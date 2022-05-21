قبر خليفة بن زايد .. ما ظهر بداخله يثير الجدل وهذا ما فعله نجله حافيا

وطن- ظهر الشيخ محمد بن خليفة بن زايد، نجل رئيس الإمارات الراحل، عند قبر والده في أحدث ظهور، ولاقت صورته تفاعلا كبيرا بين الإماراتيين.

محمد بن خليفة بن زايد يزور قبر والده

الصورة التي انتشرت بين النشطاء الإماراتيين بتويتر، أظهرت محمد بن خليفة بن زايد، عند قبر والده خليفة وهو يدعو له بالرحمة.

الشيخ محمد بن خليفه بن زايـد آل نهــيان حفظه الله ورعاه يقرأ الفاتحة على روح والده الشيخ خليفة رحمه الله تعالى 🤲 pic.twitter.com/KAKKqc3Vd5 — نبيل آل علي 🇦🇪 (@Nabeelalali1976) May 20, 2022

وكان نجل خليفة بن زايد، يقف حافيا أمام قبر والده، حيث رفع أكف الضراعة إلى الله يدعو له بالرحمة والمغفرة ويقرأ القرآن على روحه.

وكانت الإمارات أعلنت، الجمعة 13 مايو، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشكل رسمي. بينما تقارير تحدثت عن وفاته قبل هذا التاريخ بأسبوعين وسط تكتم رسمي على الخبر.

وكانت (وطن) أول صحيفة تنشر خبر وفاة الشيخ زايد، قبل إعلان الخبر رسميا، حيث أمدتنا مصادر داخلية مطلعة بالخبر وقتها، مشيرة إلى أنه تم التكتم عليه من قبل الشيخ محمد بن زايد، لحين ترتيب أمور بيت الحكم.

صورة محمد بن خليفة بن زايد، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء. بينما استنكر آخرون ظهور قبر الشيخ خليفة بهذه الهيئة.

قبر أم استراحة؟

وظهر القبر وكأنه استراحة، يوجد فوقه خيمة فخمة مجهزة بها إضاءة، وأمام القبر أيضا سجاد مفروش وكراسي للجلوس.

المشهد الذي اعتبره البعض غير مناسب للقبور التي في الأصل يؤخذ منها العبرة، لا أن تزين وتفرش كأنها مكان مؤهل للسكن كما ظهر.

اللهم اغفرله ورحمه بس هذي المظله الي محطوطه على قبره ليه والكراسي ياأهلنا في الامارات لاينفع الميت الا الدعاء والصدقه عنه — Saued🇸🇦💙سعود (@sd_Abrui1234567) May 21, 2022

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”اللهم اغفر له وارحمه.. بس هذي المظلة اللي محطوطة على قبره ليه والكراسي.”

مضيفا:”يا أهلنا في الإمارات لا ينفع الميت الا الدعاء والصدقة عنه.”

مغرد آخر كتب مدافعا وموضحا أن “هذه المظلة لزوار المقبرة، لأن الجو في هذه الأيام حار.”

فيما استنكر “علي السلوم”، دعاء نجل الشيخ خليفة وهو مستقبل القبر، حيث غرد:”المهم عند زيارة القبور هو الدعاء للميت وأن يكون متجه للقبلة لا للقبر.”

وأكمل:”ثم الصحيح السنة الدعاء وليس قراءة الفاتحة، رحم الله موتانا وموتى المسلمين.”

ويشار إلى أن محمد بن خليفة بن زايد، يبلغ من العمر (50 عاما). ولدى رئيس الإمارات الراحل ابن أكبر هو الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد (57 عاما).

فضلا عن 6 بنات للشيخ خليفة هن:(شما وموزة وعوشة وشيخة، ولطيفة وسلامة).

محمد بن زايد رئيسا للإمارات

وبات الشيخ محمد بن زايد، بعد وفاة الشيخ خليفة وبشكل رسمي رئيس الإمارات، وحاكم أبوظبي.

ومنذ سنوات يتحكم محمد بن زايد، بمفاصل الدولة ويعد هو الحاكم الفعلي رغم أنه لم يتقلد المنصب رسميا إلا بعد وفاة الشيخ زايد.

وكانت تقارير تحدثت عن دور مشبوه لمحمد بن زايد، في مرض أخيه الراحل خليفة بن زايد، وتعرضه لسكتة دماغية في 2014 أبعدته عن المشهد تماما.

برج خليفة وقبر خليفة

وكان ناشطون تداولوا صورا لقبر الشيخ خليفة بن زايد، عقب انتهاء مراسم الدفن عقدوا من خلالها مقارنات بين البرج الشهير “خليفة” الذي سمي باسمه في دبي وقبره الحالي.

ذاك برج #خليفة_بن_زايد

وهذا قبر #خليفة_بن_زايد. فاتعظ يامن جعلك الله له في الأرض خليفة. pic.twitter.com/LZuvAYzi0c — The King (@fha_mohamed) May 14, 2022

واتخذ المغردون من صورة قبر خليفة بن زايد عبرة، مشيرين إلى أن نهاية الجميع ستكون إلى نفس المسوى مهما علا ملكه وارتفع شأنه.