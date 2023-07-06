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مفاجأة.. اتفاق الرعاية بين الطيران العماني وتشيلسي لا يشمل هذا الأمر

الطيران العماني يجلب نجوم تشيلسي إلى عُمان ويظهر في الملاعب الإنجليزية - لكن هناك شيء مفاجئ لا يشمله الاتفاق!

كتب باسل سيد
اتفاقية الطيران العماني وتشيلسي
اتفاقية الطيران العماني وتشيلسي
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وطن – كشف دكتور خالد البلوشي، مدير أول الشؤون الحكومية بالطيران العماني، عن تفاصيل جديدة بشأن اتفاق الرعاية الممتد لـ 3 سنوات الذي وقعه الناقل الوطني العماني مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح “البلوشي” في مقابلة مصورة له مع إذاعة “هلا اف ام” العمانية، أن الطائرة العمانية التي تحمل شعار تشيلسي، ستكون هي الطائرة الوحيدة التي تحمل هذا الشعار ضمن طائرات الناقل الوطني، وستقوم برحلات من مسقط إلى مطار هيثرو في لندن بصفة يومية لمدة 3 سنوات.

ولفت المسؤول العماني إلى أنه من المميزات الجميلة لهذا التعاقد هو السماح للعديد من لاعبي النادي المشاهير في الدوري الإنجليزي وأيضا بعض الأندية الأخرى، بالحضور إلى السلطنة والترويج لها.

اتفاق الرعاية لا يشمل وضع الشعار على أقمصة نادي تشيلسي

وذلك من خلال تواجدهم على متن الطيران العماني وقيامهم بعمل جولات سياحية داخل ولايات ومحافظات سلطنة عمان، للتعريف بالمقومات السياحية لها.

إضافة إلى أن مضيفي الطـيران العماني والعديد من المنتسبين له سوف يكون لهم الحضور وتمثيل الطيران العماني، من خلال زي الطـيران العماني المتواجد في ساحة الملاعب قبل بداية أي مباراة، يقول الدكتور خالد البلوشي.

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الطيران العماني وتشيلسي
اتفاق الرعاية لا يشمل وضع الشعار على أقمصة نادي تشيلسي

وفي إجابته على هذا السؤال قال البلوشي: “بالنسبة لقميص نادي تشيلسي ليس في البرنامج في الوقت الحالي.”

وأوضح أن العلاقة القائمة حاليًا تقتصر على وجود شعارات نادي تشيلسي والطيران العماني على الطائرة.

الطيران العماني راعيا لـ تشيلسي رسميا

وأعلن في سلطنة عمان، الخميس، عن توقيع الطيران العُماني لاتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

وسيُمنح الطيران العُماني بموجب هذه الاتفاقية صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي لمدة 3 سنوات.

وتشمل الاتفاقية، الهوية البصرية المصممة خصيصًا للعلامة التجارية المشتركة على جسم إحدى طائرات الناقل، والتي سيكشف عنها نهاية العام الحالي.

بالإضافة إلى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالجهتين.

المصدرإذاعة هلا اف ام + تويتر - رصد وتحرير وطن

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