إطلالة لينا خالد المثيرة من صلالة بالثوب الظفاري تثير حفيظة العمانيين

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وطن – في تطور أثار الجدل بين عدد من مواطني مدينة صلالة السياحية في سلطنة عمان، أعرب عدد من السكان عن استيائهم من الممارسات “الإشهارية” التي يقوم بها بعض “صناع المحتوى” العمانيين لكسب التفاعل بطريقة غير لائقة.

وتفاعل نشطاء مع مقاطع إعلانية بثها صانع المحتوى “أبو تركي” رفقة مواطنته المؤثرة “لينا خالد” خلال زيارتهم صلالة.

إلا أن إطلالة لينا خالد وملابسها التي وصفت بالمثيرة، عرضتها لانتقادات حادة.

وطرح أبو تركي ولينا خالد عشرات الهدايا لمتابعيهما ضمن مسابقة خلال زيارتهم صلالة، كان بينهما هواتف من نوع “آيفون” و”سيارات” فارهة.

حيث ظهر الثنائي في مقطع فيديو نشره “التاجر أبو تركي” عبر حسابه الرسمي على تطبيق السناب، بينما كانا يروجان لتلك الهواتف والسيارات بطريقة استفزت الكثيرين.0

وفي هذا السياق صرّح أحد متساكني ظفار في تغريدة على موقع “إكس” قائلاً: “نتمنى من وزارة الإعلام وضع حد لهذه هذي المشاهير تشهير اللبس بأهل المنطقة”.

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وتابع: “نحن أهل ظفار لنا احترامنا ونساءنا ليست كمثل كذا”.

مضيفا أنه “لنا طبعنا واحترمنا وليس لنا كمثل التافهين الذين يظهروا للناس خارج كمثل ما يظهر في الصورة”.

وختم قائلا “نحن ليس للترويج والاحترام مطلوب من الجميع”.

نتمنى من وزارة الاعلام وضع حد لهذه هذي المشاهير تشهير اللبس باهل المنطقة ، نحن اهل طفار لنا احترامنا ونساءنا ليست كمثل كذا. لنا طبعنا واحترمنا وليس لنا كمثل التافهين الذين يظهروا للناس خارج كمثل مايظهر في الصورة. نحن ليس لترويج والاحترام مطلوب من الجميع. pic.twitter.com/pbczFbbmxG — Panadol (@on_71m) August 10, 2023

ويساند هذا الرأي جزء لا بأس من العمانيين الذين يطالبون بـ “صناعة محتوى” هادفة وتكون مؤثرة بشكل إيجابي وبنّاء.