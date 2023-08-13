“الأتراك ليسوا عنصريين”.. حقيقة ما يحدث في تركيا ومحاولة للفتنة تدعمها جهات مشبوهة

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وطن- أطلق ناشطون عبر تويتر وسم “الأتراك ليسوا عنصريين” على منصة “إكس” ـ تويتر سابقا ـ بهدف التعبير عن التضامن ونشر رسائل إيجابية، تؤكد على عدم التمييز والتعصب وتعزيز قيم التعايش والتسامح بين المقيمين العرب في تركيا والأتراك أنفسهم.

يأتي هذا الوسم في سياق من التصعيد في الحملات المتبادلة بين نشطاء أتراك وعرب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية انتشار مقاطع فيديو لاعتداءات تعرّض لها مقيمون عرب، بعضها حقيقي وأكثرها كاذب.

لقد مكثت في تركيا ما يزيد عن ست سنوات و ما رأيت منهم إلا الخير فجزاهم الله خير الجزاء الأتراك و العرب اخوة و نسأل الله عز و جل إن لا يفرق بين الأخوة 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🌹🌹🌹🌹🌹#الاتراك_ليسوا_عنصريين — نبيل السبسبي (@NAlsbsby) August 13, 2023

تفاعل المستخدمون على “إكس” بشكل إيجابي مع هذا الوسم من خلال مشاركة تغريدات تبرز تجاربهم الشخصية مع الأصدقاء والمعارف الأتراك.

وكذلك تجاربهم الإيجابية في التعامل مع المجتمع التركي. تم تداول قصص حقيقية عن التعايش السلمي والتعاون المشترك بين الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة.

اليوم كنت في الترام و في محطة TOPKAPI صعدت امرأة عربية مع طفلين , بدأ أحد الطفلين بالبكاء لعدم وجود كراسي فارغة , 4 أتراك في نفس اللحظة قاموا عن كراسيهم و حلو الموضوع بطريقة أكثر من رائعة .. !!#الاتراك_ليسوا_عنصريين — AbdulBari Property Advisor 🇹🇷 (@abdulbari_tr) August 13, 2023

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أردوغان يرفض العنصرية في تركيا

ومن الأمثلة على ذلك، ماجاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سابق مع طلبة أتراك وأجانب، قال فيه إن”بعض المواطنين في بلادنا يقولون لا نحب اللغة العربية. هذه قلة أدب فالأحرف العربية التي لا نريد رؤيتها تُستخدم اليوم في الأدبيات الدولية وفي الأمم المتحدة كلغة رسمية متحدثة”.

رد قوي من الرئيس #أردوغان على من يكره اللغة العربية. هذا الموقف الذي يعبر عنا، ويمثل ثقافة وحضارة هذا الشعب وهذه الأمة. pic.twitter.com/Ehe4Z1hTCw — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 26, 2022

وفي سياق متصل، كتب الناشط التركي “محمد أردوغان” في حسابه على إكس “السلام عليكم اخوتي العرب؛إننا نرى الحملات المعادية من طرف العنصريين العرب والاتراك والتي هدفها تفرقة الشعبين التركي والعربي”.

وأضاف أنه “لكي لا يصلوا لاهدافهم ارجوا من الشرفاء اهلنا العرب الواعيين ان ينشروا تحت هذا وسم “الاتراك ليسوا عنصريين” المواقف الحسنة للاتراك اتجاه اخواننا العرب”.

وتابع “اخوتي؛ لعقود علموننا ان العرب خونة، وعلموا العرب ان الاتراك ظالمون ولكن كلنا نعلم ان هذا مخططاً للانكليز غايته التفرقة بين العرقين. الشرفاء من العرب والاكراد هم اخواننا لا يفرقنا احد باذن الله هكذا نُعلم اطفالنا، اجيال تركيا الجديدة”.

