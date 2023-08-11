رئيس أوغندا يتحدى البنك الدولي بعد تعليق التمويل بسبب قانون المثليين: سنواصل إعدامهم!

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وطن- ندد الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بقرار البنك الدولي تعليق التمويل الجديد استجابة لقانون صارم ضد “المثليين” وتعهد بإيجاد مصادر بديلة للائتمان.

وقال وزير المالية هنري موساسيزي إن بلاده ستضطر إلى مراجعة ميزانيتها لاستيعاب التأثير المحتمل لهذه الخطوة.

وكان البنك الدولي قد أعلن في بيان له إن القانون ، الذي يفرض عقوبة الإعدام على أفعال جنسية مثلية معينة ، يتعارض مع قيمه وإنه سيوقف التمويل الجديد حتى يتمكن من اختبار إجراءات لمنع التمييز في المشاريع التي يمولها.

ووفقا لوكالة “رويترز“، لدى البنك الدولي حافظة حالية تبلغ 5.2 مليار دولار في أوغندا، مؤكدة على أن هذه المشاريع لن تتأثر بقرار البنك الجديد.

وأثار قانون مكافحة المثلية الجنسية ، الذي سُن في مايو/آيار الماضي ، انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوقية محلية ودولية وحكومات غربية، على الرغم من أنه يحظى بشعبية كبيرة في الداخل.

لا استسلام لضغوط المؤسسات الأجنبية

وردا على قرار البنك الدولي، أكد “موسيفيني” في بيان إن أوغندا تحاول تقليص الاقتراض بأي حال ولن تستسلم لضغوط المؤسسات الأجنبية.

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وقال: “لذلك ، من المؤسف أن يجرؤ البنك الدولي والجهات الفاعلة الأخرى على إجبارنا على التخلي عن عقيدتنا وثقافتنا ومبادئنا وسيادتنا باستخدام المال. فهم يستخفون حقًا بكل الأفارقة”.

وأوضح “موسيفيني” أنه إذا احتاجت أوغندا إلى الاقتراض ، فيمكنها الاستفادة من مصادر أخرى، وإن إنتاج النفط المتوقع أن يبدأ بحلول عام 2025 سيوفر إيرادات إضافية، معربا عن أمله أن يعيد البنك الدولي النظر في قراره.

اللجوء للبرلمان لتعديل الميزانية

من جانبه، قال وزير المالية الشاب هنري موساسيزي للبرلمان، إن الحكومة ستطلب من البرلمان التصويت من خلال ميزانية معدلة للفترة 2023-2024 (يوليو – يونيو) لتعكس الأثر المالي المحتمل لتعليق الإقراض.

وقال موساسيزي للنواب “سنأتي خلال أسبوع أو نحو ذلك … لنطلب موافقتكم.”

عقوبات أمريكية ضد أوغندا

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات على بعض المسؤولين الأوغنديين استجابة للقانون، كما أمر الرئيس جو بايدن بمراجعة المساعدات الأمريكية لأوغندا.