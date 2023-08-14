غارق في الاستمتاع ولا يُبالي.. مشهد مثير لنجل الملك محمد السادس قد يستفز المغاربة (شاهد)

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وطن- في مشهد ملفت للنظر ونادر، قام الأمير مولاي الحسن، ولي العهد المغربي، بجذب الأنظار إليه عندما قام بركوب الدراجات المائية “الجت سكي” في إحدى شواطئ مدينة الحسيمة المغربية.

لقطات الأمير وهو يتزلج على مياه البحر باستخدام هذا الوسيلة البحرية الرياضية أثارت إعجاب الكثيرين، وتفاعل معها جزء واسع من المغاربة، مشيرين إلى أنه يمارس هواية هي أيضاً المفضلة لوالده.

وقد لاقت هذه اللقطات تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المغاربة عن إعجابهم بالأمير واستمتاعه بأوقاته بطريقة تنعكس إيجابيًا على صورة العائلة المالكة.

بينما رأى آخرون أن مثل هذه المشاهد التي تعبر عن مدى الرفاهية وحياة البذخ التي يعيشها الملك ونجله وأفراد الأسرة الحاكمة، قد تتسبب باستفزاز الشعب المغربي الذي يعيش أزمات اقتصادية طاحنة.

ودأب الملك محمد السادس، في السنوات الأخيرة، على قضاء عطلته الصيفية بشواطئ تطوان والحسيمة، التي يمارس بهما هوايته المفضلة “الجيت سكي”، رفقة أفراد من أسرته وبعض المقربين.

أميرنا #مولاي_الحسن يمارس نفس هوايات والده ملكنا #محمد_السادس حفظهما الله وأطال في عمرهما❤️👑❤️ pic.twitter.com/DFaBQnyY2l — Seloua Mouslim  (@MouslimSeloua) August 13, 2023

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محمد السادس ومولاي الحسن في مدينة الحسيمة

أفاد موقع “راديو تطوان” المحلي، نقلاً عن مصادره الخاصة، أن الملك محمد السادس قد حلّ بمدينة الحسيمة خلال الأيام القليلة الماضية، قادما إليها من المضيق، لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وقالت مصادر محلية للراديو، أن الملك محمد السادس سيقيم في مدينة الحسيمة رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بمقر إقامته بمنطقة بوسكور الشاطئية الواقعة بضواحي جوهرة البحر الأبيض المتوسط.

ولفتت ذات المصادر إلى أن السلطات الأمنية اتخذت كافة الترتيبات، لتأمين الزيارة الخاصة للملك محمد السادس، وتفادي وقوع أخطاء تكلف مسؤولين مناصبهم.

وأشارت أن زيارة الملك محمد السادس إلى الحسيمة، تأتي بالتزامن مع احتفالات المغاربة بذكرى ثورة المٓلك والشعب، التي ستتزامن مع يوم 20 أغسطس القادم، وذكرى عيد الشباب المجيد يوم 21 أغسطس، حيث من المنتظر أن تتخلل الزيارة أنشطة رسمية.

ومن المرجح أن تشمل تلك الأنشطة، حسب نفس المصدر، تدشين مشاريع جاهزة كالمستشفى الإقليمي الكبير والملعب الجديد للمدينة بالقرية الرياضية، وتدشين مدينة المهن والكفاءات بمدينة الناظور التي باتت جاهزة بشكل كامل.