📍اخوتي؛ لعقود علموننا ان العرب خونة، وعلموا العرب ان الاتراك ظالمون ولكن كلنا نعلم ان هذا مخططاً للانكليز غايته التفرقة بين العرقين. الشرفاء من العرب والاكراد هم اخواننا لا يفرقنا احد باذن الله هكذا نُعلم اطفالنا، اجيال #تركيا الجديدة#الاتراك_ليسوا_عنصريين

⤵️ pic.twitter.com/zC6oEjSwti — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) August 13, 2023

تفاعل واسع مع الوسم

وقال الدكتور “حذيفة عبد الله عزام” في السياق “يا أخي في الهند أو في المغرب.. أنا منك أنت مني أنت بي.. لا تسل عن عنصري أو نسبي.. إنه الإسلام أمي وأبي”.

وواصل “يا أخا الإسلام في كل مكان.. قم نفك القيد قد آن الأوان.. واصعد الربوة واهتف بالأذان.. وارفع القرآن دستور الزمان”.

يا أخا الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آن الأوان واصعد الربوة واهتف بالأذان وارفع القرآن دستور الزمان#الاتراك_ليسوا_عنصريين — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) August 13, 2023

وتحت ذات الوسم أيضاً، علّق “ياسر” قائلا “لن تتخلص تركيا من ظاهرة العنصرية الا بسن قانون رادع يعاقب العنصريين وانتاج مسلسلات مثل مستوى مسلسل ارطغرل لتوعية الشعب التركي من العنصريين الذين يحرضوهم على العرب والمسلمين، معاً لتصحيح مفاهيم إخواننا الأتراك المُضَلَّلِين من الإعلام”.

وأضاف صاحب حساب على إكس باسم “الحمروني” قائلا: “لا أعرف الأتراك في بلادهم لكنّي عملت معهم في دولتين مختلفتين وكانت علاقتنا يسودها الاحترام ولا أشكّ أن منهم كما منّا من هم عنصريون.”

وتابع:”ولا أكتب على هذا الوسم إلاّ يقينًا منّي بأن من يضخّم هذه الأحداث لا يريد بالمسلمين خيرا، عربهم وعجمهم. #العرب_ليسوا_عنصريين #الاتراك_ليسوا_عنصريين”.

لا أعرف الأتراك في بلادهم لكنّي عملت معهم في دولتين مختلفتين وكانت علاقتنا يسودها الاحترام ولا أشكّ أن منهم كما منّا من هم عنصريون ولا أكتب على هذا الوسم إلاّ يقينًا منّي بأن من يضخّم هذه الأحداث لا يريد بالمسلمين خيرا، عربهم وعجمهم. #العرب_ليسوا_عنصريين و #الاتراك_ليسوا_عنصريين pic.twitter.com/BDxeJSRtDI — الحَمْرُونِي (@bnmejid) August 13, 2023

القانون التركي يردع التمييز والعنصرية

يُعاقب بالسحن من سنة إلى ثلاثة سنوات من حرض علانية شريحة من السكان ذات خصائص مختلفة، من حيث الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو المذهب أو المنطقة، على الكراهية والعداوة ضد شريحة أخرى من السكان، ما يتسبب بوجود خطر واضح ووشيك على السلامة العامة، بحسب المادة “216” من قانون العقوبات التركي.

ويعاقب أي شخص يهين علنًا جزءًا من السكان على أساس الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو الطائفة أو الجنس أو الاختلافات الإقليمية، بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة.

لا تقبل على نفسك أن تكون ضمن حملة قذرة ضد الدولة التركية

زرنا تركيا عدة مرات لم نرى ما يرجون له من كذب و إصطياد في الماء العكر و إستغلال أحداث مفتعلة و كاذبة

قبل أن تغرد بأي كلمة ضد الدولة التركية تذكر جيدا أنها دولة مسلمة شفيقة و يراد بها مخطط قذر #الاتراك_ليسوا_عنصريين — ندى التهتموني (@nadayosortahtam) August 13, 2023

كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة، من أهان علانية القيم الدينية التي يتبناها جزء من الجمهور، إذا كان الفعل مناسبا للإضرار بالسلم العام.

وتنص المادة العاشرة من الدستور التركي أن الجميع سواسية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس، أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو أسباب مماثلة.