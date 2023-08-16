الأربعاء, أغسطس 16, 2023
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إطلالة لينا خالد المثيرة من صلالة بالثوب الظفاري تثير حفيظة العمانيين

تشهد منطقة صلالة إقبالاً غير مسبوق من العمانيين والوافدين الأجانب في فصل الخريف من كل عام لجمال مناظرها الطبيعية

كتب باسل سيد
المؤثرة العمانية لينا خالد
المؤثرة العمانية لينا خالد
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وطن – في تطور أثار الجدل بين عدد من مواطني مدينة صلالة السياحية في سلطنة عمان، أعرب عدد من السكان عن استيائهم من الممارسات “الإشهارية” التي يقوم بها بعض “صناع المحتوى” العمانيين لكسب التفاعل بطريقة غير لائقة.

وتفاعل نشطاء مع مقاطع إعلانية بثها صانع المحتوى “أبو تركي” رفقة مواطنته المؤثرة “لينا خالد” خلال زيارتهم صلالة.

لينا خالد بالثوب الظفاري
لينا خالد بالثوب الظفاري

إلا أن إطلالة لينا خالد وملابسها التي وصفت بالمثيرة، عرضتها لانتقادات حادة.

لينا خالد بالثوب الظفاري
إطلالة لينا خالد بالثوب الظفاري في صلالة

وطرح أبو تركي ولينا خالد عشرات الهدايا لمتابعيهما ضمن مسابقة خلال زيارتهم صلالة، كان بينهما هواتف من نوع “آيفون” و”سيارات” فارهة.

لينا خالد
المؤثرة العمانية لينا خالد

حيث ظهر الثنائي في مقطع فيديو نشره “التاجر أبو تركي” عبر حسابه الرسمي على تطبيق السناب، بينما كانا يروجان لتلك الهواتف والسيارات بطريقة استفزت الكثيرين.0

وفي هذا السياق صرّح أحد متساكني ظفار في تغريدة على موقع “إكس” قائلاً: “نتمنى من وزارة الإعلام وضع حد لهذه هذي المشاهير تشهير اللبس بأهل المنطقة”.

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وتابع: “نحن أهل ظفار لنا احترامنا ونساءنا ليست كمثل كذا”.

مضيفا أنه “لنا طبعنا واحترمنا وليس لنا كمثل التافهين الذين يظهروا للناس خارج كمثل ما يظهر في الصورة”.

وختم قائلا “نحن ليس للترويج والاحترام مطلوب من الجميع”.

ويساند هذا الرأي جزء لا بأس من العمانيين الذين يطالبون بـ “صناعة محتوى” هادفة وتكون مؤثرة بشكل إيجابي وبنّاء.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن

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