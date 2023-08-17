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صور خيانة بوراك اوزجفيت زوجته فهرية أفجان مع “فاتنة” فرنسية تثير الجدل! (شاهد)

خرج النجم التركي نافياً الاتهامات التي تعرض لها جملة وتفصيلًا

كتب أنس السالم
حقيقة خيانة بوراك أوزجفيت لزوجته فهرية أفجان مع عارضة أزياء فرنسية
نفى بوراك أوزجيفيت خيانة زوجته فهرية أفجان مع عارضة الأزياء الفرنسية
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وطن – نفى الممثل التركي بوراك أوزجفيت ما يتداول عن خيانة زوجته الممثلة فهرية أفجان، في أعقاب تداول لقطة لمكالمة فيديو جمعته بعارضة أزياء الفرنسية مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

جاءت الإدعاءات حول خيانة بوراك أوزجفيت زوجته فهرية أفجان، بعدما نشرت عارضة الأزياء الفرنسية “أنجيلين ميشيل“، صورة لمكالمة فيديو جرت مع بوراك.

عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل
عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل

وعلقت عارضة الازياء الفرنسية على الصورة: “أحب تركيا”؛ ما اعتبره البعض تلميحًا واضحًا لإعجابها بالنجم أوزجفيت

مكالمة فيديو مفبركة بين بوراك اوزجفيت وعارضة الأزياء الفرنسية
مكالمة فيديو مفبركة بين بوراك اوزجفيت وعارضة الأزياء الفرنسية

تلك الصورة أثارت التساؤلات حول ما إذا كانت مزيفة أم حقيقية، وتأثيرها على علاقة بوراك أوزجفيت بزوجته فهرية، والدة طفليه.

عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل التي يزعم أن الممثل التركي بوراك أوزجفيت خان زوجته معها
عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل التي يزعم أن الممثل التركي بوراك أوزجفيت خان زوجته معها

وخرج النجم التركي نافياً الاتهامات التي تعرض لها جملة وتفصيلًا.

وشارك بوراك اوزجفيت صورة مطابقة لتلك التي نشرتها “أنجيلين” مع اختلاف المرأة. مُشيرًا إلى أنه جرى التلاعب بها وتعديلها عن طريق برنامج “فوتوشوب”.

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مكالمة الفيديو الحقيقة للنجم التركي بوراك اوزجفيت
مكالمة الفيديو الحقيقة للنجم التركي بوراك اوزجفيت

وطالب الممثل التركي من جمهوره بالابتعاد عن حياته الشخصية.

وقال: “حقًا تعبنا من الأخبار التافهة التي تنشروها، اتركونا وشأننا”.

بوراك اوزجفيت وفهرية أفجان

تزوج بوراك اوزجفيت وفهرية أفجان في العام 2017 بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات ونصف السنة.

تزوج بوراك اوزجفيت وفهرية أفجان في العام 2017
تزوج بوراك اوزجفيت وفهرية أفجان في العام 2017

ووضعت الممثلة التركية فهرية أفجان مولودها الأول “كاران” من زوجها الممثل بوراك أوزجفيت، في المستشفى الأمريكي الخاص بإسطنبول، السبت 13 أبريل/نيسان 2019، بولادة طبيعية.

 

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كما وضعت زوجة بوراك، مولودها الثاني في مستشفى خاصّ في مدينة إسطنبول، حيث رافقها الممثل خلال الولادة.

بوراك اوزجفيت وزوجته مع ابنيهما
بوراك اوزجفيت وزوجته مع ابنيهما
المصدررصد ومتابعة وطن - انستغرام

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