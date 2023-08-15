الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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الهدهد

رصد متحور كورونا “EG.5” في الكويت.. الصحة توصي الكويتيين بأمر ضروري

وزارة الصحة الكويتية دعت إلى ضرورة عدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية

كتب باسل سيد
رصد متحور كورونا
متحور كورونا في الكويت
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وطن- أفادت وزارة الصحة الكويتية عن رصدها لمتحور كورونا “إي جي 5” (EG.5)، والذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.

واستناداً للمعطيات العلمية الأولية، أوضحت الوزارة في بيان رسمي تناقلته وسائل الإعلام، بأنه لا يوجد دليل على أن متحور كورونا الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقاً.

الكويت.. رصد متحور EG.5 والذي يعد من متحورات فيروس كورونا

وتابع بيان وزارة الصحة الكويتية: “غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته على استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد.”

متحور كورونا EG.5 في الكويت
متحور كورونا EG.5 في الكويت

وأشارت الوزارة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات.

مضيفة أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار.

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ودعت وزارة الصحة في الكويت للالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، ورواد المؤسسات الصحية العلاجية، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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