بونو في الهلال السعودي؟.. الصفقة تأكدت ولحق بنيمار رفقة ميتروفيتش

رقص وحركات فاضحة داخل مسجد.. فيديو لفتاة تركية يفجر موجة غضب

قيادي في البوليساريو.. سبب وفاة النعمة سعيد الجماني المفاجئة في إسبانيا

شاهد ما فعله وزير خارجية إيران في السعودية بأول زيارة للمملكة منذ سنوات

لن تعرفها.. رجوة آل سيف كما لم تراها من قبل وفق تصور الذكاء الاصطناعي (شاهد)

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

50 صاروخاً من غزة نحو البحر نُصرةً للأسرى .. المقاومة تُنذر إسرائيل بالنار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

50 صاروخاً من غزة نحو البحر نُصرةً للأسرى .. المقاومة تُنذر إسرائيل بالنار

محمد بن سلمان في لندن بعد 5 سنوات من مقتل خاشقجي .. ماذا تريد منه بريطانيا!؟

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC