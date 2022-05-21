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قبر خليفة بن زايد .. ما ظهر بداخله يثير الجدل وهذا ما فعله نجله حافيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
قبر خليفة بن زايد watanserb.com
زيارة محمد بن خليفة بن زايد قبر والده

وطن- ظهر الشيخ محمد بن خليفة بن زايد، نجل رئيس الإمارات الراحل، عند قبر والده في أحدث ظهور، ولاقت صورته تفاعلا كبيرا بين الإماراتيين.

محمد بن خليفة بن زايد يزور قبر والده

الصورة التي انتشرت بين النشطاء الإماراتيين بتويتر، أظهرت محمد بن خليفة بن زايد، عند قبر والده خليفة وهو يدعو له بالرحمة.

وكان نجل خليفة بن زايد، يقف حافيا أمام قبر والده، حيث رفع أكف الضراعة إلى الله يدعو له بالرحمة والمغفرة ويقرأ القرآن على روحه.

وكانت الإمارات أعلنت، الجمعة 13 مايو، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشكل رسمي. بينما تقارير تحدثت عن وفاته قبل هذا التاريخ بأسبوعين وسط تكتم رسمي على الخبر.

وكانت (وطن) أول صحيفة تنشر خبر وفاة الشيخ زايد، قبل إعلان الخبر رسميا، حيث أمدتنا مصادر داخلية مطلعة بالخبر وقتها، مشيرة إلى أنه تم التكتم عليه من قبل الشيخ محمد بن زايد، لحين ترتيب أمور بيت الحكم.

صورة محمد بن خليفة بن زايد، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء. بينما استنكر آخرون ظهور قبر الشيخ خليفة بهذه الهيئة.

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قبر أم استراحة؟

وظهر القبر وكأنه استراحة، يوجد فوقه خيمة فخمة مجهزة بها إضاءة، وأمام القبر أيضا سجاد مفروش وكراسي للجلوس.

المشهد الذي اعتبره البعض غير مناسب للقبور التي في الأصل يؤخذ منها العبرة، لا أن تزين وتفرش كأنها مكان مؤهل للسكن كما ظهر.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”اللهم اغفر له وارحمه.. بس هذي المظلة اللي محطوطة على قبره ليه والكراسي.”

صورة قبر خليفة بن زايد تثير تفاعلاً كبيراً بين النشطاء .. ما السبب!؟

مضيفا:”يا أهلنا في الإمارات لا ينفع الميت الا الدعاء والصدقة عنه.”

مغرد آخر كتب مدافعا وموضحا أن “هذه المظلة لزوار المقبرة، لأن الجو في هذه الأيام حار.”

فيما استنكر “علي السلوم”، دعاء نجل الشيخ خليفة وهو مستقبل القبر، حيث غرد:”المهم عند زيارة القبور هو الدعاء للميت وأن يكون متجه للقبلة لا للقبر.”

وأكمل:”ثم الصحيح السنة الدعاء وليس قراءة الفاتحة، رحم الله موتانا وموتى المسلمين.”

ويشار إلى أن محمد بن خليفة بن زايد، يبلغ من العمر (50 عاما). ولدى رئيس الإمارات الراحل ابن أكبر هو الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد (57 عاما).

فضلا عن 6 بنات للشيخ خليفة هن:(شما وموزة وعوشة وشيخة، ولطيفة وسلامة).

محمد بن زايد رئيسا للإمارات

وبات الشيخ محمد بن زايد، بعد وفاة الشيخ خليفة وبشكل رسمي رئيس الإمارات، وحاكم أبوظبي.

محمد بن زايد يحمل نعش أخيه خليفة watanserb.com
محمد بن زايد يحمل نعش أخيه خليفة

ومنذ سنوات يتحكم محمد بن زايد، بمفاصل الدولة ويعد هو الحاكم الفعلي رغم أنه لم يتقلد المنصب رسميا إلا بعد وفاة الشيخ زايد.

وكانت تقارير تحدثت عن دور مشبوه لمحمد بن زايد، في مرض أخيه الراحل خليفة بن زايد، وتعرضه لسكتة دماغية في 2014 أبعدته عن المشهد تماما.

برج خليفة وقبر خليفة

وكان ناشطون تداولوا صورا لقبر الشيخ خليفة بن زايد، عقب انتهاء مراسم الدفن عقدوا من خلالها مقارنات بين البرج الشهير “خليفة” الذي سمي باسمه في دبي وقبره الحالي.

واتخذ المغردون من صورة قبر خليفة بن زايد عبرة، مشيرين إلى أن نهاية الجميع ستكون إلى نفس المسوى مهما علا ملكه وارتفع شأنه.

موعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد .. نشطاء ينشرون صوراً تكذب الرواية الرسمية!

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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