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زوجة تامر حسني الجديدة مهندسة تزوجها سرا قبل انفصاله عن بسمة.. حساب شهير بانستغرام كشف هويتها

تامر حسني، حسب مزاعم صفحة إخبارية على إنستغرام، تزوّج في 20 مارس الماضي المهندسة المصرية هند الحاج، قبل أكثر شهر من الإعلان الرسمي لطلاقه من المغربية بسمة بوسيل في 27 أبريل

كتب فهمي الورغمي
زوجة تامر حسني الجديدة مهندسة تزوجها سرا قبل انفصاله عن بسمة.. حساب شهير بانستغرام كشف هويتها
تامر حسني
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وطن- يتصدّر اسم تامر حسني الساحة الفنية العربية في الأشهر الأخيرة، ليس فقط لمشاركاته الفنية المكثفة وحفلاته الغنائية الناجحة في الأردن وتونس، ولكن أيضاً بسبب حياته الخاصة وتحديداً الأخبار المتعلقة بزواجه بعد أشهر من طلاقه من المصممة المغربية، بسمة بوسيل.

صفحة “شربليتا” على منصة إنستغرام، وهي التي تُعرف نفسها بأنها “ملكة الحصريات في الوسط الفني العربي”، كشفت أمس الأربعاء، عن تطورات في هذا الصدد.

وزعمت الصفحة المملكوكة لـ اللبناني المقيم في أمستردام، شربل إميل الأسمر (37 عاماً)، أن اسم الزوجة المفترضة لتامر هو “هند الحاج”.

من هي هند الحاج زوجة تامر حسني المزعومة؟

تنحدر هند الحاج، وهي مهندسة، من عائلة مصرية عريقة وهي أيضاً صاحبة نفوذ في أوساط المجتمع المصري، حسب ذات المصدر.

ولم تملك هند، حسب مزاعم صفحة شاربليتا، أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على خصوصيتها.

ولفتت ذات الصفحة الإخبارية المثيرة للجدل أنها سبق ونشرت خبراً يتعلق بأن الزواج بين الحاج وتامر حسني حدث بالفعل قبل رمضان الفائت بيومين، أي يوم الإثنين 20 آذار الماضي.

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زواج تامر حسني وهند الحاج، حسب شاربليتا، تمّ قبل فترة وجيزة من طلاقه المغربية بسمة بوسيل وتزامناً لقطعه علاقاته مع المصرية يارا السكري.

وكانت بوسيل قد أعلنت طلاقها من تامر حسني، في 27 أبريل الماضي، مؤكدة أنها تتمنى له الخير، وشددت على استمرار المودة والاحترام بينهما.

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

وعلق تامر في إنستغرام قائلا إن عشرة 12 عاما ليست بالهينة، معربا عن تمنيه الخير لزوجته السابقة، ثم أضاف “سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله”. مع العلم أنهما تزوجا سنة 2012، وأنجبا ثلاثة أبناء منذ ذلك الحين.

إطلالة بسمة بوسيل
إطلالة بسمة بوسيل
المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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