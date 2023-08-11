استقالات جماعية في نادي الوحدات الأردني رفضا للتطبيع بعد قرار اللعب مع نادٍ إماراتي !

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وطن- بعد أسابيع من الشد والجذب وتبادل الاتهامات، قرر نادي الوحدات الأردني المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا أمام نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي على الرغم من تطبيع النادي الإماراتي الذي خاض مؤخرا مباراة ودية مع نادي إسرائيلي، بالإضافة إلى ضمه لاعبا إسرائيليا بين صفوفه.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أصدر نادي الوحدات بيانا أكد فيه قرر المشاركة أمام الفريق الإماراتي، رغم المطالبات الواسعة بالانسحاب.

وبرر الوحدات قراره بالمشاركة رغم الضغط الجماهيري، ورفض أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة لذلك، بأن ذلك يأتي “سعيا لعدم زج الأردن بأي شيء من شأنه التسبب بالإحراج لهذا الوطن على صعيد السياسة الخارجية مع الأشقاء العرب”.

كما نوه البيان إلى أن الانسحاب كان قد يكلف الوحدات عقوبات وغرامات مالية كبيرة، إذ سيتم حرمان النادي من المشاركات الآسيوية لمدة عامين.

ودعا النادي جماهيره ومحبيه للاصطفاف حوله والحفظ على رمزيته التي وجد من أجلها، وكذلك العمل على اغلاق الباب في وجه كل من تسول له نفسه الاساءة للنادي ومحاولة تهميشه، بحسب البيان.

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استقالة جماعية لـ 6 من أعضاء مجلس الإدارة الـ11

وعلى الرغم من أن البيان زعم أن القرار صدر بإجماع أعضاء مجلس الإدارة على القرار، أعلن ستة من أعضاء المجلس الـ11 عن تقديم استقالتهم على الفور، ليتم حل المجلس، وانتظار لجنة مؤقتة لتسيير أمور النادي.

كما قدم أعضاء في المكتب الإعلامي وموظفون آخرون في النادي استقالاتهم؛ احتجاجا على المشاركة أمام الفريق الإماراتي الذي خاض مباراة ودية مع فريق إسرائيلي قبل أيام.

تساؤلات حول من المسؤول عن صدور القرار

وأثار قرار مجلس الادارة المزعوم الكثير من التساؤلات حول من هو المسؤول عنه، رغم اعلان 6 من أصل 11 من مجلس الادارة الاستقالة الفورية.

‏وفي هذا الساق، تساءل الناشط السياسي هيثم العياصرة عبر حسابه على فيسبوك قائلا: “بعد استقالة ٦ أعضاء من أصل ١١ من مجلس إدارة نادي الوحدات فلقد تأكد وتبين أن مجلس الإدارة لم يجتمع أصلا ولم يصوّت على قرار المشاركة”.

وأضاف:”كيف صدر بالإجماع ؟ ومن أين صدر القرار؟”.

هتافات الجماهير ضد التطبيع

وكانت جماهير نادي الوحدات هتفت الخميس ضد التطبيع، خلال لقاء الفريق بالدوري المحلي أمام نادي الجليل، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.