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حياتنا

بكاء نجلي عادل إمام وفيديو يلفت الأنظار.. فماذا حدث؟

اللحظة المؤثرة بين محمد ورامي عادل إمام، وثقها فيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل

كتب فهمي الورغمي
محمد ورامي إمام
محمد ورامي إمام
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وطن- جمع مشهد مؤثر الثنائي رامي ومحمد عادل إمام، بعد الانتهاء من تصوير فيلم “أبو نسب”، الذي يقوم ببطولته محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وماجد المصري، ويخرجه الابن الأكبر للفنان الكوميدي عادل إمام، رامي.

ويدور فيلم “أبو نسب” في إطار كوميدي حول شخصية طبيب (محمد إمام) يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

فيلم أبو نسب
فيلم أبو نسب

وكان من المقرر عرض فيلم “أبو نسب” في عيد الأضحى 2023، ولكن بسبب عدم الانتهاء من أعمال المونتاج، تأجل عرضه إلى ديسمبر القادم.

مشهد مؤثر بين نجلي عادل إمام

ونشر محمد إمام على حسابه في “انستغرام” مقطع فيديو يظهر فيه إلى جانب شقيقه رامي إمام، وسط عدد من الممثلين والكومبارس.

ويبدو رامي إمام وهو يقول مشيراً إلى شقيقه محمد: “أنا اشتغلت مع الرجل ده 9 سنوات”، وأضاف أن شقيقه يتميز بالنضج الفني واحترام لعمله وخبرة. واستدرك :” أنا فخور أني عملت معه”.

وهنا يقترب محمد إمام ويعانق شقيقه رامي بحرارة ويقبل رأسه، ويبدوان في حالة تأثر وصمت، قبل أن ينتشلهما منها تصفيق وصفير الحاضرين لإخراجهما من هذه اللحظة العاطفية.

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وعلق محمد إمام على الفيديو:” أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم.”

وأضاف: “وهذه أول مرة يخرج فيلماً من بطولتي.. أحب أن أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم لكي يظهر بالمستوى الذي سترونه”.

محمد ورامي إمام
محمد ورامي إمام

وأعلن محمد إمام عن موعد عرض فيلمه الجديد، ومن المقرر أن يطرح في دور العرض خلال شهر ديسمبر من العام الجاري، متمنيا أن تنال هذه التجربة الجديدة إعجاب الجمهور.

عادل إمام والإقامة الجبرية

وهذا الفيديو يُعد الظهور الأول لنجلي الفنان عادل إمام بعد الجدل الذي أثير حول تحديد إقامته بشكل جبري، وهي التصريحات التي خرجت على لسان الفنانة اللبنانية مادلين طبر، على هامش حضورها حفل ختام “المهرجان القومي للمسرح” في دورته الـ16 التي حملت اسم “الزعيم”.

حيث اتّهمت أسرته بمنعه من الظهور، كما صرحت بأنها لا تعرف طريقاً للتواصل مع أبناء “الزعيم” للاطمئنان عليه، ووصفت الفنانين الذين احتفلوا بعيد ميلاده الأخير واقتحموا فيلته بأنهم فعلوا شيئاً يستحق الإشادة والتقدير في إشارة إلى الفنانتين لبلبلة ويسرا.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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