حرقهم أحياء.. اعترافات صادمة لقاتل شقيقته وأسرتها في مصر: “استفزوني”

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وطن- كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة قتل بشعة بمنطقة “مساكن عين شمس” في القاهرة، ذهب ضحيتها امرأة وابنها وزوجها حرقاً بالبنزين على يد شقيقها الذي يعمل سائقاً.

وهي الجريمة التي أثارت صدمة كبيرة في أوساط المصريين خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية محلية، فقد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق مدعومة بسيارات الإسعاف. وبالفحص تبين وجود 3 جثث و11 مصابا بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث، وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقي القبض على المتهم.

جريمة هزت مصر والسبب خلافات على الميراث

وقال المتهم أمام فريق البحث، إن الواقعة سببها الخلافات العائلية حول الميراث حيث ماطلته شقيقته المجني عليها في دفع مبلغ 100 ألف جنيه مستحق عليها.

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وتابع المتهم أنه ذهب إليها أكثر من 10 مرات يطالبها بالمبلغ المالي ليقوم بتسديد مبلغ مالي وديون عليه، إلا أن شقيقته المجني عليها كانت تماطله في كل مرة.

وتابع أنه في المرة الأخيرة منذ أسبوعين أعطت مبلغ 3 آلاف جنيه له وأخبرته أنها سوف تقوم بجمع باقي المبلغ خلال أيام.

وبحسب موقع “القاهرة 24” المحلي، قال المتهم إنه أمهل شقيقته وقتا طويلا لتسديد المبلغ، وفي كل مرة كانت تماطله بحجة الظروف المادية وتعثرها.

إلا أنه استشاط غضبا عندما رأى صور أسرتها على بروفايل ابنها، وجميعهم في المصيف فقرر عدم التفريط والانتظار مرة أخرى.

وعند عودة شقيقته وزوجها وأولادهما من المصيف ذهب السائق على الفور ليقول لهم بحسب اعترافاته أن لديكم أموال وذهبتم للمصيف، وأنا علي ديون وعلى وشك السجن وانتم لا تعشرون بي.

فقابل زوج شقيقته مطالبته بالغضب وطرده وقال له “أنت ملكش فلوس عندنا”، وزاد ابن شقيقته من إغضابه فقام بنهره وطرده قائلا “لو جيت هنا تاني هضربك”.

وخرج السائق غاضباً ولكنه هدد بالعودة في اليوم التالي وقال لهم : “بكره هاجي وعايز فلوسي”، وفي هذه المرة أحضر المتهم زجاجة بنزين وحينما طرق الباب فتح له ابن شقيقته ونهره مرة أخرى، وزجره وطالبه بعدم المجيء مرة أخرى، وإلا سيضربه، فسكب السائق زجاجة البنزين على رأس ابن شقيقته وأشعل النيران فيه.

كما أشعل النيران في الشقة كاملة ليموت من فيها، ويصاب 11 آخرين من الأسرة والجيران بعد أن حاصرتهم النيران وارتفعت ألسنة الدخان.

تم نقل المصابين إلى المستشفى والمتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وألقت مباحث القاهرة القبض على المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

شهادة أحد الجيران

وكشف سيد هريدي، أحد شهود العيان أن المتهم أقدم على سكب البنزين داخل منزل شقيقته على الأبواب وعلى زوج شقيقته وأشعل النيران أولا داخل غرفة نوم زوج شقيقته وأغلق باب الغرفة عليه.

ثم استكمل في إشعال النيران داخل أركان الشقة، واضاف قائلاً : “دلق البنزين على جوز أخته وهو نايم وقفل عليه الباب، وجوز أخته مات وهو حاضن ابنه، وجوز اخته التانية نط من الشباك عشان ميولعش وقع على دماغه مات.”