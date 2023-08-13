ما سبب وجوب حمل صورة جواز السفر عند السفر؟

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وطن-الاحتفاظ بصورة لجواز السفر يمكن أن يوفر لك رحلة آمنة، لكن، كيف ذلك؟

هل تعلم أن حمل صورة جواز السفر في أمتعتك يمكن أن يخلصك من أكثر من مشكلة عند السفر؟ على الرغم من أن هذا قد يبدو أنه أمرًا غير مهم، إلا أن الاحتفاظ بصورة محدثة لوجهك يمكن أن يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك في مواجهة فقدان أو ضياع جواز السفر.

وفيما يلي كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، سبب وجوب حمل صورة جواز السفر عند السفر.

الاحتفاظ بصورة جواز السفر عند السفر

لا شكّ في أن الجميع يعشق السفر إلى جميع أنواع الوجهات في الصيف، لذا عليك أن تستعدّ بشكل لازم قبل المغادرة، وبالإضافة إلى تجهيز أمتعتك، لا تنسى دفتر صورك الشخصية.

أولاً، من الضروري أن تفكر في الملابس التي سترتديها، ولا تنسى حقيبة أدوات الزينة، وجميع أنواع الإكسسوارات التي تعتقد أنك ستحتاجها في رحلتك، ولكن، أضف إلى ذلك، صورة جواز السفر التي ستمنحك بعض الراحة، لاسيما إذا فقدت جواز السفر. وبحسب ما شرحته مستخدمة على حسابها على الـTikTok، أصبحت هذه النصيحة واحدة من أكثر النصائح مشاهدة ومشاركةً.

وأوضحت الفتاة عبر حسابها azul_mistico tiktoker، بأنه ينبغي حمل صورة جواز السفر دائمًا في أمتعتنا. وهذه في الحقيقة، نصيحة تستند إلى تجربة شخصية، حيث كانت هذه الفتاة على وشك أن تفوّت رحلتها، ولأنها كانت تحمل صورة جواز سفر، تغلّبت على النكسات مثل ضياع الأوراق الرسمية والشخصية الضرورية للسفر، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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وفي الواقع، في مثل هذه الظروف، هناك إمكانية للحصول على جواز سفر طارئ من مركز الشرطة الموجود في المطار نفسه. إذ قالت الشابة أيضًا أنه إذا كنت في الخارج، فيمكنك الذهاب إلى قنصلية أو سفارة. وفي كلتا الحالتين، من المحتمل أن تكون صورة الهوية مطلوبة كجزء من العملية. كما أفادت: “نظرًا لصعوبة العثور على أكشاك التصوير بشكل متزايد، فإن التقاط صورة لجواز السفر يمكن أن يكون هو الفرق بين قدرتك على اللحاق بتلك الرحلة أم لا”.

وعلاوة على ذلك، صرحت الشابة عبر حسابها على موقع التيك توك، بأنها لم تفكر في هذا الإجراء الوقائي بنفسها حتى واجهت هذا الموقف شخصيًا، والذي تمكنت من حله بفضل مساعدة أحد الأصدقاء. لحسن الحظ عثرت على صورة قديمة في هاتفها وطبعها لها صديق عزيز في مدريد وأحضرها لها في المطار. وقالت في هذا السياق: “منذ ذلك الحين أحمل صورتي معي دائمًا”.

وختمت الصحيفة بالقول، إنه من الجيّد حمل صورة جواز سفر “احتياطية”، ليكون المسافر أكثر أمانًا في مواجهة ضياعه.