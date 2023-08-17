صور خيانة بوراك اوزجفيت زوجته فهرية أفجان مع “فاتنة” فرنسية تثير الجدل! (شاهد)

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وطن – نفى الممثل التركي بوراك أوزجفيت ما يتداول عن خيانة زوجته الممثلة فهرية أفجان، في أعقاب تداول لقطة لمكالمة فيديو جمعته بعارضة أزياء الفرنسية مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

جاءت الإدعاءات حول خيانة بوراك أوزجفيت زوجته فهرية أفجان، بعدما نشرت عارضة الأزياء الفرنسية “أنجيلين ميشيل“، صورة لمكالمة فيديو جرت مع بوراك.

وعلقت عارضة الازياء الفرنسية على الصورة: “أحب تركيا”؛ ما اعتبره البعض تلميحًا واضحًا لإعجابها بالنجم أوزجفيت

تلك الصورة أثارت التساؤلات حول ما إذا كانت مزيفة أم حقيقية، وتأثيرها على علاقة بوراك أوزجفيت بزوجته فهرية، والدة طفليه.

وخرج النجم التركي نافياً الاتهامات التي تعرض لها جملة وتفصيلًا.

وشارك بوراك اوزجفيت صورة مطابقة لتلك التي نشرتها “أنجيلين” مع اختلاف المرأة. مُشيرًا إلى أنه جرى التلاعب بها وتعديلها عن طريق برنامج “فوتوشوب”.

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وطالب الممثل التركي من جمهوره بالابتعاد عن حياته الشخصية.

وقال: “حقًا تعبنا من الأخبار التافهة التي تنشروها، اتركونا وشأننا”.

بوراك اوزجفيت وفهرية أفجان

تزوج بوراك اوزجفيت وفهرية أفجان في العام 2017 بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات ونصف السنة.

ووضعت الممثلة التركية فهرية أفجان مولودها الأول “كاران” من زوجها الممثل بوراك أوزجفيت، في المستشفى الأمريكي الخاص بإسطنبول، السبت 13 أبريل/نيسان 2019، بولادة طبيعية.

View this post on Instagram A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit)

كما وضعت زوجة بوراك، مولودها الثاني في مستشفى خاصّ في مدينة إسطنبول، حيث رافقها الممثل خلال الولادة.