الأميرة الجليلة نسخة عن الملكة علياء وجمالها يطغى على مهرجان عمان السينمائي

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وطن – في أحدث ظهور لهما خطف الأمير علي بن الحسين والأميرة ريم علي، برفقة نجليهما الأميرة الجليلة والأمير عبدالله، الأنظار في حفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الجديدة هذا العام 2023، إلا أن الجمال الساحر الذي ظهرت به الأميرة الجليلة كان هو الحدث الطاغي على المهرجان.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، الدورة الرابعة من “مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم”، بمشاركة 56 عملاً من 19 دولة، تتنافس في مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.

وظهرت الأميرة ريم علي مؤسسة ورئيسة المهرجان في مقطع فيديو رفقة عائلتها مرتدية فستاناً من الساتان أزرق اللون إلى جانب ابنتها الأميرة الجليلة.

وفي إطلالة ملائكية محتشمة أبرزت جمالها الساحر، بدت الأميرة الجليلة مرتدية هي الأخرى فستاناً بلا أكمام باللوني الأبيض العاجي والفضي مع طبعات زهور، بقصة طويلة وتصميم بيليسيه من الأسفل، مع صدر مقفول وحزام رقيق، من علامة “سيلف بورتريه” الإنجليزية.

كما شبه آخرون الأميرة الجليلة، في هذه الإطلالة بجدتها لأبيها الملكة الراحلة علياء، مشيرين إلى أنها أصبحت نسخة عنها وتشبهها بشكل كبير.

ونشرت صفحة “All about Arab Royals” المختصة بأخبار العائلات المالكة العربية صورة للأمير علي بن الحسين مع عائلته على حسابها في”أنستغرام” وعلقت عليها: “مندوبا عن الملك عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، يحضر حفل إنطلاق فعاليات “مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم” في دورته الرابعة”.

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أصوات جديدة تروي حكاياتنا

وقالت مؤسسة المهرجان ورئيسته الأميرة ريم علي عقيلة الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، خلال حفلة الافتتاح مساء الثلاثاء: “كلما تطورت السينما العربية وانتشرت في العالم، زاد عدد الذين يعرفون همومنا وهواجسنا وأفراحنا واهتماماتنا ويشاركوننا فيها”.

وأضافت “في هذه الدورة الرابعة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي -أول فيلم، نتطلع إلى سماع الأصوات الجديدة التي ستروي حكاياتنا في العقود القادمة”.

وتركز الدورة الرابعة على الأعمال الأولى، لأنه المهرجان السينمائي الأوَّل الذي يسلط الضوء على الإنجازات الأولى في صناعة الأفلام.

وتختار لجان تحكيم دولية أفضل فيلم عربي روائي طويل وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل وأفضل فيلم عربي قصير، ويختار الجمهور فيلمه الدولي المفضل لمخرج في عمله الأول.

من هي الأميرة الجليلة؟

ويبلغ عمر الأميرة الجليلة بنت علي بن الحسين، 17 عاماً، إذ وُلدت في 16 سبتمبر 2005، وهي الحفيدة رقم 9 في العائلة الملكية الأردنية، المؤلفة من 42 حفيداً وحفيدة.

تخرجت الأميرة جليلة منذ أيام من الثانوية العامة في مدرسة كينغز أكاديمي – King’s Academy، حيث نشر والدها الأمير علي بن الحسين، صورا لابنته خلال حفل تخرجها، مع شقيقه ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني.

وأُطلق عليها اسم الجليلة، نسبة لأصغر بنات الملك علي بن الحسين، ويتم تشبيهها إلى جدّتها الملكة علياء بشكل كبير.

ووالدتها هي الأميرة ريم الإبراهيمي، مواليد 1969، وهي ابنة الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق والمبعوث الخاص السابق لأمين عام الأمم المتحدة في سوريا.