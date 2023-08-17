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شاهد ما فعله وزير خارجية إيران في السعودية بأول زيارة للمملكة منذ سنوات

نقلت وسائل إعلام غربية عن وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قولها إن، أمير عبد اللهيان "صل إلى الرياض ردًا على الزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران

كتب خالد الأحمد
شاهد ما فعله وزير خارجية إيران في السعودية بأول زيارة للمملكة منذ سنوات
وزير خارجية إيران في السعودية
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وطن- في أول زيارة رسمية لدبلوماسي إيراني رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سبع سنوات، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، لعقد مباحثات مع مسؤولين بالمملكة.

وتأتي هذه الزيارة إلى الرياض بعد شهرين من زيارة وزير الخارجية السعودي لطهران.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قولها إن أمير عبد اللهيان “وصل إلى الرياض ردًا على الزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس“، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، استقبل نظيره الإيراني في مقر الخارجية بالرياض، حيث يعقدان جلسة ثنائية، ستتطرق إلى العديد من الملفات أبرزها، المصالحة وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

الأمير فيصل بن فرحان وأمير عبد اللهيان
الأمير فيصل بن فرحان وأمير عبد اللهيان

وزير خارجية إيران في السعودية

وعقب ذلك، عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، استعرضا خلالها العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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ووثق مقطع مصور نشرته قناة “الإخبارية” السعودية، لحظة وصول وزير الخارجية الإيراني للسعودية، واستقبال المسؤولين له في المطار.

وكان لافتا حرص الإعلام السعودي الذي ظهر بشكل مكثف في المطار، على تغطية لحظة الزيارة النادرة للمسؤول الإيراني إلى المملكة.

تسهيل وتسريع تنفيذ الاتفاقات

وفي وقت سابق يوم الخميس ، قالت وسائل إعلام رسمية إن أمير عبد اللهيان سيجري محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومسؤولين سعوديين آخرين.

وتنتشر التكهنات بأن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي أيضًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة التي تأتي بدعوة من وزير الخارجية السعودي.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن الزيارة التي طال انتظارها تهدف إلى “تسهيل وتسريع تنفيذ الاتفاقات” التي تم التوصل إليها بين الجانبين في مارس في بكين عندما اتفقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وأشارت صحيفة “يني شفق” التركية إلى أن سفير إيران علي رضا عنياتي المعين حديثًا في الرياض، سيبدأ خلال هذه الرحلة مهمته الدبلوماسية في الدولة العربية ، على أن يتبعها إيفاد المبعوث السعودي إلى العاصمة الإيرانية.

وعنايتي ، دبلوماسي إيراني كبير وسفير سابق في الكويت ، تم تعيينه سفيرا جديدا لإيران لدى المملكة العربية السعودية في مايو ، قبل أسابيع من إعادة فتح إيران سفارتها في الرياض وكذلك قنصليتها في مدينة جدة الساحلية.

توسيع التعاون الاقتصادي

وفي الأسبوع الماضي ، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن سفارة المملكة العربية السعودية في طهران استأنفت أيضًا عملياتها بعد أكثر من سبع سنوات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني، يوم الاثنين، إن الجانبين سيجريان خلال زيارة أمير عبد اللهيان مشاورات حول مختلف القضايا بما في ذلك توسيع التعاون الاقتصادي ، مشددا على أن العلاقات بينهما “تتقدم خطوة بخطوة”.

كما أشار الكنعاني إلى دعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض.

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وكانت إيران والسعودية قطعتا العلاقات الدبلوماسية في يناير 2016، بعد أن اقتحمت حشود غاضبة السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد بعد إعدام رجل دين شيعي سعودي.

وبدأت الجارتان مفاوضات لإحياء العلاقات في أبريل 2021 بوساطة العراق وسلطنة عمان. بعد ما يقرب من عامين ، تم الوصول إلى الاختراق من باب المجاملة من الصين.

المصدريني شفق ، واس ، رصد وتحرير وطن

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