امرأة عارية الصدر تُحرج الرئيس الإماراتي محمد بن زايد (فيديو)

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وطن- أظهر مقطع فيديو متداول التقاط سيّدة مكشوفة الصدر، صورة مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك خلال تجواله بأحد شوارع البلاد ما وضعه في موقف محرج.

واقتربت السيدة التي لم يتسنّ لـ “وطن” التأكد من جنسيتها، من الرئيس الإماراتي بطريقة أثارت ردود فعل واسعة لاحقاً، حول الإطلالة المكشوفة التي ظهرت بها.

امرأة عارية تثير الجدل بعد التقاطها صورة مع ابن زايد

تفاعل مع هذا المقطع كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من الأفراد عن آرائهم المتباينة حول مدى قبولية هذا السلوك والتصرف.

وتم تبادل الآراء حول حرية التعبير والتصرف والحدود الاجتماعية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شكراً امير الذوق والتواضع #محمد_بن_زايد ،،، شكراً من أطفال #الكويت كلهم باحتضانك أقرانهم …سيتذكر هولاء الاطفال حنانك والصوره ستبقى ملازمه معهم ….شيخ محمد دروس الذوق والالفه نتلقاها منك!!! #الامارات #الكويت pic.twitter.com/UyZPcd8Scw — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 8, 2023

وتخلت الإمارات منذ زمن بعيد عن الهوية المحافظة التي كانت تتسم بها منطقة الخليج، وباتت الإمارات وخاصة إمارة دبي مركزا للدعارة والخمور يقصده راغبي المتعة الحرام من كل بقاع العالم.

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ويشار إلى أن محمد بن زايد، هو الحاكم الفعلي للإمارات منذ سنوات حتى عندما كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي، حيث كان هو المتحكم الفعلي في كل أمور الحكم بينما الرئيس الراحل خليفة بن زايد كان مجرد (صورة) منذ تعرضه لوعكة صحية غامضة عام 2014، اتُهم محمد بن زايد نفسه بالوقوف ورائها.

ويحكم ابن زايد الإمارات بالحديد والنار، وينتهج سياسات قمعية جعلته محل انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية.

ولدوره المعروف في إجهاض ثورات الربيع العربي، ودعم الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة العربية، أطلق عليه لقب “شيطان العرب” الذي بات يلازمه كظله.