الظهور الأول.. طيران عُمان يتألق بملعب تشيلسي في حضور محمد صلاح (شاهد)

وطن- كانت مباراة تشيلسي وليفربول الإنجليزيين، أمس الأحد، شاهدة على أول ظهور للعلامة التجارية للطيران العُماني على شاشات ملعب ستامفورد بريدج، في أول مباراة لـ “البلوز” لهذا الموسم.

وتعرّف المشجعون في ستاد ستامفورد بريدج- موطن فريق تشيلسي– ومشاهدي المباراة في كل مكان، من خلال شاشات العرض، على جمال الطبيعة العمانية والوجهات السياحية الأكثر شعبية.

كما أتاحت الومضات الإشهارية رؤية العلامة التجارية الجذابة للطيران العماني حول الاستاد، مع تواجد عدد من أفراد طاقم الضيافة الجوية بالطيران العماني في موقع الحدث أيضًا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وحسب الوكالة الإخبارية الرسمية، تُعدّ مباراة البلوز والريدز، التي جرت أمس الأحد، هي أول حدث رسمي يرتبط فيه الناقل الوطني العماني مع الفريق اللندني منذ توقيع الصفقة في، السادس من يوليو الماضي.

Much like Etihad co branding its B787 in Man City colours, Oman Air would also be painting one its B787 in Chelsea colours #aerowanderer #aviation #chelsea #omanair pic.twitter.com/8ykhfsKUEf

Oman Air’s 3 year partnership with Chelsea football club set to begin this Sunday when the Premier League begins

وفي تفاصيل المباراة، فقد حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي، في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وبينما كان ليفربول السبّاق بهدف عن طريق لويس دياز بعد تمريرة رائعة من الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، عادل البلوز النتيجة عبر مدافعه ديساسي في الدقيقة 37 بعد تمريرة من تشيلويل لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما.

وكان الطيران العُماني وهو الناقل الوطني لسلطنة عُمان قد أعلن، في 6 يوليو المنقضي، عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

والذي يتم بموجبها منح الطيران العُماني، صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي الإنجليزي مدة السنوات الثلاث المقبلة.

ومن أبرز مزايا الاتفاقية، الهويةُ البصرية المُصمَّمة خصيصًا للعلامة التجارية المشتركة على جسم إحدى طائرات الناقل، والتي سيتم الكشف عنها بنهاية العام الحالي، بالإضافة إلى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالجهتين.

ويُصنَّف نادي تشيلسي ضمن الأندية الأعلى تصنيفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يُعد أحد أشهر دوريات كرة القدم وأكثرها متابعةً، ما من شأنه أن يُعزز مكانة السلطنة كأفضل الوجهات الخليجية والآسيوية.

We are delighted to announce a new partnership with @omanair as our new Official Airline Partner in a multi-year deal! ✈️

Flying to more than 50 destinations worldwide, including daily flights from Muscat to London! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023