اعتذار مصري عاجل لجهة مغربية ينزع فتيل أزمة “مُقاطعة”.. ما القصة؟

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وطن- اعتذرت إدارة ملتقى الرواد السياحي للفنون والإبداع، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية، رسميا للوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرة المقررة في الفترة ما بين، 12 و15 أكتوبر، القادم.

وأفادت اللجنة المنظمة في بلاغ إنها “قامت بتعديل جميع الدعوات والإعلانات المنشورة التي تتضمن خريطة المغرب لتشمل الأقاليم الجنوبية”، معبّرة عن اعتذراها عن هذا الخطأ الذي وصفته بـ”غير المقصود”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ندّدت الجامعة الوطنية للحلاقة بالمغرب، بـ “بتر الصحراء من خريطة المملكة”.

وطالبت في بيان استنكاري على الفيسبوك من “كل المنتسبين لقطاع الحلاقة والتجميل بالمغرب إلى مقاطعة كل التظاهرات المنظمة بمصر في حال عدم تصحيح هذا الخطأ”، قبل أن تقوم بسحب هذا البيان، إثر تدارك الجهة المنظمة، للموقف.

وسيُقام هذا الملتقى، الذي سيجمع خبراء في مجال الفن والصناعات التجميلية، في دورته الأولى على أرض الكنانة بإدارة مشتركة من ممثلين لثلاث دول عربية، هي: الجزائر ولبنان وسوريا، فيما ستعرف فعالياته مشاركة 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.